Враг атаковал Черниговщину ракетами и дронами: вспыхнули пожары. ФОТОрепортаж
В ночь на 25 мая 2025 года Черниговская область подверглась воздушной атаке с применением БпЛА и ракет. Зафиксировано несколько попаданий в разных районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, зафиксировано возгорание складских помещений и нежилых зданий. Самый большой пожар охватил более 1000 кв.м. Привлечено 15 спасателей, 4 ед. техники и ресурсы местных предприятий.
Отдельно горел ангар с углем и нежилое здание.
Удару также подвергся областной центр - повреждено здание. Информация о пострадавших уточняется.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, вследствие ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 детей, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
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Чомусь ППО вже навіть кинджалів не збиває.
Скоріш, ППО дуже сильно охороняють квартали багатіїв біля Києва. Щось не чутно, щоб туди щось прилітало.
На США нідії енма. Навпаки - трампи-віткови злигалися (як ото пси сраками) з рахою.
Європа допомагає так-сяк, але що їм важливіше - Україна чи нафта і газ раші?
Україна спокутує власні гріхи. Спокутує великою кров"ю - що колись вибачила раховнам сторічні гріхи Батурина та головне те, що без спротиву населення "влада" віддала раші озброєння.
А ще - що й зараз абсолютно здегенерована частина українців, абсолютні дебіли - масово регочуть на концертах агентів-дивенсантів (ідеологічних) раші - 95-го кварталу.
Жесть і печаль.
Виберемо нове керівництво - з"являться і ракети. Ці підююаси ведуть Україну до капітуляції.