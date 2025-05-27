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Новини Припинення війни
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Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог

Келог закликав продовжувати тиск на Росію

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог закликав продовжувати тиск на Росію, що примусити її до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Ми отримали перелік умов від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви", - сказав він.

Також Келлог заявив, що на Росію необхідно продовжувати тиск, щоб змусити її до переговорів.

Також читайте: Келлог після масованих російських обстрілів України: Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства

Автор: 

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>> Ми отримали перелік умов від Києва, і ми повинні отримати їх від мкосви

Він ідіот??

Чи просто має старечу деменцію?
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27.05.2025 14:58 Відповісти
Він не ідіот, він брехлива мразота...
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27.05.2025 15:00 Відповісти
А путін не відмовлявся від переговорів.
Тому у нього деменція і склероз.
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27.05.2025 15:22 Відповісти
коли західна зброя буде масовано їпашити мацкву та підєр, то нікого не треба просити
кацапи самі приповзуть на колінах
кацапи розуміють тільки жорстку силу, а не проханння та тиски
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27.05.2025 15:00 Відповісти
Келог, як на мене, одна з наймерзенніших гнид у піндосів, він гірше навіть Трампа - той хоч тупий нарцис, а цей холодна, лицемірна паскуда...
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27.05.2025 15:03 Відповісти
Гидкі пустобрехи та балаболи.
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27.05.2025 15:05 Відповісти
"Ми отримали перелік умов від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви, щоб потім звинуватити Україну в "нєдаґавораспасобнасті"" Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
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27.05.2025 15:06 Відповісти
як можна продовжити те, чого немає?
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27.05.2025 15:20 Відповісти
 
 