Больше всего атак врага отбито на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 173 боевые столкновения. Силы обороны отражали атаки врага на 11 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет; 81 авиационный удар, сбросил при этом 158 КАБ. Кроме этого, совершил 5882 обстрела, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и применил для поражений 2942 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Мирополье, Миропольское, Барило, Писаревка, Осоевка Сумской области; Подлиман Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Сиверск, Длинная Балка Донецкой области; Гуляйполе, Верхняя Терса, Малиновка, Ольговское, Новоселовка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.

На Сиверском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в сторону Григорьевки и вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дружбы, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатырь, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.

Ситуация на юге и севере

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 14 авиационных ударов с применением 26 управляемых бомб, а также осуществил 238 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и средство ПВО российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1140 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 71 БПЛА оперативно-тактического уровня и 74 единицы автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин сознательно отвергает возможности достичь мира, - Великобритания в ООН