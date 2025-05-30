Путин сознательно отвергает возможности достижения мира, - Великобритания в ООН

Российский диктатор Владимир Путин сознательно выбрал продолжение войны, когда получил еще одну возможность достичь существенного прогресса на пути к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при Организации Джеймс Кариуки.

"Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия продолжает свою агрессию. И невинные гражданские снова расплачиваются за это. Действия России говорят значительно громче ее слов", - сказал Кариуки, описывая последние массированные воздушные удары России по Украине.

Он добавил, что "приоритеты Путина демонстрирует выбранное им время".

"Последние удары были нанесены всего через несколько дней после переговоров в Стамбуле, во время которых Россия снова отказалась от безусловного прекращения огня", - отметил дипломат.

Кариуки призвал РФ "соблюдать международное право, в том числе Устав ООН, и прекратить убийства невинных гражданских". "Неумолимое вторжение России в ее суверенного соседа только удваивает наши усилия по помощи Украине в самозащите и использование всех необходимых средств для ограничения путинской военной машины", - отметил он.

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Представитель Великобритании подчеркнул, что "мы будем работать в унисон с США, Украиной и нашими европейскими и международными партнерами, пока справедливый и длительный мир не превратится из цели в длительную действительность".