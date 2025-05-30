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Новини Припинення війни
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Слід посилити тиск на РФ, щоб підштовхнути її до справжнього миру, - Україна в ООН

Заступниця постійного представника України при цій організації Христина Гайовишин

Дії Москви потребують посиленого міжнародного тиску, щоб обмежити її військові можливості та підштовхнути до справжнього миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин.

"Цілі Росії залишаються незмінними – підкорити Україну воєнним шляхом, домогтися контролю над усією нашою країною для реалізації своїх імперських амбіцій", – зазначила дипломатка.

Проте, за її словами, Москва не може досягти цього самостійно, тому залучає авторитарні режими, зокрема КНДР та Іран. Особливу увагу Гайовишин приділила співпраці Росії з Китаєм.

"Українська розвідка підтвердила, що Китай постачає спеціальні хімічні речовини, порох та обладнання до 20 російських військових заводів. Ця співпраця має бути негайно припинена", – підкреслила вона.

Україна, за словами заступниці постпреда, послідовно відстоює дипломатичні шляхи врегулювання й залишається відкритою для будь-якого формату, здатного привести до миру. Гайовишин підтвердила підтримку Україною пропозиції США про 30-денне повне й безумовне перемир’я, яке було узгоджене на зустрічі в Джидді 11 березня. Однак Росія послідовно відмовляється від цієї пропозиції.

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"Дії Росії чітко свідчать про її небажання миру", – сказала вона.

Стосовно підходу Москви до переговорів, то російська делегація складалася переважно з тих самих осіб, яких вона надіслала до Стамбула у 2022 році, зауважила дипломатка. "Це свідчить про те, що Росія не змінила свого основного підходу. Їхня мета – перетворити зустріч у Стамбулі на інсценований, порожній процес, що нагадує переговори 2022 року", – пояснила Гайовишин.

Вона нагадала про готовність президента Володимира Зеленського "зустрітися з Путіним у будь-який час і в будь-якому місці, яке влаштує обидві сторони".

Гайовишин наголосила, що дії Москви потребують посиленого міжнародного тиску, щоб обмежити її військові можливості та підштовхнути до справжнього миру. Стамбульська зустріч та її наслідки не можуть і не будуть слугувати приводом для того, щоб не посилювати тиск на Росію, пояснила вона.

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"Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян бути конструктивними та розпочати справжній мирний процес… – додала Гайовишин. – Мовчання міжнародної спільноти лише додає Путіну сміливості".

Вона нагадала про позицію України щодо озвучуваних раніше "вимог" з боку Росії.

"Повторюємо, Україна ніколи не прийме і не визнає жодної частини своєї тимчасово окупованої території російською. Ми не терпітимемо втручання в суверенні рішення, включаючи нашу оборону чи союзи, – сказала вона, додавши: – Не можна йти на поступки агресору – такі спроби лише підбадьорюють до майбутньої агресії".

Санкції мають бути розширені та посилені й "спрямовані проти російської нафти, її тіньового танкерного флоту, фінансових мереж та військової промисловості", наголосила Гайовишин.

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Підсумовуючи, вона закликала до конкретних дій, аби покласти край війні й гарантувати мир для майбутніх поколінь.

"Мир не може базуватися лише на словах, – зазначила вона. – Він потребує конкретних кроків: негайного і справедливого припинення вогню; постійної дипломатичної взаємодії; створення надійної архітектури безпеки, заснованої на ефективних гарантіях для України, які допоможуть запобігти повторенню агресії".

Автор: 

ООН (3369) росія (65908) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+1
А взагалі то :був хоч один випадок коли "оон" десь реально повпливало на зупинку війни?
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30.05.2025 07:25
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Імпотентні подібні заяви толеранії сто років тому привели нас до більшовицької окупації!

потрвбно криком кричати в ООН що нас московит хоче згеноцидити в ноль і для порятунку української нації потрібна важка зброя, томагавки ,кидимові бомбардування московіі, удари з кораблів флоту союзників по москві і т д завтра трамп здохне або переоберуть іншого і шо ? Ані шо ! Украіна -Русь вічна була і є і виходити потрібно з цього стратегічного мислення, мир для московіі це означає укріплення московіі а не її руйнація вилупки толерантні!
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30.05.2025 07:14 Відповісти
"...удари з кораблів флоту Нато по параші..." Дуже мудра мисля. Передай її прямо донні на стіл, а не в коментарі.
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30.05.2025 07:32 Відповісти
Доні це підарас що виріс в умовах не знаючи ні холоду ні голоду ... тобто як казав мудрець "хороші часи народжують слабких людей"
тож сенсу в його думках або діях немає ніякого
потрібна людина яка бачила і відчувала все і бруд і голод і холод , зраду і обмеження!
такій і говорити нічого не потрібно вона сама це знає і буде діяти відповідно
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30.05.2025 07:39 Відповісти
А взагалі то :був хоч один випадок коли "оон" десь реально повпливало на зупинку війни?
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30.05.2025 07:25 Відповісти
Тільки зброя допоможе нам відбитися
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30.05.2025 07:32 Відповісти
не факт, зброя сама по собі не знищує ворога, так само як молоко саме не доїться, хліб не печеться, Узі не робиться і т.д. всюди треба оператора. Багато зброї - це чудово, але у нас є свій повноцінний распутін (єрмак, читай свіжу пресу із США) і пес патрон, тому ворог значно відстає від нас в цьому плані, перевага на нашому боці. Прорвемося.
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30.05.2025 08:01 Відповісти
У нас кожного виду зброї менше - вже й кажу за небо - з кацапськими КАБами
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30.05.2025 08:07 Відповісти
Не панікуй! Ну і що, що в багато разів менше зброї? Так і нас і людей, грошей, території, ресурсів менше. Але у нас є переваги. От зеленський за народні грошики в південній африці і Ватикані, а путін крім білорусі ніде не буває. Розумієш, в ВА-ТІ-КАН!!! А ти про якісь каби...
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30.05.2025 08:17 Відповісти
Ну - от - включається логіка - коли більше зброї - можна відбиватися меншою кількістю
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30.05.2025 08:22 Відповісти
Буль-ласка, не тупи! Будь-який дефіцит зброї компенсується геніальністю єрмака, зелєнського, творожного. Включи на кілька хвилин шмаромарафон - і ти прозрієш і увіруєш! і перестанеш писати брехні про недостачу зброї. на шмаромарафоні - про це жодного слова.
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30.05.2025 08:48 Відповісти
Слід посилити тиск на РФ, щоб підштовхнути її до справжнього миру

Авжеж, авжеж слід посилити! Аякже ж!
Дуже-дуже правильні та благочестиві заклинання побажання!
Головне, що вони класно діють!
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30.05.2025 08:00 Відповісти
Не набридло пи₴ діти?🤡🤡🤡
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30.05.2025 08:45 Відповісти
твоя правда, не зелена гнида вручила творожному генеральські погони. Переконаний, що зелена гнида взагалі ні в чому не винна. В кожному випадку є конкретний винуватець і не треба все звалювати всі невдачі на творожного чи на квартальну гнусаву гниду. Винні особи: провал контрнаступу 2023 - сержант Магури Маркус; здача Півдня у 2022 р. - черговий прикордонник на КПП "Чонгар" солдат Петренко; захоплення без жодного пострілу Запоріжської АЕС - старший солдат охорони станції Тарасенко; агентура московитів в офісі презіка, генштабі - дільничий села ********** Іваненко і т.д.
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30.05.2025 09:21 Відповісти
 
 