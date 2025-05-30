На фронте произошло 93 боестолкновения, треть из них - на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 93 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 мая 2025 года, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы территории Украины
От обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Янжуловка, Прогресс, Лесковщина Черниговской области; Грабовское, Хутор-Михайловский, Сопич, Дмитровка, Марьино, Кучеровка, Миропольское, Бунякино, Петрушевка, Бруски, Порозок Сумской области; Возрожденовское Харьковской области. Авиационному удару подвергся населенный пункт Проходы Сумской области.
Бои на востоке
Украинские воины сегодня остановили одну атаку врага в районе Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Загрызово, сейчас боестолкновения завершены.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак. Захватнические подразделения пытались пройти в направлениях Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, были остановлены украинскими воинами.
На Краматорском направлении оккупанты предпринимают попытку продвинуться вперед в районе Часова Яра. Боевое столкновение до сих пор продолжается.
На Торецком направлении, в районе Торецка, наши воины остановили одно наступательное действие врага, еще один бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Муравка, Котляровка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак. Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Богатирь, Отрадное, Шевченко, Новополь, Зеленое Поле. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Ситуация на юге и севере
На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Полтавке и Железнодорожному неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Долинке и Гуляйполю - авиабомбами. Наступательных действий враг не проводил.
Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг провел две безрезультатные атаки, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Николаевке.
На Курском направлении украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, сбросил две управляемые авиационные бомбы и осуществил 83 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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Противник закріпився у західній частині Троїцького та штурмує Оріхове з двох сторін.
Костянтинівський напрямок:
На правому фланзі російські війська штурмують район населеного пункту Дачне та укріпрайон на південь від села Диліївка. Піхотний підрозділ противника зайняв позиції в південній частині укріпу і намагається закріпитися в лісопосадці між укріпрайоном і ставком.
Подальше просування противника дозволить йому сформувати плацдарм для тиску на Білу Гору, Олександро-Шультине та Пліщіївку, а взяття останнього н.п. відрізає східну логістику району під Клебан-Бикським водосховищем."