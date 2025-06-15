Окупанти вже третій тиждень застосовують хімічну зброю на Сіверському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

Російські загарбники впродовж трьох тижнів застосовують хімічну зброю проти українських захисників на Сіверському напрямку.

Про це повідомили у бригаді оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже третій тиждень на цьому напрямку ворог використовує хімічну зброю, яка, на превеликий жаль, завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах", - розповіли військові.

У бригаді зазначили, що загалом окупанти активізувалися на Сіверському напрямку. На цій ділянці фронту ворог використовує у своїх штурмових діях мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі.

"Завдяки вивіреній системі фіксації та вогневого ураження наші захисники працюють настільки злагоджено, що штурмові групи окупантів ліквідовуються на відстані декількох кілометрів до наших позицій", - розповіли військові.

Окрім цього, фіксується збільшення кількісті ворожих артилерійських обстрілів.

"Також збільшилася кількість артилерійських обстрілів з боку ворога (близько двохсот обстрілів на день), що може свідчити про планування противником широкомасштабних штурмових дій. Наші захисники вже готують гідну відповідь російським загарбникам", - додали у бригаді.

