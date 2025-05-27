Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог закликав продовжувати тиск на Росію, що примусити її до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Ми отримали перелік умов від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви", - сказав він.

Також Келлог заявив, що на Росію необхідно продовжувати тиск, щоб змусити її до переговорів.

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