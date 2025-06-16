Оккупанты применили против ВСУ более 9,3 тыс. боеприпасов с химвооружением, - Сибига призвал создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола
Украина призывает к созданию новых инструментов для выполнения Женевского протокола о запрете применения удушающих, отравляющих или других газов, а также бактериологических методов ведения войны на фоне нарушений со стороны РФ.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, опубликованном в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Сибига напомнил, что завтра, 17 июня, исполняется 100 лет Протоколу о запрещении применения удушающих, ядовитых или других газов, а также бактериологических методов ведения войны (Женевский протокол).
"Этот документ установил международно-правовой запрет химического и биологического оружия, демонстрируя глобальный консенсус относительно недопустимости оружия массового уничтожения", - отметил министр.
Однако, как отметил глава МИД, Россия продолжает грубо нарушать эти нормы.
"В период с февраля 2023 года по май 2025 года российские оккупационные войска применили 9 388 боеприпасов, содержащих опасные химические вещества. В общем 2 509 украинских военнослужащих обратились за медицинской помощью из-за симптомов химического воздействия различной степени тяжести", - рассказал дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пренебрежение Россией международными нормами, а также использование ею химических и других запрещенных опасных веществ в Украине и других странах требует решительной реакции со стороны международного сообщества.
"Виновные в совершении таких преступлений должны предстать перед правосудием. Россия как государство должна быть привлечена к ответственности. Международное право должно быть законом, а не декларацией. И международное сообщество должно заставить всех соблюдать его", - заявил министр.
Напоследок Сибига призвал к созданию новых инструментов для обеспечения выполнения таких основополагающих документов и наказания тех, кто их нарушает, отметив, что это единственный способ положить конец таким преступлениям и гарантировать, что они никогда больше не повторятся.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в течение трех недель применяют химическое оружие против украинских защитников на Северском направлении.
