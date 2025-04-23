У березні рашисти здійснили 767 хімічних атак проти українських військ, - Міноборони
РФ ігнорує норми та зобовʼязання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї. Лише у березні 2025 року підрозділи РХБ розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, що містять небезпечні сполуки.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру, вони ігнорують норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Загалом, відтоді зафіксовано 7 730 таких злочинів", - наголосив Вебер під час панельних дискусій на семінарі з питань криміналізації хімічних, бактеріологічних, радіаційних та ядерних злочинів, який відбувся у Кишиневі.
Особливу увагу учасники семінару зосередили на нормах міжнародного та національного законодавств у галузі відповідальності за правопорушення, пов’язані зі скоєнням ХБРЯ злочинів.
На семінарі українська делегація повідомила, що розслідування та покарання воєнних злочинців РФ – пріоритет судової влади та правоохоронної системи України.
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Приветствую передовиков Фейсбука!
Да, проголосовало стадо в Раде за продление ЧП. Это не имеет значения, и все что делают " зеленые утырки" ускоряет приближение их окончательного и бесповоротного конца . А им же так нравится торчать у власти.
Не стоило им пИсать на электрический провод с названием "Трааамп" под напряжением, может
" **** токнуть", а они на нем еще и прыгают потужно, на то они и клоуны.
Но сегодня не про них, не стоит вообще на них обращать внимания, их уже нет, хотя пока что то еще кукарекают и готовятся к выборам полетам на Луну.
Произошло событие, которое почти не освещали в СМИ и особенно уважаемая и не очень масонерия Фейсбука.
На Курской АЭС произошли хлопки и выброс радиоактивного пара в атмосферу. Конечно обвинили ВСУ, но это все фигня большевисткая.
Вот такое краткое сообщение было размещено у московских:
"На Курской АЭС проводятся испытания и ремонт оборудования, из за повреждения ЛЭП украинскими дронами, сопровождаемые выбросом большого количества пара и громкими звуками. Местные жители в Курчатове предупреждены о мероприятии. Все работы проходят в соответствии с регламентом для обеспечения безопасности."
На самом деле у московии большие проблемы с их реакторами и системой охлажления. Я мог бы часами рассказывать, что у них там происходит на АЗС, но это не столь важно, все равно пока ветер несет радиоактивные облака на Восток.
Важно другое, что нужно делать, если вдруг у московских грохнется реактор, а такое возможно в любой день.
Я как бывший воин- химик ,побывавший и в Чернобыле в 1986 году, в теме вопроса.
Расскажу кратко про одно средство, про которое многие слышали, но забыли.
Это же дешевое и простое средство поможет вам избавиться от многих болезней, как Альцгеймер, Паркинсона, рак и самое главное, чем страдают почти все украинцы, это химичкские отравления организма тяжелыми металлами, астмой, бронхитом , химическим пневмонитом .. и последствиями дебильных вакцинаций от ковида.
Я много у себя писал, чем занимались и до сих пор занимаются зеленые военные преступники, которых обязательно будут судить ( ну тех, кто успеет добежать до Канадской границы).
Они обрабатывали улицы городов концентрированным составом ПГМГ и Диоксида Азота, помните горелый запах, или запах пластмассы, жжение в глазах, першение в горле, кашель , сыпь на теле. Вот, вот- это результат заботы о всех вас " зеленых плядей".
Я отслеживал тему , когда писал про перекись водорода, Тиосульфат Натрия. Некоторые пользовались, другие верили докторам , делая вакцинацию. Каждый выберает свое здоровье сам!
Средство дешевое, раньше его почти не было в аптеках, сейчас снова появилось.
Это " синька" ,
1% или 3% раствор.
Я принимал его еще в армии в 1984 - 1986 гг.
у нас были синие таблетки, которые растворяли в воде, от радиации, от отравления всякими газами.
Метиленовый синий был впервые синтезирован в 1876 году Генрихом Каро, работавшим на BASF.
В медицине применяют с 1891 года, лечили малярию, грипп
" Испанку", отравления, психические болезни,
(" клавишнику"надо прописать, а то совсем с ума сошел).
В наши дни используется в качестве антисептика для лечения инфекций ротовой полости и мочеполовых путей, болезней легких и бронхов, даже Эболлы. Относится к списку жизненно важных препаратов для лечения метгемоглобинемии (антидот при отравлении цианидами, угарным газом и сероводородом, химические отравления). Очень высокая эффективность этого соединения при лечении болезни Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии это мощный фотосенсибилизатор, особенно активно работающий при воздействии света и способствующий разрушению патологических клеток.
Фарма мафия
" синьку" не любит, много денег на ней не заработаешь. Я как то советовал некоторым известным людям в Штатах и Европе пользоваться
" метеленом голубым" и перекисью при Ковиде. Один из них Кеннеди младший, Министр США, он до сих пор ее употребляет.
Недавно я сам вернулся к приему
" синьки" т.к. был в Индии, ел всякую местную еду, что не совсем безопасно.
" Синька" помогает уничтожать паразитов и все.
бактерии.
А пару месяцев назад, один очень уважаемый и очень богатый чел на Ближнем Востоке попросил помочь решить вопрос, у него начинался Альцгеймер, он потратил много денег на врачей, но было бесполезно.
Мне помогли найти
" синьку" в таблетках в Дубае. Через неделю приему, этот уважаемый человек передает мне слова благодарности, голова светлая, все помнит, ушли головокружения и провалы памяти, и особенно- ДЕПРЕССИЯ.
Возникла только одна проблема, он скупил всю "синьку" в Эмиратах и раздал друзьям и родственникам, она стоила всего 20 долларов упаковка таблеток, сейчас почти 100 долларов и проблема ее найти.
Я сам принимаю в таблетках по две штуки утром и вечером и в каплях не потому, что какие то проблемы, просто меняю по восемь самолетов и постоянно за рулем, времени поспать нормально почти нет.. 15- 20 капель
" метелена голубого" дают заряд бодрости на целый лень, а я еще и турбо насос включаю , в виде приема перекиси, чайную ложку на стакан воды, и можно 16 часов летать и ездить без траты времени на еду.
Недели две назад был случай в одном старинном клубе Лондона.
Единственная побочка от приема
" синьки" - это темно синяя моча, это нормально, и нет проблем для почек и печени, наоборот полезно. После нескольких часов употребления пива и виски, я пошел в
" комнату для мальчиков", зная эффект от синьки , решил подождать, когда двое стрых джентльменов, лет под 80 выйдут из сортира.
Не выходят, видимо проблемы с простатитом достал. Решил зайти.
В английских клубах в туалетах очень старая техника, унитазы с цепью, и извиняюсь за подробности, общее место " отлива".
Я пристроился рядом с дедушками, а они мило беседуют, пытаясь пописать, видимо обсуждают последний визит к проктологу.
Но неожиданно оба замолчали увидев "синий водопад".
Один из них ко мне повернулся и сказал:
" Молодой человек, вам пора заканчивать с приемами коктейлей!".
На что я невозмутимо ответио, что" я не пью коктейли, только Эль и виски. Просто я из старинного рода аристократов Казанского хана Едигера, и у меня не только кровь голубая, но и моча !"
Оба дедугана и я сам смеялись минут пять над этим. Моя руки, я им обьяснил про
" Methelene Blue",и что это очень нужное средство для них, чтобы не стоять по 30 минут в сортире и оставить без работы проктолога. Выйдя в зал, записал им на бумаге, где купить в Лондоне, и оставил свой мобильный, если будут вопросы.
Через дней десять, один дедушка мне позвонил и пригласил на ужин от их имени со словами благодарности, назвав меня "Уважаемый доктор", я ответил, что может быть приеду, когда вернусь в Англию.
А еще " синька" может очень сильно помочь воинам ВСУ на фронте, т.к.московские стали применять химические боеприпасы с удушающим газами.
Помогает решить проблемы от побочки таких отравлений. Передайте ребятам на фронт, пжлста.
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Инструкция, как применять медицинский водный раствор "мителена голубого" 1% :
15- 20 капель на 150 - 200 мл.воды утром за 20 минут до еды и вечером тоже 15- 20 капель за 20 минут до еды.
В случаях онкологии или химиотерапии принимать три раза в день по 25 капель на 150 мл воды.
Если в таблетках, то по одной или две таблетки утром и две таблетки вечером.
Реально работает!
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Выводит радионуклиды из организма, и всю побочку от вакцинаций, решает проблемы с легкими и бронхами.
Конечно, врачи и
" всезнайки" напишут ,как в случае с перекисью, что вредно, отравления будут. Все это хрень полная. Главное принимать 1% раствор.
Я не ваш доктор, и не
" Папа Тереза", я просто решил напомнить в