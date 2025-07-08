Стефанішина: Цього тижня країни ЄС можуть погодити 18-й пакет санкцій проти РФ

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що, за наявною в неї інформацією, цього тижня країни Європейського Союзу можуть досягти згоди щодо запровадження 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Фактам ICTV", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Стефанішиної, у переговорах беруть участь також Словаччина й Угорщина, які раніше висловлювали застереження до санкційної політики. Вона згадала, що при ухваленні 17-го пакета Угорщина утримувалася до останнього моменту, через що санкції не вступали в дію майже добу.

Оцінюючи перспективи подальших санкційних рішень ЄС, Стефанішина наголосила на потребі політичної рішучості: "Без радикального політичного лідерства в Європейському Союзі буде дуже важко".

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