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Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог закликав продовжувати тиск на Росію, що примусити її до переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Ми отримали перелік умов від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви", - сказав він.
Також Келлог заявив, що на Росію необхідно продовжувати тиск, щоб змусити її до переговорів.
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Він ідіот??
Чи просто має старечу деменцію?
Тому у нього деменція і склероз.
кацапи самі приповзуть на колінах
кацапи розуміють тільки жорстку силу, а не проханння та тиски