Окупанти застосували проти ЗСУ понад 9,3 тисячі боєприпасів з хімзброєю, - Сибіга закликав створити нові інструменти для виконання Женевського протоколу
Україна закликає до створення нових інструментів для виконання Женевського протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних методів ведення війни, на тлі порушень з боку РФ.
Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, опублікованій в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга нагадав, що завтра, 17 червня, виповнюється 100 років Протоколу про заборону застосування задушливих, отруйних або інших газів, а також бактеріологічних методів ведення війни (Женевський протокол).
"Цей документ встановив міжнародно-правову заборону хімічної та біологічної зброї, демонструючи глобальний консенсус щодо неприпустимості зброї масового знищення", - зазначив міністр.
Однак, як зауважив глава МЗС, Росія продовжує грубо порушувати ці норм.
"У період з лютого 2023 року по травень 2025 року російські окупаційні війська застосували 9 388 боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини. Загалом 2 509 українських військовослужбовців звернулися по медичну допомогу через симптоми хімічного впливу різного ступеня тяжкості", - розповів дипломат.
Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що нехтування Росією міжнародними нормами, а також використання нею хімічних та інших заборонених небезпечних речовин в Україні та інших країнах вимагає рішучої реакції з боку міжнародної спільноти.
"Винні у скоєнні таких злочинів повинні постати перед правосуддям. Росія як держава має бути притягнута до відповідальності. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією. І міжнародна спільнота має змусити всіх дотримуватися його",- заявив міністр.
Наостанок Сибіга закликав до створення нових інструментів для забезпечення виконання таких основоположних документів та покарання тих, хто їх порушує, зазначивши, що це єдиний спосіб покласти край таким злочинам і гарантувати, що вони ніколи більше не повторяться.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники впродовж трьох тижнів застосовують хімічну зброю проти українських захисників на Сіверському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто дронами минировать деревья столбы высоты и т.д. и подрыть на распыление когда атака достигла пика. Вот какая нужна линия обороны!
П.с. считаю все вопли про ЯО тупостью - у наас, ((пардон у страны где московская кротовня в Оп)) нет десятков миллиардов на разработку а создать тем более не дадут - оставят без помощи
стільки і не треба
>а создать тем более не дадут - оставят без помощи
тоді у випадку нашого програшу теж отримають дрон з VX
Чи у фейсбуці, "єдиному марафеті", твіттері або івйбері?
Це прояв потужно-незламної стійкості довбодятликів в стійкому бігу на одному місці з вектором "назад, в срср" (проміжна зупинка - бульбогубернія або БРСР)
Работать нада, в посольствах и межнародных заседаниях! Заявило оно, чмоня