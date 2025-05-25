Россияне осуществили пуски ракет со стратегических бомбардировщиков, - Воздушные силы

В ночь на воскресенье, 25 мая, Россия запустила ракеты для атаки по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили ВС в 01:55.

Крылатая ракета с юга в направлении Кривого Рога, - сообщалось в 02:10.