На фронті відбулося 93 боєзіткнення, третина з них - на Покровському напрямку, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 93 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 30 травня 2025 року, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли території України

Від обстрілів з території Російської Федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Янжулівка, Прогрес, Лісківщина Чернігівської області; Грабовське, Хутір-Михайлівський, Сопич, Дмитрівка, Мар’їне, Кучерівка, Миропільське, Бунякине, Петрушівка, Бруски, Порозок Сумської області; Відродженівське Харківської області. Авіаційного удару зазнав населений пункт Проходи Сумської області.

Бої на сході

Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового, наразі боєзіткнення завершені.

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На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. Дотепер тривають два бойових зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, були зупинені українськими воїнами.

На Краматорському напрямку окупанти здійснюють спробу просунутися вперед в районі Часового Яру. Бойове зіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку, в районі Торецька, наші воїни зупинили одну наступальну дію ворога, ще один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 28 атак. Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке.

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Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Зелене Поле. Три бойових зіткнення продовжуються досі.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Полтавці та Залізничному некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Долинці та Гуляйполю - авіабомбами. Наступальних дій ворог не проводив.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, окупанти намагались просунутися в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві безрезультатні атаки, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Миколаївці.

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На Курському напрямку українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 83 артилерійські обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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