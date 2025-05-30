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Новости Цели Путина в Украине
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Путин сознательно отвергает возможности достижения мира, - Великобритания в ООН

Джеймс Кариуки о действиях РФ

Российский диктатор Владимир Путин сознательно выбрал продолжение войны, когда получил еще одну возможность достичь существенного прогресса на пути к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при Организации Джеймс Кариуки.

"Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия продолжает свою агрессию. И невинные гражданские снова расплачиваются за это. Действия России говорят значительно громче ее слов", - сказал Кариуки, описывая последние массированные воздушные удары России по Украине.

Он добавил, что "приоритеты Путина демонстрирует выбранное им время".

"Последние удары были нанесены всего через несколько дней после переговоров в Стамбуле, во время которых Россия снова отказалась от безусловного прекращения огня", - отметил дипломат.

Кариуки призвал РФ "соблюдать международное право, в том числе Устав ООН, и прекратить убийства невинных гражданских". "Неумолимое вторжение России в ее суверенного соседа только удваивает наши усилия по помощи Украине в самозащите и использование всех необходимых средств для ограничения путинской военной машины", - отметил он.

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Представитель Великобритании подчеркнул, что "мы будем работать в унисон с США, Украиной и нашими европейскими и международными партнерами, пока справедливый и длительный мир не превратится из цели в длительную действительность".

Автор: 

ООН (4184) путин владимир (31522) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
+5
Сколько о }{уйле сейчас ни говорить, а лучше уже не скажешь.
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30.05.2025 07:49
+5
ТА ТИ ШО!!!!
- 300 000 убитих чеченців
- 500 000 убитих сирійців
- 500 000 убитих українців

свідомо? справді? А я думав то злі чари) Господи ця ООН це в 100 0000 0000 разів гірше за Лігу націй бо там СССР виперли швидко
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30.05.2025 07:55
+2
Путін свідомо відкидає можливості досягти миру

Усі політики хоч пару-трійку разі мають за необхідне це повторити один за одним.
Таке відчуття, що попав або в бразильський серіал, або в оперету.
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30.05.2025 07:44
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Сейчас это трудно представить, но путин еще в 2000 году сказал Би-би-си, что «Россия готова сотрудничать с НАТО... вплоть до вступления в альянс». «Я не могу представить свою страну изолированной от Европы», - добавил он.
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30.05.2025 07:34 Ответить
Рішучі слова, одне портить,що разом з рижим дурачком.
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30.05.2025 07:35 Ответить
який він свідомий , рудий сказав він чокнутий
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30.05.2025 07:39 Ответить
Путін свідомо відкидає можливості досягти миру

Усі політики хоч пару-трійку разі мають за необхідне це повторити один за одним.
Таке відчуття, що попав або в бразильський серіал, або в оперету.
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30.05.2025 07:44 Ответить
Также самое как и вы, обеспокоенность и капельные поставки оружия вместе с "пэкельными санкциями" кроме как азарта у ***** продолжать воевать ничего не вызывают
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30.05.2025 07:47 Ответить
Сколько о }{уйле сейчас ни говорить, а лучше уже не скажешь.
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30.05.2025 07:49 Ответить
ТА ТИ ШО!!!!
- 300 000 убитих чеченців
- 500 000 убитих сирійців
- 500 000 убитих українців

свідомо? справді? А я думав то злі чари) Господи ця ООН це в 100 0000 0000 разів гірше за Лігу націй бо там СССР виперли швидко
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30.05.2025 07:55 Ответить
Надо эти дармоедские шарашки типа ООН,ОБСЕ и МАГАТЭ полностью расформировать и создать новую структуру с учетом современной реальности где лапотные не смогут блокировать решения и качать свои права.
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30.05.2025 08:04 Ответить
Треба гнати їх,кацапів,нахер к ******,з ООН та світових організацій а не доводити собі що вони покильки
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30.05.2025 08:07 Ответить
Ми розуміємо , що путін йо@нутий , а також знаємо ,
що він скоро здохне , тому і намагається потягти за
собою побільше людей !!
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30.05.2025 08:07 Ответить
Представник Великобританії наголосив, що "ми працюватимемо в унісон із США, Україною та нашими європейськими й міжнародними партнерами, поки справедливий й тривалий мир не перетвориться з мети у тривалу дійсність".
Певно, що трампофоби вміють читати і таки якийсь їх відсоток змінить свої погляди...
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30.05.2025 08:30 Ответить
 
 