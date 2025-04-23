У березні рашисти здійснили 767 хімічних атак проти українських військ, - Міноборони

РФ ігнорує норми та зобовʼязання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї. Лише у березні 2025 року підрозділи РХБ розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, що містять небезпечні сполуки.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру, вони ігнорують норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Загалом, відтоді зафіксовано 7 730 таких злочинів", - наголосив Вебер під час панельних дискусій на семінарі з питань криміналізації хімічних, бактеріологічних, радіаційних та ядерних злочинів, який відбувся у Кишиневі.

Особливу увагу учасники семінару зосередили на нормах міжнародного та національного законодавств у галузі відповідальності за правопорушення, пов’язані зі скоєнням ХБРЯ злочинів.

На семінарі українська делегація повідомила, що розслідування та покарання воєнних злочинців РФ – пріоритет судової влади та правоохоронної системи України.

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