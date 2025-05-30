Необходимо усилить давление на РФ, чтобы подтолкнуть ее к настоящему миру, - Украина в ООН

Действия Москвы требуют усиленного международного давления, чтобы ограничить ее военные возможности и подтолкнуть к настоящему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин.

"Цели России остаются неизменными - покорить Украину военным путем, добиться контроля над всей нашей страной для реализации своих имперских амбиций", - отметила дипломат.

Однако, по ее словам, Москва не может достичь этого самостоятельно, поэтому привлекает авторитарные режимы, в частности КНДР и Иран. Особое внимание Гайовишин уделила сотрудничеству России с Китаем.

"Украинская разведка подтвердила, что Китай поставляет специальные химические вещества, порох и оборудование на 20 российских военных заводов. Это сотрудничество должно быть немедленно остановлено", - подчеркнула она.

Украина, по словам заместителя постпреда, последовательно отстаивает дипломатические пути урегулирования и остается открытой для любого формата, способного привести к миру. Гайовишин подтвердила поддержку Украиной предложения США о 30-дневном полном и безусловном перемирии, которое было согласовано на встрече в Джидде 11 марта. Однако Россия последовательно отказывается от этого предложения.

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"Действия России четко свидетельствуют о ее нежелании мира", - сказала она.

Относительно подхода Москвы к переговорам, то российская делегация состояла преимущественно из тех же лиц, которых она направила в Стамбул в 2022 году, отметила дипломат. "Это свидетельствует о том, что Россия не изменила своего основного подхода. Их цель - превратить встречу в Стамбуле в инсценированный, пустой процесс, напоминающий переговоры 2022 года", - пояснила Гайовишин.

Она напомнила о готовности президента Владимира Зеленского "встретиться с Путиным в любое время и в любом месте, которое устроит обе стороны".

Гайовишин подчеркнула, что действия Москвы требуют усиленного международного давления, чтобы ограничить ее военные возможности и подтолкнуть к настоящему миру. Стамбульская встреча и ее последствия не могут и не будут служить поводом для того, чтобы не усиливать давление на Россию, пояснила она.

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"Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян быть конструктивными и начать настоящий мирный процесс... - добавила Гайовишин, - Молчание международного сообщества только добавляет Путину смелости".

Она напомнила о позиции Украины относительно озвучиваемых ранее "требований" со стороны России.

"Повторяем, Украина никогда не примет и не признает ни одной части своей временно оккупированной территории российской. Мы не будем терпеть вмешательства в суверенные решения, включая нашу оборону или союзы, - сказала она, добавив: - Нельзя идти на уступки агрессору - такие попытки только подбадривают к будущей агрессии".

Санкции должны быть расширены и усилены и "направлены против российской нефти, ее теневого танкерного флота, финансовых сетей и военной промышленности", подчеркнула Гайовишин.

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Подытоживая, она призвала к конкретным действиям, чтобы положить конец войне и гарантировать мир для будущих поколений.

"Мир не может базироваться только на словах, - отметила она, - Он требует конкретных шагов: немедленного и справедливого прекращения огня; постоянного дипломатического взаимодействия; создания надежной архитектуры безопасности, основанной на эффективных гарантиях для Украины, которые помогут предотвратить повторение агрессии".