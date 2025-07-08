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Новини Санкції проти Росії
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Стефанішина: Цього тижня країни ЄС можуть погодити 18-й пакет санкцій проти РФ

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що, за наявною в неї інформацією, цього тижня країни Європейського Союзу можуть досягти згоди щодо запровадження 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Фактам ICTV", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Стефанішиної, у переговорах беруть участь також Словаччина й Угорщина, які раніше висловлювали застереження до санкційної політики. Вона згадала, що при ухваленні 17-го пакета Угорщина утримувалася до останнього моменту, через що санкції не вступали в дію майже добу.

Оцінюючи перспективи подальших санкційних рішень ЄС, Стефанішина наголосила на потребі політичної рішучості: "Без радикального політичного лідерства в Європейському Союзі буде дуже важко".

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Автор: 

санкції (12323) Євросоюз (13818) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (372)


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А можуть і не погодити.
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08.07.2025 11:12 Відповісти
Новина на кожен тиждень. Можна писати і не прогадаєш.
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08.07.2025 11:16 Відповісти
А який результат від тих 17 ?
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08.07.2025 11:17 Відповісти
Шахедів і ракет стали більше робити, швидше за все й 18-й матиме ефект.
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08.07.2025 11:23 Відповісти
Можуть погодити, а можуть і не погодити - це як Сефанішина на двоє дєліла.
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08.07.2025 11:32 Відповісти
Стефанішина - коли там відкриються кластери з ЄС чи може краще для тебе двері СІЗО щоб відкрились???
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08.07.2025 11:32 Відповісти
Шо там з квартирою?Вже все порішала?Може сама підеш з посади?Чи тільки підсрачниками і дустом викурювати з посад зелень протухшу?
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08.07.2025 11:57 Відповісти
Нострадамусиха хрінова!
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08.07.2025 12:04 Відповісти
 
 