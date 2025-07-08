Євросоюз готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії, - Барро

Європейський Союз готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії починаючи з 2022 року, щоб серйозно виснажити ресурси країни-агресорки та обмежити фінансування Кремлем війни. Нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору та фінансовій системі РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі французькому телеканалу TF1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню. З того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися в п'ять разів. Це не може тривати, це повинно припинитися", - сказав Барро.

Він наголосив, що це не може тривати постійно.

"Це має припинитися. Щоб цього досягти, у координації з американськими сенаторами Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми вводили за останні три роки. Вони безпосередньо виснажать ресурси, які дозволяють Путіну продовжувати свою війну", - додав Барро.

Глава МЗС Франції зазначив, що у центрі нового пакета не лише енергетичний сектор, зокрема доходи від експорту нафти, а й фінансові гравці в самій Росії та за її межами. Йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Саме через це, за словами Барро, Путін зберігає здатність вести війну попри зростаючий міжнародний тиск.

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"Путін більше не просувається на фронті і нині обмежується обстрілами житлових районів дронами та ракетами. Це призводить до численних жертв серед мирного населення. Це має припинитися", – наголосив Барро.

Як повідомлялося, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.