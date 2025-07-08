РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11588 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС против России
3 428 31

Евросоюз готовит новый пакет самых жестких санкций против России, - Барро

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро заявил о новых санкциях против РФ помощь Трампа Украине

Европейский союз готовит самый жесткий пакет санкций против России начиная с 2022 года, чтобы серьезно истощить ресурсы страны-агрессора и ограничить финансирование Кремлем войны. Новые меры должны ударить по нефтегазовому сектору и финансовой системе РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии французскому телеканалу TF1 заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня. С тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз. Это не может продолжаться, это должно прекратиться", - сказал Барро.

Он подчеркнул, что это не может продолжаться постоянно.

"Это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Путину продолжать свою войну", - добавил Барро.

Глава МИД Франции отметил, что в центре нового пакета не только энергетический сектор, в частности доходы от экспорта нефти, но и финансовые игроки в самой России и за ее пределами. Речь идет о юридических и физических лицах, которые помогают Кремлю обходить введенные санкции. Именно поэтому, по словам Барро, Путин сохраняет способность вести войну, несмотря на растущее международное давление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания ввела новые санкции против РФ из-за использования химического оружия в Украине

"Путин больше не продвигается на фронте и сейчас ограничивается обстрелами жилых районов дронами и ракетами. Это приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения. Это должно прекратиться", - подчеркнул Барро.

Как сообщалось, в конце июня недели Европейский Совет продлил действующие санкции против России еще на полгода, однако не смог принять 18-й пакет санкций против России за развязанную против Украины войну. По информации СМИ, решение отложили из-за позиции Словакии и Венгрии.

Ранее в ЕС надеялись, что 18-й пакет санкций для России из-за ее войны с Украиной будет принят на заседании Европейского Совета 26-27 июня в Брюсселе. Впрочем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что будет требовать отложить голосование за новый пакет санкций.

Автор: 

россия (96521) санкции (11616) Евросоюз (17365) Барро Жан-Ноэль (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Вы еще прошлый "пакет санкций" никак принять не можете... А уже грозитесь новыми.
показать весь комментарий
08.07.2025 07:13 Ответить
+6
Війна має припинитися? Чим? Просто перестати стріляти і заморозити на декілька років з втратою територій? Без репарацій? Тоді за три роки кацапський ВПК виробить таку кіількість снарядів, ракет і бог зна якого металобрухту з яким буде дуже важко справитись. Ні! Треба закінчувати правильно і змусити кацапню ззбратися і заплатити по повній...
показать весь комментарий
08.07.2025 07:41 Ответить
+5
Ну що ж , зараз якраз момент .
Кацапсяча економіка одною ногою в прірві , треба тільки підштовхнути .
показать весь комментарий
08.07.2025 07:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що ж , зараз якраз момент .
Кацапсяча економіка одною ногою в прірві , треба тільки підштовхнути .
показать весь комментарий
08.07.2025 07:10 Ответить
А що сталося?
показать весь комментарий
08.07.2025 07:16 Ответить
ФНБ закінчиться у ньому році.
показать весь комментарий
08.07.2025 09:25 Ответить
Був тут такий Степан Демура, у нього він у липні 2015 закінчувався, а коли не закінчився, то від на червень 2016-го переніс. Він постійно закінчується. І долар по 200 і економіка на шматки. Це вже багато разів було. Набридло чекати.
показать весь комментарий
08.07.2025 10:20 Ответить
Це мабуть ,відключення від SWIFT ?
показать весь комментарий
08.07.2025 08:01 Ответить
Вы еще прошлый "пакет санкций" никак принять не можете... А уже грозитесь новыми.
показать весь комментарий
08.07.2025 07:13 Ответить
Най, най ,най жорткіші санкції , якщо буде згода фіцци.
показать весь комментарий
08.07.2025 07:19 Ответить
Потім ще будуть най най най най най най най жорстокіші!
показать весь комментарий
08.07.2025 07:24 Ответить
А потім вилазить клоп Фіцо...
показать весь комментарий
08.07.2025 07:28 Ответить
А хто ті санкції виконує ? куди папір..дєть
показать весь комментарий
08.07.2025 07:28 Ответить
Пуйловський членосос Фіцо поставиві раком весь ЕС. Невже не знайдеться в Европи, чим надоумити цю путінську шістку? В мене закрадаються сумніви, що ЕС думає так як і цей дрищ Фіцо.
показать весь комментарий
08.07.2025 07:40 Ответить
Війна має припинитися? Чим? Просто перестати стріляти і заморозити на декілька років з втратою територій? Без репарацій? Тоді за три роки кацапський ВПК виробить таку кіількість снарядів, ракет і бог зна якого металобрухту з яким буде дуже важко справитись. Ні! Треба закінчувати правильно і змусити кацапню ззбратися і заплатити по повній...
показать весь комментарий
08.07.2025 07:41 Ответить
Без военной победы они ничего не заплатят и никакие окупированные территории не вернут, военную победу собственноручно мы одержать не можем, нету таких ресурсов. Союзники с россией воевать не хотят от слова совсем, что дальше делать?
показать весь комментарий
08.07.2025 10:56 Ответить
З якого дива союзники мають за нас воювати? Зараз у нас просте завдання. Знищення максимальної кількості самців **********. За останніми даними популяція самців вже скоротилася до 77 самців на 100 самок. Як після Другої світової. Скоро при слові "***" в кацапії звучатиме ехо "гдє? дє-є? є-є-є? А стосовно репарацій то буде введено податок на користь України з продажу ресурсів. Нікуди не дінуться. Міжнародні коллектори повернуть свої витрати і наші втрати в повному і навіть подвійному розмірі.
показать весь комментарий
08.07.2025 11:07 Ответить
Не было в истории ни одного эпизода, когда что-то с кого-то удавалось взыскать без военной победы
показать весь комментарий
08.07.2025 11:09 Ответить
Наша перемога полягатиме в поверненні всіх окупованих територій. В нас немає жодного бажання піднімати стяг над крємльом. На хрєн! Окупант згідно міжнародних конвенцій має повністю забезпечувати окуповане населення і підтримувати порядок на окупованих територіях. Для цього потрібно на 100 кацапів мати в ********** 20 окупантів. Якщо кількість окупантів менша то порядку мирними засобами які відповідають міжнародним стандартам досягти неможливо. Тільки лютий террор і жорстоке придушення місцевих. Саме цим займаються кацапи в Україні. Ми інші. В нас не знайти стільки мразоти яка б погодилась стати поліцаями в ********** замість того щоб відновлювати Україну...
показать весь комментарий
08.07.2025 11:18 Ответить
Чушь какая, в реальности они просто создадут сеть лоялтных осведомителей (уже создали по факту), украйноязычное население сгноят в подвалах, все остальные возьмут их паспорт, кто-то уедет. Без постоянной подпитки из вне борьба уйдёт на спад. В Европе есть территории разделённые войной без признания больше 50 лет, а если случится передел сфер влияния и окончательный развал системы международного права в нынешней форме, они и признание получат. Тоже самое случилось с Финляндией.
показать весь комментарий
08.07.2025 11:37 Ответить
"Ви, Василю Івановичу, тільки погрожуєте".
показать весь комментарий
08.07.2025 07:46 Ответить
"Євросоюз готує новий пакет найжорсткіших санкцій" - котрий радісно заблокують орбан з фіцо...
показать весь комментарий
08.07.2025 07:50 Ответить
А якщо не знайдеш то я буду за сараєм(с)...
показать весь комментарий
08.07.2025 07:51 Ответить
А орбан що каже ???
показать весь комментарий
08.07.2025 07:51 Ответить
Насправді все так виглядає:

"За 4 місяці 2025 р. Україна транспортувала 4,15 млн т російської нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба», на 6,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року."

Про це йдеться у аналітичному звіті https://www.nefterynok.info/uslugi/monthly-fuels-lpg Monthly Fuels & LPG за травень 2025 року.
показать весь комментарий
08.07.2025 07:58 Ответить
Україна їз задоволення це припинить, як тільки словаки з чехами знайдуть іншу цицьку. На мадярів пох.
показать весь комментарий
08.07.2025 09:27 Ответить
Ти розумієш, яку дічь ти несеш?
показать весь комментарий
08.07.2025 09:57 Ответить
У чому "дічь", польский "патріоте"? чи не доходить, що ми транспортуємо цю нафту виключно через зобов'язання перед Чехією, Словаччиною і Угорщиною?
показать весь комментарий
08.07.2025 10:30 Ответить
Невже крім мертвих Адама Сміта та Маркса Карла ніхто нічого не розуміє у світових ринкових механізмах?Глобальні виробничі ланцюжки від сировини до готової продукції проходять у різних країнах. Комплектуючі виробляються в одній країні, потім збиратимуться в іншій, а готова продукція експортується до третьої. Але все починається з сировини, чим більше його на вході тим більше буде і швейцарських годинників і кока коли і боїнгів з аірбасами i мікросхем i плінтусів зі шпінгалетами. Санкції створюють складну обстановку не так у Росії, як у глобальній економіці світу. Сипиться виробництво, (наприклад автопромисловість Німеччини), закінчуються кошти на оборону, дорожчають снаряди, зменшується допомога Україні. Абсурд!
показать весь комментарий
08.07.2025 08:22 Ответить
А зруйнувати "невідомими" міст в Нарві, щоб зробити Кенігсбезьку область мордору островом - слабо?
показать весь комментарий
08.07.2025 10:21 Ответить
Причем здесь мост в Нарве и Кенигсберг?
показать весь комментарий
08.07.2025 10:57 Ответить
Який, 19-й?
А 18-й вже орбанутий "пазволіл"?
показать весь комментарий
08.07.2025 10:29 Ответить
А зараз будуть прийняті найжорстокіші, най-най - жорстокіші санкції..!!!! Най-най-най
показать весь комментарий
08.07.2025 10:52 Ответить
Эти санкции все до одного места. Надо тупо прекратить торговые отношения с обосрашкой и тем, кто ей помогает. Результат будет быстрее и с меньшими потерями.
показать весь комментарий
08.07.2025 10:55 Ответить
 
 