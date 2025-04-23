В марте рашисты совершили 767 химических атак против украинских войск, - Минобороны
РФ игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Только в марте 2025 года подразделения РХБ разведки Сил поддержки зафиксировали 767 случаев применения российскими оккупантами боеприпасов, содержащих опасные соединения.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер, они игнорируют нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. В общей сложности, с тех пор зафиксировано 7 730 таких преступлений", - отметил Вебер во время панельных дискуссий на семинаре по вопросам криминализации химических, бактериологических, радиационных и ядерных преступлений, который состоялся в Кишиневе.
Особое внимание участники семинара сосредоточили на нормах международного и национального законодательств в области ответственности за правонарушения, связанные с совершением ХБРЯ преступлений.
На семинаре украинская делегация сообщила, что расследование и наказание военных преступников РФ - приоритет судебной власти и правоохранительной системы Украины.
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Приветствую передовиков Фейсбука!
Да, проголосовало стадо в Раде за продление ЧП. Это не имеет значения, и все что делают " зеленые утырки" ускоряет приближение их окончательного и бесповоротного конца . А им же так нравится торчать у власти.
Не стоило им пИсать на электрический провод с названием "Трааамп" под напряжением, может
" **** токнуть", а они на нем еще и прыгают потужно, на то они и клоуны.
Но сегодня не про них, не стоит вообще на них обращать внимания, их уже нет, хотя пока что то еще кукарекают и готовятся к выборам полетам на Луну.
Произошло событие, которое почти не освещали в СМИ и особенно уважаемая и не очень масонерия Фейсбука.
На Курской АЭС произошли хлопки и выброс радиоактивного пара в атмосферу. Конечно обвинили ВСУ, но это все фигня большевисткая.
Вот такое краткое сообщение было размещено у московских:
"На Курской АЭС проводятся испытания и ремонт оборудования, из за повреждения ЛЭП украинскими дронами, сопровождаемые выбросом большого количества пара и громкими звуками. Местные жители в Курчатове предупреждены о мероприятии. Все работы проходят в соответствии с регламентом для обеспечения безопасности."
На самом деле у московии большие проблемы с их реакторами и системой охлажления. Я мог бы часами рассказывать, что у них там происходит на АЗС, но это не столь важно, все равно пока ветер несет радиоактивные облака на Восток.
Важно другое, что нужно делать, если вдруг у московских грохнется реактор, а такое возможно в любой день.
Я как бывший воин- химик ,побывавший и в Чернобыле в 1986 году, в теме вопроса.
Расскажу кратко про одно средство, про которое многие слышали, но забыли.
Это же дешевое и простое средство поможет вам избавиться от многих болезней, как Альцгеймер, Паркинсона, рак и самое главное, чем страдают почти все украинцы, это химичкские отравления организма тяжелыми металлами, астмой, бронхитом , химическим пневмонитом .. и последствиями дебильных вакцинаций от ковида.
Я много у себя писал, чем занимались и до сих пор занимаются зеленые военные преступники, которых обязательно будут судить ( ну тех, кто успеет добежать до Канадской границы).
Они обрабатывали улицы городов концентрированным составом ПГМГ и Диоксида Азота, помните горелый запах, или запах пластмассы, жжение в глазах, першение в горле, кашель , сыпь на теле. Вот, вот- это результат заботы о всех вас " зеленых плядей".
Я отслеживал тему , когда писал про перекись водорода, Тиосульфат Натрия. Некоторые пользовались, другие верили докторам , делая вакцинацию. Каждый выберает свое здоровье сам!
Средство дешевое, раньше его почти не было в аптеках, сейчас снова появилось.
Это " синька" ,
1% или 3% раствор.
Я принимал его еще в армии в 1984 - 1986 гг.
у нас были синие таблетки, которые растворяли в воде, от радиации, от отравления всякими газами.
Метиленовый синий был впервые синтезирован в 1876 году Генрихом Каро, работавшим на BASF.
В медицине применяют с 1891 года, лечили малярию, грипп
" Испанку", отравления, психические болезни,
(" клавишнику"надо прописать, а то совсем с ума сошел).
В наши дни используется в качестве антисептика для лечения инфекций ротовой полости и мочеполовых путей, болезней легких и бронхов, даже Эболлы. Относится к списку жизненно важных препаратов для лечения метгемоглобинемии (антидот при отравлении цианидами, угарным газом и сероводородом, химические отравления). Очень высокая эффективность этого соединения при лечении болезни Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии это мощный фотосенсибилизатор, особенно активно работающий при воздействии света и способствующий разрушению патологических клеток.
Фарма мафия
" синьку" не любит, много денег на ней не заработаешь. Я как то советовал некоторым известным людям в Штатах и Европе пользоваться
" метеленом голубым" и перекисью при Ковиде. Один из них Кеннеди младший, Министр США, он до сих пор ее употребляет.
Недавно я сам вернулся к приему
" синьки" т.к. был в Индии, ел всякую местную еду, что не совсем безопасно.
" Синька" помогает уничтожать паразитов и все.
бактерии.
А пару месяцев назад, один очень уважаемый и очень богатый чел на Ближнем Востоке попросил помочь решить вопрос, у него начинался Альцгеймер, он потратил много денег на врачей, но было бесполезно.
Мне помогли найти
" синьку" в таблетках в Дубае. Через неделю приему, этот уважаемый человек передает мне слова благодарности, голова светлая, все помнит, ушли головокружения и провалы памяти, и особенно- ДЕПРЕССИЯ.
Возникла только одна проблема, он скупил всю "синьку" в Эмиратах и раздал друзьям и родственникам, она стоила всего 20 долларов упаковка таблеток, сейчас почти 100 долларов и проблема ее найти.
Я сам принимаю в таблетках по две штуки утром и вечером и в каплях не потому, что какие то проблемы, просто меняю по восемь самолетов и постоянно за рулем, времени поспать нормально почти нет.. 15- 20 капель
" метелена голубого" дают заряд бодрости на целый лень, а я еще и турбо насос включаю , в виде приема перекиси, чайную ложку на стакан воды, и можно 16 часов летать и ездить без траты времени на еду.
Недели две назад был случай в одном старинном клубе Лондона.
Единственная побочка от приема
" синьки" - это темно синяя моча, это нормально, и нет проблем для почек и печени, наоборот полезно. После нескольких часов употребления пива и виски, я пошел в
" комнату для мальчиков", зная эффект от синьки , решил подождать, когда двое стрых джентльменов, лет под 80 выйдут из сортира.
Не выходят, видимо проблемы с простатитом достал. Решил зайти.
В английских клубах в туалетах очень старая техника, унитазы с цепью, и извиняюсь за подробности, общее место " отлива".
Я пристроился рядом с дедушками, а они мило беседуют, пытаясь пописать, видимо обсуждают последний визит к проктологу.
Но неожиданно оба замолчали увидев "синий водопад".
Один из них ко мне повернулся и сказал:
" Молодой человек, вам пора заканчивать с приемами коктейлей!".
На что я невозмутимо ответио, что" я не пью коктейли, только Эль и виски. Просто я из старинного рода аристократов Казанского хана Едигера, и у меня не только кровь голубая, но и моча !"
Оба дедугана и я сам смеялись минут пять над этим. Моя руки, я им обьяснил про
" Methelene Blue",и что это очень нужное средство для них, чтобы не стоять по 30 минут в сортире и оставить без работы проктолога. Выйдя в зал, записал им на бумаге, где купить в Лондоне, и оставил свой мобильный, если будут вопросы.
Через дней десять, один дедушка мне позвонил и пригласил на ужин от их имени со словами благодарности, назвав меня "Уважаемый доктор", я ответил, что может быть приеду, когда вернусь в Англию.
А еще " синька" может очень сильно помочь воинам ВСУ на фронте, т.к.московские стали применять химические боеприпасы с удушающим газами.
Помогает решить проблемы от побочки таких отравлений. Передайте ребятам на фронт, пжлста.
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Инструкция, как применять медицинский водный раствор "мителена голубого" 1% :
15- 20 капель на 150 - 200 мл.воды утром за 20 минут до еды и вечером тоже 15- 20 капель за 20 минут до еды.
В случаях онкологии или химиотерапии принимать три раза в день по 25 капель на 150 мл воды.
Если в таблетках, то по одной или две таблетки утром и две таблетки вечером.
Реально работает!
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Выводит радионуклиды из организма, и всю побочку от вакцинаций, решает проблемы с легкими и бронхами.
Конечно, врачи и
" всезнайки" напишут ,как в случае с перекисью, что вредно, отравления будут. Все это хрень полная. Главное принимать 1% раствор.
Я не ваш доктор, и не
" Папа Тереза", я просто решил напомнить в