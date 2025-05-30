На фронте произошло 93 боестолкновения, треть из них - на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 93 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 30 мая 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

От обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Янжуловка, Прогресс, Лесковщина Черниговской области; Грабовское, Хутор-Михайловский, Сопич, Дмитровка, Марьино, Кучеровка, Миропольское, Бунякино, Петрушевка, Бруски, Порозок Сумской области; Возрожденовское Харьковской области. Авиационному удару подвергся населенный пункт Проходы Сумской области.

Бои на востоке

Украинские воины сегодня остановили одну атаку врага в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Загрызово, сейчас боестолкновения завершены.

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На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак. Захватнические подразделения пытались пройти в направлениях Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, были остановлены украинскими воинами.

На Краматорском направлении оккупанты предпринимают попытку продвинуться вперед в районе Часова Яра. Боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении, в районе Торецка, наши воины остановили одно наступательное действие врага, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Муравка, Котляровка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак. Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое.

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Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Богатирь, Отрадное, Шевченко, Новополь, Зеленое Поле. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Полтавке и Железнодорожному неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Долинке и Гуляйполю - авиабомбами. Наступательных действий враг не проводил.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг провел две безрезультатные атаки, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Николаевке.

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На Курском направлении украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, сбросил две управляемые авиационные бомбы и осуществил 83 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

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