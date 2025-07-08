Евросоюз готовит новый пакет самых жестких санкций против России, - Барро

Европейский союз готовит самый жесткий пакет санкций против России начиная с 2022 года, чтобы серьезно истощить ресурсы страны-агрессора и ограничить финансирование Кремлем войны. Новые меры должны ударить по нефтегазовому сектору и финансовой системе РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии французскому телеканалу TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня. С тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз. Это не может продолжаться, это должно прекратиться", - сказал Барро.

Он подчеркнул, что это не может продолжаться постоянно.

"Это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Путину продолжать свою войну", - добавил Барро.

Глава МИД Франции отметил, что в центре нового пакета не только энергетический сектор, в частности доходы от экспорта нефти, но и финансовые игроки в самой России и за ее пределами. Речь идет о юридических и физических лицах, которые помогают Кремлю обходить введенные санкции. Именно поэтому, по словам Барро, Путин сохраняет способность вести войну, несмотря на растущее международное давление.

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"Путин больше не продвигается на фронте и сейчас ограничивается обстрелами жилых районов дронами и ракетами. Это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это должно прекратиться", - подчеркнул Барро.

Как сообщалось, в конце июня недели Европейский Совет продлил действующие санкции против России еще на полгода, однако не смог принять 18-й пакет санкций против России за развязанную против Украины войну. По информации СМИ, решение отложили из-за позиции Словакии и Венгрии.

Ранее в ЕС надеялись, что 18-й пакет санкций для России из-за ее войны с Украиной будет принят на заседании Европейского Совета 26-27 июня в Брюсселе. Впрочем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что будет требовать отложить голосование за новый пакет санкций.