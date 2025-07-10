Словаччина продовжить блокувати нові санкції ЄС проти Росії, – Фіцо

Словаччина продовжить блокувати ухвалення нового, 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, доки не отримає чітких гарантій того, що не понесе фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.

Про це прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у відеозверненні у четвер, 10 липня, передає "Європейська правда".

Отже, Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який планувалося затвердити на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 11 липня.

"Ми відмовляємося просто так голосувати за 18-й пакет санкцій без попередніх умов. Наша підтримка залежить від вирішення наших занепокоєнь щодо цін на газ, безпеки постачання та компенсацій за збитки, які ми понесемо внаслідок припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року", – заявив Фіцо.

Він наголосив, що спірні питання з Європейською комісією "наразі ще не вирішено".

"Нашому послу в Брюсселі знову було доручено вчора не підтримувати 18-й пакет санкцій", – заявив прем’єр-міністр Словаччини.

За словами Фіцо, він не може допустити, "щоб безглузді ідеологічні жести на кшталт припинення поставок російського газу завдали нашій державі серйозної шкоди".

Водночас він зауважив, що перемовини з Єврокомісією тривають, і мають позитивний поступ.

"Мушу визнати, що Європейська Комісія докладає зусиль для пошуку рішення для Словаччини. За деякими відкритими питаннями ми близькі до домовленості, за іншими ще далеко… Я щиро сподіваюся на швидке досягнення домовленості з Комісією, яка призведе до коригування її пропозиції щодо поступової відмови від російського газу у спосіб, що захистить Словаччину від найгірших можливих наслідків", – сказав Фіцо.

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Як повідомлялося, раніше віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявляла, що цього тижня країни ЄС повинні дійти згоди щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Нагадаємо, 4 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

Наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.