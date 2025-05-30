Слід посилити тиск на РФ, щоб підштовхнути її до справжнього миру, - Україна в ООН

Дії Москви потребують посиленого міжнародного тиску, щоб обмежити її військові можливості та підштовхнути до справжнього миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин.

"Цілі Росії залишаються незмінними – підкорити Україну воєнним шляхом, домогтися контролю над усією нашою країною для реалізації своїх імперських амбіцій", – зазначила дипломатка.

Проте, за її словами, Москва не може досягти цього самостійно, тому залучає авторитарні режими, зокрема КНДР та Іран. Особливу увагу Гайовишин приділила співпраці Росії з Китаєм.

"Українська розвідка підтвердила, що Китай постачає спеціальні хімічні речовини, порох та обладнання до 20 російських військових заводів. Ця співпраця має бути негайно припинена", – підкреслила вона.

Україна, за словами заступниці постпреда, послідовно відстоює дипломатичні шляхи врегулювання й залишається відкритою для будь-якого формату, здатного привести до миру. Гайовишин підтвердила підтримку Україною пропозиції США про 30-денне повне й безумовне перемир’я, яке було узгоджене на зустрічі в Джидді 11 березня. Однак Росія послідовно відмовляється від цієї пропозиції.

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"Дії Росії чітко свідчать про її небажання миру", – сказала вона.

Стосовно підходу Москви до переговорів, то російська делегація складалася переважно з тих самих осіб, яких вона надіслала до Стамбула у 2022 році, зауважила дипломатка. "Це свідчить про те, що Росія не змінила свого основного підходу. Їхня мета – перетворити зустріч у Стамбулі на інсценований, порожній процес, що нагадує переговори 2022 року", – пояснила Гайовишин.

Вона нагадала про готовність президента Володимира Зеленського "зустрітися з Путіним у будь-який час і в будь-якому місці, яке влаштує обидві сторони".

Гайовишин наголосила, що дії Москви потребують посиленого міжнародного тиску, щоб обмежити її військові можливості та підштовхнути до справжнього миру. Стамбульська зустріч та її наслідки не можуть і не будуть слугувати приводом для того, щоб не посилювати тиск на Росію, пояснила вона.

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"Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян бути конструктивними та розпочати справжній мирний процес… – додала Гайовишин. – Мовчання міжнародної спільноти лише додає Путіну сміливості".

Вона нагадала про позицію України щодо озвучуваних раніше "вимог" з боку Росії.

"Повторюємо, Україна ніколи не прийме і не визнає жодної частини своєї тимчасово окупованої території російською. Ми не терпітимемо втручання в суверенні рішення, включаючи нашу оборону чи союзи, – сказала вона, додавши: – Не можна йти на поступки агресору – такі спроби лише підбадьорюють до майбутньої агресії".

Санкції мають бути розширені та посилені й "спрямовані проти російської нафти, її тіньового танкерного флоту, фінансових мереж та військової промисловості", наголосила Гайовишин.

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Підсумовуючи, вона закликала до конкретних дій, аби покласти край війні й гарантувати мир для майбутніх поколінь.

"Мир не може базуватися лише на словах, – зазначила вона. – Він потребує конкретних кроків: негайного і справедливого припинення вогню; постійної дипломатичної взаємодії; створення надійної архітектури безпеки, заснованої на ефективних гарантіях для України, які допоможуть запобігти повторенню агресії".