Ворог атакував Чернігівщину ракетами та дронами: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж
У ніч проти 25 травня 2025 року Чернігівська область зазнала повітряної атаки з застосуванням БпЛА та ракет. Зафіксовано кілька влучань у різних районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, зафіксовано займання складських приміщень і нежитлових будівель. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств.
Окремо горів ангар із вугіллям і нежитлова будівля.
Удару також зазнав обласний центр - пошкоджено будівлю. Інформація про постраждалих уточнюється.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чомусь ППО вже навіть кинджалів не збиває.
Скоріш, ППО дуже сильно охороняють квартали багатіїв біля Києва. Щось не чутно, щоб туди щось прилітало.
На США нідії енма. Навпаки - трампи-віткови злигалися (як ото пси сраками) з рахою.
Європа допомагає так-сяк, але що їм важливіше - Україна чи нафта і газ раші?
Україна спокутує власні гріхи. Спокутує великою кров"ю - що колись вибачила раховнам сторічні гріхи Батурина та головне те, що без спротиву населення "влада" віддала раші озброєння.
А ще - що й зараз абсолютно здегенерована частина українців, абсолютні дебіли - масово регочуть на концертах агентів-дивенсантів (ідеологічних) раші - 95-го кварталу.
Жесть і печаль.
Виберемо нове керівництво - з"являться і ракети. Ці підююаси ведуть Україну до капітуляції.