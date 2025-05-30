У травні зафіксовано 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з небезпечними хімречовинами, - Генштаб

Протягом травня 2025 року групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зафіксовано та задокументовано 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук на фронті проти Сил оборони.

Про це повідомили в Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, днями відбувся брифінг представників управління військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України для представників воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні – Київської Асоціації Військових Аташе (КАВА).

У заході взяли участь представники понад 35 країн.

Заступник начальника управління військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України полковник Сергій Пахомов зазначив, що проти Сил оборони України РФ застосовує спеціальні боєприпаси (гранати К-51, РГ-Во та саморобні газові гранати), споряджені небезпечними хімічними речовинами, у поєднанні з конвенційними засобами ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 93 боєзіткнення, третина з них - на Покровському напрямку, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб

Варто зазначити, що в газових гранатах росіяни застосовують іританти сльозогінної дії (CS, CN), які застосовуються поліцією проти порушників на демонстраціях.

"Формально речовини CS та CN не є хімічною зброєю та згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 відноситься до "хімічних засобів боротьби із заворушеннями", - розповів він.

Начальник військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних Сил України полковник Євген Нагорний зазначив, що військами РХБ захисту сформовано декілька десятків спеціально підготовлених та тренованих груп радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, які здійснюють фіксацію фактів застосування росіянами небезпечних хімічних речовин.

Так, тільки протягом травня 2025 року групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зафіксовано та задокументовано 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук, зазначили у Генштабі.

Читайте також: Євросоюз запровадив санкції щодо РФ за використання хімзброї в Україні

Основним засобом доставки є скиди гранат К-51 та РГ-Во з БПЛА.

Всього за період з 15 лютого 2023 року по 29 травня 2025 року зафіксовано 9167 випадків застосування небезпечних хімічних речовин росіянами.

Зазначається, що станом на 29 травня 2025 року РФ не застосовувала бойові отруйні речовини смертельної дії, а у випадку їх застосування вони обов`язково будуть виявлені спеціалізованими підрозділами й факти будуть задокументовані та оприлюднені на загал.