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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела новые санкции против РФ из-за использования химического оружия в Украине

Великобритания ввела новые санкции против РФ

В понедельник, 7 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против России за использование химического оружия в Украине в нарушение Конвенции о химическом оружии.

Это следует из обновленного санкционного списка Британии, сообщает Цензор.НЕТ.

Под санкции Британии попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии.

"Институт поставлял российским военным гранаты с отравляющим веществом РГ-Во для борьбы с массовыми беспорядками, которые использовались как метод ведения войны против Украины в нарушение Конвенции о химическом оружии", - сказано в пояснении.

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Также в "черный список" попали два физических лица. Это начальник войск радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко. Они командуют войсками РФ, которые были причастны к применению химического оружия в Украине.

Их активы на территории Британии будут заморожены, а въезд в страну запрещен.

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Великобритания (5053) россия (96512) санкции (11610) химическое оружие (380)


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Двум російським бізнесменам заборонили купувати ель в барах Сохо. Потужно.
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07.07.2025 21:07 Ответить
Двум російським бізнесменам заборонили купувати ель в барах Сохо. Потужно.
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07.07.2025 21:08 Ответить
Коли звучить українське прізвище, яке носить ворог, воно має бути стріляне двічі.
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07.07.2025 21:22 Ответить
Треба їм подарувать по самокату...
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07.07.2025 21:23 Ответить
Дякую Великобританії.
Цікаве кацапське прізвище: марченко.
Так я зауважив що багато мерзоти із кацапів мають схожі прізвище.
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07.07.2025 21:33 Ответить
"....порушено Конвенцію про хімічну зброю" може хтось забув досвід влади Башара Асада, хоча вони не підписували Конвенцію але використали в Алеппо, теж саме буде з режимом пуйла. Накладення санкцій з таким поясненням має велике значення.
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07.07.2025 21:56 Ответить
 
 