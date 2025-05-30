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Новости Прекращение войны
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Необходимо усилить давление на РФ, чтобы подтолкнуть ее к настоящему миру, - Украина в ООН

Заместитель постоянного представителя Украины при этой организации Кристина Гайовышин

Действия Москвы требуют усиленного международного давления, чтобы ограничить ее военные возможности и подтолкнуть к настоящему миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин.

"Цели России остаются неизменными - покорить Украину военным путем, добиться контроля над всей нашей страной для реализации своих имперских амбиций", - отметила дипломат.

Однако, по ее словам, Москва не может достичь этого самостоятельно, поэтому привлекает авторитарные режимы, в частности КНДР и Иран. Особое внимание Гайовишин уделила сотрудничеству России с Китаем.

"Украинская разведка подтвердила, что Китай поставляет специальные химические вещества, порох и оборудование на 20 российских военных заводов. Это сотрудничество должно быть немедленно остановлено", - подчеркнула она.

Украина, по словам заместителя постпреда, последовательно отстаивает дипломатические пути урегулирования и остается открытой для любого формата, способного привести к миру. Гайовишин подтвердила поддержку Украиной предложения США о 30-дневном полном и безусловном перемирии, которое было согласовано на встрече в Джидде 11 марта. Однако Россия последовательно отказывается от этого предложения.

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"Действия России четко свидетельствуют о ее нежелании мира", - сказала она.

Относительно подхода Москвы к переговорам, то российская делегация состояла преимущественно из тех же лиц, которых она направила в Стамбул в 2022 году, отметила дипломат. "Это свидетельствует о том, что Россия не изменила своего основного подхода. Их цель - превратить встречу в Стамбуле в инсценированный, пустой процесс, напоминающий переговоры 2022 года", - пояснила Гайовишин.

Она напомнила о готовности президента Владимира Зеленского "встретиться с Путиным в любое время и в любом месте, которое устроит обе стороны".

Гайовишин подчеркнула, что действия Москвы требуют усиленного международного давления, чтобы ограничить ее военные возможности и подтолкнуть к настоящему миру. Стамбульская встреча и ее последствия не могут и не будут служить поводом для того, чтобы не усиливать давление на Россию, пояснила она.

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"Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян быть конструктивными и начать настоящий мирный процесс... - добавила Гайовишин, - Молчание международного сообщества только добавляет Путину смелости".

Она напомнила о позиции Украины относительно озвучиваемых ранее "требований" со стороны России.

"Повторяем, Украина никогда не примет и не признает ни одной части своей временно оккупированной территории российской. Мы не будем терпеть вмешательства в суверенные решения, включая нашу оборону или союзы, - сказала она, добавив: - Нельзя идти на уступки агрессору - такие попытки только подбадривают к будущей агрессии".

Санкции должны быть расширены и усилены и "направлены против российской нефти, ее теневого танкерного флота, финансовых сетей и военной промышленности", подчеркнула Гайовишин.

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Подытоживая, она призвала к конкретным действиям, чтобы положить конец войне и гарантировать мир для будущих поколений.

"Мир не может базироваться только на словах, - отметила она, - Он требует конкретных шагов: немедленного и справедливого прекращения огня; постоянного дипломатического взаимодействия; создания надежной архитектуры безопасности, основанной на эффективных гарантиях для Украины, которые помогут предотвратить повторение агрессии".

Автор: 

ООН (4184) россия (96074) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
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А взагалі то :був хоч один випадок коли "оон" десь реально повпливало на зупинку війни?
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30.05.2025 07:25
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Правила форума Совет форумчан
Імпотентні подібні заяви толеранії сто років тому привели нас до більшовицької окупації!

потрвбно криком кричати в ООН що нас московит хоче згеноцидити в ноль і для порятунку української нації потрібна важка зброя, томагавки ,кидимові бомбардування московіі, удари з кораблів флоту союзників по москві і т д завтра трамп здохне або переоберуть іншого і шо ? Ані шо ! Украіна -Русь вічна була і є і виходити потрібно з цього стратегічного мислення, мир для московіі це означає укріплення московіі а не її руйнація вилупки толерантні!
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30.05.2025 07:14 Ответить
"...удари з кораблів флоту Нато по параші..." Дуже мудра мисля. Передай її прямо донні на стіл, а не в коментарі.
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30.05.2025 07:32 Ответить
Доні це підарас що виріс в умовах не знаючи ні холоду ні голоду ... тобто як казав мудрець "хороші часи народжують слабких людей"
тож сенсу в його думках або діях немає ніякого
потрібна людина яка бачила і відчувала все і бруд і голод і холод , зраду і обмеження!
такій і говорити нічого не потрібно вона сама це знає і буде діяти відповідно
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30.05.2025 07:39 Ответить
А взагалі то :був хоч один випадок коли "оон" десь реально повпливало на зупинку війни?
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30.05.2025 07:25 Ответить
Тільки зброя допоможе нам відбитися
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30.05.2025 07:32 Ответить
не факт, зброя сама по собі не знищує ворога, так само як молоко саме не доїться, хліб не печеться, Узі не робиться і т.д. всюди треба оператора. Багато зброї - це чудово, але у нас є свій повноцінний распутін (єрмак, читай свіжу пресу із США) і пес патрон, тому ворог значно відстає від нас в цьому плані, перевага на нашому боці. Прорвемося.
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30.05.2025 08:01 Ответить
У нас кожного виду зброї менше - вже й кажу за небо - з кацапськими КАБами
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30.05.2025 08:07 Ответить
Не панікуй! Ну і що, що в багато разів менше зброї? Так і нас і людей, грошей, території, ресурсів менше. Але у нас є переваги. От зеленський за народні грошики в південній африці і Ватикані, а путін крім білорусі ніде не буває. Розумієш, в ВА-ТІ-КАН!!! А ти про якісь каби...
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30.05.2025 08:17 Ответить
Ну - от - включається логіка - коли більше зброї - можна відбиватися меншою кількістю
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30.05.2025 08:22 Ответить
Буль-ласка, не тупи! Будь-який дефіцит зброї компенсується геніальністю єрмака, зелєнського, творожного. Включи на кілька хвилин шмаромарафон - і ти прозрієш і увіруєш! і перестанеш писати брехні про недостачу зброї. на шмаромарафоні - про це жодного слова.
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30.05.2025 08:48 Ответить
Слід посилити тиск на РФ, щоб підштовхнути її до справжнього миру

Авжеж, авжеж слід посилити! Аякже ж!
Дуже-дуже правильні та благочестиві заклинання побажання!
Головне, що вони класно діють!
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30.05.2025 08:00 Ответить
Не набридло пи₴ діти?🤡🤡🤡
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30.05.2025 08:45 Ответить
 
 