Окупанти застосували проти ЗСУ понад 9,3 тисячі боєприпасів з хімзброєю, - Сибіга закликав створити нові інструменти для виконання Женевського протоколу

хімічна

Україна закликає до створення нових інструментів для виконання Женевського протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних методів ведення війни, на тлі порушень з боку РФ.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, опублікованій в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга нагадав, що завтра, 17 червня, виповнюється 100 років Протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних методів ведення війни (Женевський протокол).

"Цей документ встановив міжнародно-правову заборону хімічної та біологічної зброї, демонструючи глобальний консенсус щодо неприпустимості зброї масового знищення", - зазначив міністр.

Однак, як зауважив глава МЗС, Росія продовжує грубо порушувати ці норм.

"У період з лютого 2023 року по травень 2025 року російські окупаційні війська застосували 9 388 боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини. Загалом 2 509 українських військовослужбовців звернулися по медичну допомогу через симптоми хімічного впливу різного ступеня тяжкості", - розповів дипломат.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що нехтування Росією міжнародними нормами, а також використання нею хімічних та інших заборонених небезпечних речовин в Україні та інших країнах вимагає рішучої реакції з боку міжнародної спільноти.

Читайте також: Євросоюз запровадив санкції щодо РФ за використання хімзброї в Україні

"Винні у скоєнні таких злочинів повинні постати перед правосуддям. Росія як держава має бути притягнута до відповідальності. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією. І міжнародна спільнота має змусити всіх дотримуватися його",- заявив міністр.

Наостанок Сибіга закликав до створення нових інструментів для забезпечення виконання таких основоположних документів та покарання тих, хто їх порушує, зазначивши, що це єдиний спосіб покласти край таким злочинам і гарантувати, що вони ніколи більше не повторяться.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники впродовж трьох тижнів застосовують хімічну зброю проти українських захисників на Сіверському напрямку.

Читайте також: У травні зафіксовано 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з небезпечними хімречовинами, - Генштаб

+4
