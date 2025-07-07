Великобритания ввела новые санкции против РФ из-за использования химического оружия в Украине

В понедельник, 7 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против России за использование химического оружия в Украине в нарушение Конвенции о химическом оружии.

Это следует из обновленного санкционного списка Британии, сообщает Цензор.НЕТ.

Под санкции Британии попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии.

"Институт поставлял российским военным гранаты с отравляющим веществом РГ-Во для борьбы с массовыми беспорядками, которые использовались как метод ведения войны против Украины в нарушение Конвенции о химическом оружии", - сказано в пояснении.

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Также в "черный список" попали два физических лица. Это начальник войск радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко. Они командуют войсками РФ, которые были причастны к применению химического оружия в Украине.

Их активы на территории Британии будут заморожены, а въезд в страну запрещен.

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