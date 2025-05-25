Келлог після масованих російських обстрілів України: Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на масовані повітряні удари Росії по Україні.
Відповідний допис Келлог опублікував у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Свій допис він супроводив світлиною нічного Києва у вогні після російських атак.
"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних", - написав американський посадовець.
На думку Келлога, останні удари РФ лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами.
"Ці атаки ганебні. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз", - заявив спецпредставник Трампа.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
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Вони виїхали із Росії, позбавлені концертів та етерів!
США відмовилися розслідувати злочини РФ
США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна. Про це https://www.nytimes.com/2025/03/17/us/politics/trump-ukraine-invasion-accountability.html повідомляє The New York Times у понеділок, 17 березня.
Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.
а шо там щеля?
Пособник:
Особа, яка допомагала вчинити злочин або заздалегідь обіцяла допомогти вкрити злочин.
Вашої вини тут мінімум половина. Але ж, падаль, робить скорбну морду - "припиніть вбивства".
Гори а пеклі виродок...
Поки що путіну все подобається, тож так воно й ітиме якийсь час.
Можна ще руки позаламувати замість напхати хоча б повну сраку санкцій раші.
Говноїди лицемірні.
Яке ж воно нікчемне...