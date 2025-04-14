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Рашисти системно застосовують боєприпаси з отруйним газом проти ЗСУ на фронті, - ГУР МО

Хімічна зброя проти ЗСУ на фронті

Російські загарбники використовують на фронті проти Сил оборони України хімікати, зокрема боєприпаси з отруйним газом. Цей злочин набув системного характеру.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ

Зазначається, що нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во, які російські війська скидають з безпілотників на позиції Сил безпеки й оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог системно використовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

У ГУР зазначили, що застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі.

"Наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації. 

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", - додали у розвідці. 

Також читайте: Україна в Гаазі представила докази застосування росіянами хімічної зброї, - МЗС

Автор: 

Запорізька область (3599) хімічна зброя (346) ГУР (499) Пологівський район (41) Щербаки (1) війна в Україні (3839)


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Ми і тут не можемо завдати адекватні удари у відповідь, бо можуть постраждати "дарагі рассіани". А те що страждають наші люди всім пофіг.
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14.04.2025 17:37 Відповісти
вже зрозуміло, США дали задню. ЄС постійно лише стурбований. Може вже час не дивитись в зуби та бити семетрично???
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14.04.2025 17:51 Відповісти
хлор? іпріт? люізіт?
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14.04.2025 18:01 Відповісти
Ні просто давно ху...лята не милися да і корейці теж додали свого
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14.04.2025 18:30 Відповісти
За почти всю эту войну с 14 г начиная, мы реально даже близко не увидели реальной реакции оон, красного креста и прочих подобных контор. Хотя военных преступлений и нарушений грубых и массово всех конвенций просто немеряно. Что делать? Есть веками наработанная тактика ведения войны. Один из действенных методов. Отвечать врагу абсолютно тем же и сразу, как бы его оружием и методом! Грохнули по вокзалу где люди, через час туда также, применили ОВ, закинули им химию, в плен не брать, включать дурака про то что сами себя бомбят, на черное говорить белое итд! Но сразу же. Это тогда сработает. Терять нам нечего, мы на своей земле. Хотя вечная беда этой войны пока одна---есть ли чем отвечать, даже в меньшем масштабе. Но играть в белые перчатки и чистоплюйство в войне за свободу и независимость смысла никогда не было. Или они нас, или мы их. Союзников у нас не оказалось. Так перед кем мораль соблюдать???
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14.04.2025 18:18 Відповісти
Стопудово.
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14.04.2025 18:44 Відповісти
Треба зробити алаверди і не корчити з себе мучеників і праведників.
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14.04.2025 18:34 Відповісти
У мене знайомий помер прямо в бліндаже. Так і ви кидайте газові гранати. Жалоби писать - то все до жопи, всім пофіг.
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14.04.2025 19:32 Відповісти
Так и вы применяйте что вы жалуетесь?
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15.04.2025 03:46 Відповісти
 
 