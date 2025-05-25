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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Келлог після масованих російських обстрілів України: Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства

Келлог відреагував на обстріли рф

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на масовані повітряні удари Росії по Україні.

Відповідний допис Келлог опублікував у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Свій допис він супроводив світлиною нічного Києва у вогні після російських атак. 

"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних", - написав американський посадовець.

На думку Келлога, останні удари РФ лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами.

"Ці атаки ганебні. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз", - заявив спецпредставник Трампа.

допис

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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Автор: 

обстріл (28973) росія (65829) Келлог Кіт (142)


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Топ коментарі
+12
Тим часом перший пост Трампа після масових ударів по Україні: «Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту: мого друга подзьобав лебідь».
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25.05.2025 19:52
+12
Черговий пшик у калюжу...
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25.05.2025 19:55
+10
Удари рашки по Україні підкреслюють необхідність припинити вогонь - це ж потрібно такого нагилити
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25.05.2025 19:55
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Тим часом перший пост Трампа після масових ударів по Україні: «Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту: мого друга подзьобав лебідь».
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25.05.2025 19:52 Відповісти
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25.05.2025 19:54 Відповісти
знає куди дзьобать
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25.05.2025 19:56 Відповісти
Птахи таки щось знають!
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25.05.2025 20:54 Відповісти
Виходить, що птахи краще розуміються в людях
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25.05.2025 20:56 Відповісти
я думав, то ви стебетеся. Поліз в інтернет і охрінів. Він дійсно це опублікував....Це просто плювок нам в обличчя.
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25.05.2025 23:24 Відповісти
А то што? Кацап розуміє тільки в морду, причому так, щоб до тваринного страху ще раз зачіпати.
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25.05.2025 19:53 Відповісти
Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства
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25.05.2025 19:54 Відповісти
не таскай фото з рашки ,без ВПН тебе ніхто не бачить
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25.05.2025 19:58 Відповісти
схоже там з рашки не тільки фото.
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25.05.2025 20:26 Відповісти
Алла Пугачова докоряла Микиті Міхалкову - режисеру цього фільму, у нещирості, адже він - заядлий войовничий рашист.
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25.05.2025 23:45 Відповісти
Що не завадило Алі Пугачовій заспівати про "нашіх мальчіков".
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26.05.2025 00:08 Відповісти
Ну, Пугачова (та Галкін), як раз проти війни.
Вони виїхали із Росії, позбавлені концертів та етерів!
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26.05.2025 11:59 Відповісти
Удари рашки по Україні підкреслюють необхідність припинити вогонь - це ж потрібно такого нагилити
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25.05.2025 19:55 Відповісти
Черговий пшик у калюжу...
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25.05.2025 19:55 Відповісти
Забув додати "будь ласка", по-вуззькі "пожалуйста", прогин не зараховано
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25.05.2025 19:55 Відповісти
Келлог - атаки стій, раз, два!
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25.05.2025 19:56 Відповісти
Наче кацапота вперше це робе. Кожен день смерті. Коли ви вже оплот демократії відкриєте свої очі. трумп скаче коло ***** на носочках потякає дияволу і винуватить Україну в усіх гріхах.
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25.05.2025 19:57 Відповісти
Я думаю, Трамп даже не отвлекся сегодня от гольфа после сегодняшнего убийства детей со стороны друга Володи. Украина же Трампу ни газ со скидочкой, как путин, ни самолет, как Оман, ни контракт на застройку для сына Трампа, как Вьетнам, не предложит. Это омерзительное и подлое рыжее существо потеряло человеческое обльчье вместе со своим хозяином Путиным. Оба будут гореть в аду
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25.05.2025 19:59 Відповісти
А чого ***** боятися якщо Тампон на його боці що б він не робив
США відмовилися розслідувати злочини РФ

США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна. Про це https://www.nytimes.com/2025/03/17/us/politics/trump-ukraine-invasion-accountability.html повідомляє The New York Times у понеділок, 17 березня.



Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.
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25.05.2025 20:33 Відповісти
трамп не президент України.

а шо там щеля?
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25.05.2025 21:32 Відповісти
Мерзенні висери політика. Жодногослова про винуватця обстрілів. Чітка лінія трампа- звинувачувати обох.
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25.05.2025 19:59 Відповісти
А не вночі не жінок і не дітей в Україні можна вбивати?
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25.05.2025 20:00 Відповісти
Два нарики лежать на пляжі. Підлітає ворона і починає стрибати по їхніх головах - з одного на іншого. 1: Вася, вживай заходів. 2: (слабким голосом) Киш... Ворона продовжує стрибати. 1: (пошепки) Вася, вживай заходів. 2: (слабким голосом) Кыыш... Ворона не вгамовується. 1: (пошепки) Вася, вживай екстрених заходів. 2: (пошепки) Кыыыыыш, тварюка...
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25.05.2025 20:01 Відповісти
пук, пук, пук! 3 роки 'пекельних санкцій', а путін ще не в пеклі. І чого б це?
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25.05.2025 20:01 Відповісти
На коліна стань і відсмокчи!
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25.05.2025 20:02 Відповісти
Все чекаю коли ця стурбована спільнота почне дружньо скаржитись в спортлото і коли один -поважний- чел вийде на загал та орне -Астанавитесь
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25.05.2025 20:05 Відповісти
Это похоже как: гопник избивает прохожего, а рядом стоят три копа и уговаривают гопника - ну что ты делаешь, ну так же нельзя, ну прекрати. Хотя должны его повязать
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25.05.2025 20:05 Відповісти
В глаза, посмотри...
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25.05.2025 20:09 Відповісти
до кого він звертається? до пуйла чи до нас?
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25.05.2025 20:10 Відповісти
Дядя Келог, тепер ви з Трампом є співучасниками злочину.

Пособник:

Особа, яка допомагала вчинити злочин або заздалегідь обіцяла допомогти вкрити злочин.
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25.05.2025 20:11 Відповісти
республіканці вині шо вибрали такого ідіота
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25.05.2025 20:12 Відповісти
Келлог вирішив побалакати з сараною?
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25.05.2025 20:13 Відповісти
Досить *******.
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25.05.2025 20:14 Відповісти
давайте зброю ракети для ППО/ПРО, самі ППО/ПРО, ракети хаймарс, томагавки щоб розх*ярити кацапські аєродроми, вч, підприємства опк, і все що з тим повязано !!! Дайте танки, БМП, БТР для боротьби з рашизмом, нацизмом ХХІ сторіччя приблизно на таких умовах як ви давала червоножопому комуно нацисту йосці сталіну (джугашвілі) для боротьби з коричневим нацистом Адіком у 2Світову війну !!!
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25.05.2025 20:24 Відповісти
Закликати маньяка припинити гвалтувати жертву це як масажувати йому простату. У ***** на ваші заклики навпаки в'ялий піднімається. ***** потрібно гарячу кочергу в сраку вставити а не підбадьорювати закликами... Хоча б елементарну психологію читали чи що
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25.05.2025 20:28 Відповісти
Келогу треба терміново летіти до ху№ла, щоб потиснути йому закривавнену руку ?
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25.05.2025 20:36 Відповісти
Сккка... Ти ж не тупорилий, ти прекрасно розумієш що якраз ви з Трампом видали русні індульгенцію на подібне.
Вашої вини тут мінімум половина. Але ж, падаль, робить скорбну морду - "припиніть вбивства".
Гори а пеклі виродок...
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25.05.2025 20:52 Відповісти
Сполучені штати вже не мають впливу кому щось радити. Просіть путіна через Трампа.
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25.05.2025 21:00 Відповісти
Пока шахед не ********* америсранское посольство нахер вместе с пОслихой толку не будет. Чей шахед неважно
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25.05.2025 21:47 Відповісти
і навіть це вони проковтнуть
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25.05.2025 23:28 Відповісти
Нічого не зміниться, трамп і його маладая ******* обійсралися і будуть цілувати рашку в дупцю, доки та їм дозволятиме це робити або американська еліта+суспільство РАПТОМ прозріють і захочуть цю всесвітню ганьбу хоча б припинити, про якесь повернення до початкових позицій мова поки що навіть не йде.
Поки що путіну все подобається, тож так воно й ітиме якийсь час.
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26.05.2025 00:25 Відповісти
Ганебнa вся адміністрація Трампа, яка сіє зерна розбрату між країнами, що підтримували Україну з першого дня цього вторгнення.
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25.05.2025 22:19 Відповісти
Ці обстріли лише підкреслюють, шо вам похєр
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25.05.2025 22:44 Відповісти
Пальчиком погрожував? Якщо ні, тоді москалі не злякалися.
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25.05.2025 22:47 Відповісти
просто ваші очікування були занадто оптимістичними - будьте вдячні що не допомагають раші проти нас
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25.05.2025 22:48 Відповісти
"Припиніть! О боже, припиніть! Вбивства - це не добре!"
Можна ще руки позаламувати замість напхати хоча б повну сраку санкцій раші.
Говноїди лицемірні.
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25.05.2025 23:01 Відповісти
Припиніть валяти дурня,трампони.
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25.05.2025 23:15 Відповісти
Треба було келлогу ще сердито тупнуть ніжкою, тоді росіяни точно злякалися б і припинили вбивства.
Яке ж воно нікчемне...
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26.05.2025 00:21 Відповісти
немічні штати америки
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26.05.2025 02:12 Відповісти
 
 