В марте рашисты совершили 767 химических атак против украинских войск, - Минобороны

РФ игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Только в марте 2025 года подразделения РХБ разведки Сил поддержки зафиксировали 767 случаев применения российскими оккупантами боеприпасов, содержащих опасные соединения.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер, они игнорируют нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. В общей сложности, с тех пор зафиксировано 7 730 таких преступлений", - отметил Вебер во время панельных дискуссий на семинаре по вопросам криминализации химических, бактериологических, радиационных и ядерных преступлений, который состоялся в Кишиневе.

Особое внимание участники семинара сосредоточили на нормах международного и национального законодательств в области ответственности за правонарушения, связанные с совершением ХБРЯ преступлений.

На семинаре украинская делегация сообщила, что расследование и наказание военных преступников РФ - приоритет судебной власти и правоохранительной системы Украины.

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