1 291 12

Оккупанты применили против ВСУ более 9,3 тыс. боеприпасов с химвооружением, - Сибига призвал создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола

хімічна

Украина призывает к созданию новых инструментов для выполнения Женевского протокола о запрете применения удушающих, отравляющих или других газов, а также бактериологических методов ведения войны на фоне нарушений со стороны РФ.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, опубликованном в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига напомнил, что завтра, 17 июня, исполняется 100 лет Протоколу о запрещении применения удушающих, ядовитых или других газов, а также бактериологических методов ведения войны (Женевский протокол).

"Этот документ установил международно-правовой запрет химического и биологического оружия, демонстрируя глобальный консенсус относительно недопустимости оружия массового уничтожения", - отметил министр.

Однако, как отметил глава МИД, Россия продолжает грубо нарушать эти нормы.

"В период с февраля 2023 года по май 2025 года российские оккупационные войска применили 9 388 боеприпасов, содержащих опасные химические вещества. В общем 2 509 украинских военнослужащих обратились за медицинской помощью из-за симптомов химического воздействия различной степени тяжести", - рассказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пренебрежение Россией международными нормами, а также использование ею химических и других запрещенных опасных веществ в Украине и других странах требует решительной реакции со стороны международного сообщества.

Читайте также: Евросоюз ввел санкции в отношении РФ за использование химоружия в Украине

"Виновные в совершении таких преступлений должны предстать перед правосудием. Россия как государство должна быть привлечена к ответственности. Международное право должно быть законом, а не декларацией. И международное сообщество должно заставить всех соблюдать его", - заявил министр.

Напоследок Сибига призвал к созданию новых инструментов для обеспечения выполнения таких основополагающих документов и наказания тех, кто их нарушает, отметив, что это единственный способ положить конец таким преступлениям и гарантировать, что они никогда больше не повторятся.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение трех недель применяют химическое оружие против украинских защитников на Северском направлении.

Читайте также: В мае зафиксировано 888 случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химвеществами, - Генштаб

армия РФ (20620) химическое оружие (385) Сибига Андрей (648)
+4
"Нові іструменти"?А старими не хочеш спробувати?Чому рб оон не скликаєте?
показать весь комментарий
16.06.2025 19:53 Ответить
+4
Які інструменти, Сибіга? Міжнародний порядок здох,згнив та засмердівся. Ну як дитина, чесне слово.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:04 Ответить
+1
Хімзброю навіть Гітлер не застосовував. Русня дєдушку обігнала з запасом..
показать весь комментарий
16.06.2025 19:57 Ответить
Старих не існувало. Існуваєа і існує стурбована говорильня, про те, як погано порушувати конвенції. Ай яй яй.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:01 Ответить
Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, опублікованій в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ. 😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
16.06.2025 20:02 Ответить
Хоч не в тєлєграммє. Бо тут один унікальний лідер там послання Заходу ваяє...
показать весь комментарий
16.06.2025 20:05 Ответить
Так давайте і ми будемо використовувати хім. зброю - дзеркально. А ще краще - створити власний аналог Rocky Mountain complex та виробляти VX.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:04 Ответить
Это нужно было давно делать то НЕгласно, не под микрофон оон.
Просто дронами минировать деревья столбы высоты и т.д. и подрыть на распыление когда атака достигла пика. Вот какая нужна линия обороны!
П.с. считаю все вопли про ЯО тупостью - у наас, ((пардон у страны где московская кротовня в Оп)) нет десятков миллиардов на разработку а создать тем более не дадут - оставят без помощи
показать весь комментарий
16.06.2025 21:47 Ответить
>нет десятков миллиардов на разработку
стільки і не треба

>а создать тем более не дадут - оставят без помощи
тоді у випадку нашого програшу теж отримають дрон з VX
показать весь комментарий
16.06.2025 22:02 Ответить
"Сибіга закликав" в ПА ООН, РБ ООН, ОБРЄ, на саммітах "Україна-НАТО", G7, G20?
Чи у фейсбуці, "єдиному марафеті", твіттері або івйбері?

Це прояв потужно-незламної стійкості довбодятликів в стійкому бігу на одному місці з вектором "назад, в срср" (проміжна зупинка - бульбогубернія або БРСР)
показать весь комментарий
16.06.2025 20:14 Ответить
Треба починати з того, що таких інструментів взагалі не існувало ніколи. Всі міжнародні Конвенції щодо правил ведення війни грунтуються на добровільному їх виконанні країнами, що ратифікували ці Конвенції. Існує звичайно можливість притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів, але це у випадку поразки крани агресора у війні. А так - це все в межах різних ступенем стурбованості або чергових гнівних резолюцій, які потім припадають пилом в архівах
показать весь комментарий
16.06.2025 20:54 Ответить
Вы/ты/они там ****ые? Или совсем уже "слугонародные на всю голову". Какоя соцмережа!! Ваших наркоманов никто не читает!
Работать нада, в посольствах и межнародных заседаниях! Заявило оно, чмоня
показать весь комментарий
16.06.2025 21:43 Ответить
 
 