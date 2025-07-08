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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Євросоюз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії, - Барро

Жан-Ноель Барро Жан-Ноель Барро заявив про нові санкції проти РФдопомогу Трампа Україні

Європейський Союз готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії починаючи з 2022 року, щоб серйозно виснажити ресурси країни-агресорки та обмежити фінансування Кремлем війни. Нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору та фінансовій системі РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі французькому телеканалу TF1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. 

"Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню. З того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися в п'ять разів. Це не може тривати, це повинно припинитися", - сказав Барро.

Він наголосив, що це не може тривати постійно. 

"Це має припинитися. Щоб цього досягти, у координації з американськими сенаторами Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми вводили за останні три роки. Вони безпосередньо виснажать ресурси, які дозволяють Путіну продовжувати свою війну", - додав Барро.

Глава МЗС Франції зазначив, що у центрі нового пакета не лише енергетичний сектор, зокрема доходи від експорту нафти, а й фінансові гравці в самій Росії та за її межами. Йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Саме через це, за словами Барро, Путін зберігає здатність вести війну попри зростаючий міжнародний тиск.

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"Путін більше не просувається на фронті і нині обмежується обстрілами житлових районів дронами та ракетами. Це призводить до численних жертв серед мирного населення. Це має припинитися", – наголосив Барро.

Як повідомлялося, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.

Автор: 

росія (66594) санкції (12323) Євросоюз (13818) Барро Жан-Ноель (41)


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Топ коментарі
+4
Ну що ж , зараз якраз момент .
Кацапсяча економіка одною ногою в прірві , треба тільки підштовхнути .
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08.07.2025 07:10 Відповісти
+2
Вы еще прошлый "пакет санкций" никак принять не можете... А уже грозитесь новыми.
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08.07.2025 07:13 Відповісти
+2
Потім ще будуть най най най най най най най жорстокіші!
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08.07.2025 07:24 Відповісти
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Ну що ж , зараз якраз момент .
Кацапсяча економіка одною ногою в прірві , треба тільки підштовхнути .
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08.07.2025 07:10 Відповісти
А що сталося?
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08.07.2025 07:16 Відповісти
ФНБ закінчиться у ньому році.
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08.07.2025 09:25 Відповісти
Це мабуть ,відключення від SWIFT ?
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08.07.2025 08:01 Відповісти
Вы еще прошлый "пакет санкций" никак принять не можете... А уже грозитесь новыми.
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08.07.2025 07:13 Відповісти
Най, най ,най жорткіші санкції , якщо буде згода фіцци.
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08.07.2025 07:19 Відповісти
Потім ще будуть най най най най най най най жорстокіші!
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08.07.2025 07:24 Відповісти
А потім вилазить клоп Фіцо...
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08.07.2025 07:28 Відповісти
А хто ті санкції виконує ? куди папір..дєть
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08.07.2025 07:28 Відповісти
Пуйловський членосос Фіцо поставиві раком весь ЕС. Невже не знайдеться в Европи, чим надоумити цю путінську шістку? В мене закрадаються сумніви, що ЕС думає так як і цей дрищ Фіцо.
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08.07.2025 07:40 Відповісти
Війна має припинитися? Чим? Просто перестати стріляти і заморозити на декілька років з втратою територій? Без репарацій? Тоді за три роки кацапський ВПК виробить таку кіількість снарядів, ракет і бог зна якого металобрухту з яким буде дуже важко справитись. Ні! Треба закінчувати правильно і змусити кацапню ззбратися і заплатити по повній...
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08.07.2025 07:41 Відповісти
"Ви, Василю Івановичу, тільки погрожуєте".
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08.07.2025 07:46 Відповісти
"Євросоюз готує новий пакет найжорсткіших санкцій" - котрий радісно заблокують орбан з фіцо...
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08.07.2025 07:50 Відповісти
А якщо не знайдеш то я буду за сараєм(с)...
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08.07.2025 07:51 Відповісти
А орбан що каже ???
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08.07.2025 07:51 Відповісти
Насправді все так виглядає:

"За 4 місяці 2025 р. Україна транспортувала 4,15 млн т російської нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба», на 6,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року."

Про це йдеться у аналітичному звіті https://www.nefterynok.info/uslugi/monthly-fuels-lpg Monthly Fuels & LPG за травень 2025 року.
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08.07.2025 07:58 Відповісти
Україна їз задоволення це припинить, як тільки словаки з чехами знайдуть іншу цицьку. На мадярів пох.
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08.07.2025 09:27 Відповісти
Невже крім мертвих Адама Сміта та Маркса Карла ніхто нічого не розуміє у світових ринкових механізмах?Глобальні виробничі ланцюжки від сировини до готової продукції проходять у різних країнах. Комплектуючі виробляються в одній країні, потім збиратимуться в іншій, а готова продукція експортується до третьої. Але все починається з сировини, чим більше його на вході тим більше буде і швейцарських годинників і кока коли і боїнгів з аірбасами i мікросхем i плінтусів зі шпінгалетами. Санкції створюють складну обстановку не так у Росії, як у глобальній економіці світу. Сипиться виробництво, (наприклад автопромисловість Німеччини), закінчуються кошти на оборону, дорожчають снаряди, зменшується допомога Україні. Абсурд!
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08.07.2025 08:22 Відповісти
 
 