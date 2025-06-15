УКР
Новини застосування забороненої хімічної зброї Бої на Сіверському напрямку
Окупанти вже третій тиждень застосовують хімічну зброю на Сіверському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

хімічна зброя

Російські загарбники впродовж трьох тижнів застосовують хімічну зброю проти українських захисників на Сіверському напрямку.

Про це повідомили у бригаді оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже третій тиждень на цьому напрямку ворог використовує хімічну зброю, яка, на превеликий жаль, завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах", - розповіли військові.

У бригаді зазначили, що загалом окупанти активізувалися на Сіверському напрямку. На цій ділянці фронту ворог використовує у своїх штурмових діях мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі.

Читайте також: У березні рашисти здійснили 767 хімічних атак проти українських військ, - Міноборони

"Завдяки вивіреній системі фіксації та вогневого ураження наші захисники працюють настільки злагоджено, що штурмові групи окупантів ліквідовуються на відстані декількох кілометрів до наших позицій", - розповіли військові.

Окрім цього, фіксується збільшення кількісті ворожих артилерійських обстрілів.

"Також збільшилася кількість артилерійських обстрілів з боку ворога (близько двохсот обстрілів на день), що може свідчити про планування противником широкомасштабних штурмових дій. Наші захисники вже готують гідну відповідь російським загарбникам", - додали у бригаді.

Читайте також: У травні зафіксовано 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з небезпечними хімречовинами, - Генштаб

армія рф (18766) хімічна зброя (363)
Ну що, червоний хрест, грінпіс, амнесті інрернешенел і інша *******, Де ваша гнівна бравада з цього приводу ?!
15.06.2025 18:55 Відповісти
А що наш представник в ООН? Курить.бамбук? Влаштовує власний бізнес як маркарова? Лушить шльондр?
Чому, стільки трагедій, смертей, руйнувань, а він ні разу не скоикав ООН?
Блдь!
15.06.2025 19:05 Відповісти
Давайте і ми будемо використовувати хім. зброю.
15.06.2025 19:08 Відповісти
Уже давно це кажуть, а щеля мовчить як мочі в рота набрав, і тільки мичить про якусь піарну хню
15.06.2025 19:17 Відповісти
МЗС України повинен про це КРИЧАТИ на ВСІХ міжнародних площадках!
А він чим займається - відпусками ОПу Єрмака і Слуг та ресторанами?
15.06.2025 19:20 Відповісти
Нащо ви нам це розказуєте?В нас є спеціально призначені люди,зарплата яких за день перевищує мій місячний дохід,які зобов'язані скликати радбез ООН,повідомити міжнародний комітет захисту прав людини,червоні хрести ,гааги всякі!
Щоб трампони всякі таки признали рашу терористом і в очі(очко) йому не заглядали!
15.06.2025 19:31 Відповісти
Так применяйте в ответ, что вы жалуетесь.
16.06.2025 01:07 Відповісти
В нас що в НГУ її нема..? вони теж можуть застосовувати, законом передбачено..це не військові ОВ
16.06.2025 07:56 Відповісти
 
 