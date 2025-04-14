Рашисти системно застосовують боєприпаси з отруйним газом проти ЗСУ на фронті, - ГУР МО

Російські загарбники використовують на фронті проти Сил оборони України хімікати, зокрема боєприпаси з отруйним газом. Цей злочин набув системного характеру.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во, які російські війська скидають з безпілотників на позиції Сил безпеки й оборони України.

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У ГУР зазначили, що застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі.

"Наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", - додали у розвідці.

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