Необходимо усилить давление на РФ, чтобы подтолкнуть ее к настоящему миру, - Украина в ООН
Действия Москвы требуют усиленного международного давления, чтобы ограничить ее военные возможности и подтолкнуть к настоящему миру.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин.
"Цели России остаются неизменными - покорить Украину военным путем, добиться контроля над всей нашей страной для реализации своих имперских амбиций", - отметила дипломат.
Однако, по ее словам, Москва не может достичь этого самостоятельно, поэтому привлекает авторитарные режимы, в частности КНДР и Иран. Особое внимание Гайовишин уделила сотрудничеству России с Китаем.
"Украинская разведка подтвердила, что Китай поставляет специальные химические вещества, порох и оборудование на 20 российских военных заводов. Это сотрудничество должно быть немедленно остановлено", - подчеркнула она.
Украина, по словам заместителя постпреда, последовательно отстаивает дипломатические пути урегулирования и остается открытой для любого формата, способного привести к миру. Гайовишин подтвердила поддержку Украиной предложения США о 30-дневном полном и безусловном перемирии, которое было согласовано на встрече в Джидде 11 марта. Однако Россия последовательно отказывается от этого предложения.
"Действия России четко свидетельствуют о ее нежелании мира", - сказала она.
Относительно подхода Москвы к переговорам, то российская делегация состояла преимущественно из тех же лиц, которых она направила в Стамбул в 2022 году, отметила дипломат. "Это свидетельствует о том, что Россия не изменила своего основного подхода. Их цель - превратить встречу в Стамбуле в инсценированный, пустой процесс, напоминающий переговоры 2022 года", - пояснила Гайовишин.
Она напомнила о готовности президента Владимира Зеленского "встретиться с Путиным в любое время и в любом месте, которое устроит обе стороны".
Гайовишин подчеркнула, что действия Москвы требуют усиленного международного давления, чтобы ограничить ее военные возможности и подтолкнуть к настоящему миру. Стамбульская встреча и ее последствия не могут и не будут служить поводом для того, чтобы не усиливать давление на Россию, пояснила она.
"Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян быть конструктивными и начать настоящий мирный процесс... - добавила Гайовишин, - Молчание международного сообщества только добавляет Путину смелости".
Она напомнила о позиции Украины относительно озвучиваемых ранее "требований" со стороны России.
"Повторяем, Украина никогда не примет и не признает ни одной части своей временно оккупированной территории российской. Мы не будем терпеть вмешательства в суверенные решения, включая нашу оборону или союзы, - сказала она, добавив: - Нельзя идти на уступки агрессору - такие попытки только подбадривают к будущей агрессии".
Санкции должны быть расширены и усилены и "направлены против российской нефти, ее теневого танкерного флота, финансовых сетей и военной промышленности", подчеркнула Гайовишин.
Подытоживая, она призвала к конкретным действиям, чтобы положить конец войне и гарантировать мир для будущих поколений.
"Мир не может базироваться только на словах, - отметила она, - Он требует конкретных шагов: немедленного и справедливого прекращения огня; постоянного дипломатического взаимодействия; создания надежной архитектуры безопасности, основанной на эффективных гарантиях для Украины, которые помогут предотвратить повторение агрессии".
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потрвбно криком кричати в ООН що нас московит хоче згеноцидити в ноль і для порятунку української нації потрібна важка зброя, томагавки ,кидимові бомбардування московіі, удари з кораблів флоту союзників по москві і т д завтра трамп здохне або переоберуть іншого і шо ? Ані шо ! Украіна -Русь вічна була і є і виходити потрібно з цього стратегічного мислення, мир для московіі це означає укріплення московіі а не її руйнація вилупки толерантні!
тож сенсу в його думках або діях немає ніякого
потрібна людина яка бачила і відчувала все і бруд і голод і холод , зраду і обмеження!
такій і говорити нічого не потрібно вона сама це знає і буде діяти відповідно
Авжеж, авжеж слід посилити! Аякже ж!
Дуже-дуже правильні та благочестиві
заклинанняпобажання!
Головне, що вони класно діють!