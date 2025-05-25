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Россияне осуществили пуски ракет со стратегических бомбардировщиков, - Воздушные силы

Ту-95МС

В ночь на воскресенье, 25 мая, Россия запустила ракеты для атаки по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили ВС в 01:55.

Крылатая ракета с юга в направлении Кривого Рога, - сообщалось в 02:10.

Автор: 

ракеты (3592) россия (96018) атака (397)


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Топ комментарии
+25
Нагадаю - США ПРИКАЗАЛИ НАМ віддати частину РФ а частину розпиляти сво\ 44 бомбардувальники. В обмін на папірець. Той папірець яким підтерлись всі

- США Трамп" це не наша війна нам там робити нічого але всі ресурси віддайте"
- Пуйло "Ми освободім всю Україну"

Ну що ж - виявилось що ми нація з найменшим інтелектом на планеті. Бо більше такими йолопами ніхто не виявився. Доречі щоб зараз купити 1 бомбарбувальник воно буде коштувати космічних грошей
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25.05.2025 02:34
+15
Тоді треба лупити по їх аеродромах . І по цивільним у тому числі, щоб небо над ними було закрито для цивільних літаків .
І вже нахабно російські кораблі почали вилазити із укриттів - пора добити ті корита
і не заважало б по кримському мосту движ зупинити
А то москалі будуть тягнути зі своїм миром рік
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25.05.2025 03:33
+11
Про це було відомо ще до виходу на пускові рубежі.
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25.05.2025 02:39
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Стали повідомляти про пуски ракет по факту,коли вони вже пролітають над головами..
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25.05.2025 02:24 Ответить
Про це було відомо ще до виходу на пускові рубежі.
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25.05.2025 02:39 Ответить
кажется, это обещанный "меморандум"
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25.05.2025 02:31 Ответить
Ви чекали щось інше ?

.
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25.05.2025 06:57 Ответить
Нагадаю - США ПРИКАЗАЛИ НАМ віддати частину РФ а частину розпиляти сво\ 44 бомбардувальники. В обмін на папірець. Той папірець яким підтерлись всі

- США Трамп" це не наша війна нам там робити нічого але всі ресурси віддайте"
- Пуйло "Ми освободім всю Україну"

Ну що ж - виявилось що ми нація з найменшим інтелектом на планеті. Бо більше такими йолопами ніхто не виявився. Доречі щоб зараз купити 1 бомбарбувальник воно буде коштувати космічних грошей
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25.05.2025 02:34 Ответить
Ніхто не продасть.Та й що з ним робити,де ракети?,?
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25.05.2025 03:07 Ответить
Тоді треба лупити по їх аеродромах . І по цивільним у тому числі, щоб небо над ними було закрито для цивільних літаків .
І вже нахабно російські кораблі почали вилазити із укриттів - пора добити ті корита
і не заважало б по кримському мосту движ зупинити
А то москалі будуть тягнути зі своїм миром рік
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25.05.2025 03:33 Ответить
і не один рік
Ви ще незрозумілим ?

"кацапу достатньо картохи і ще дещо чогось"
Д.Грібаускайте

.
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25.05.2025 07:02 Ответить
Мабутт цей красномовний дописувач мав на увазі, що їх не було б у Роісі.

Дійсно, краще б порізали всі ніж віддавати Роісє.
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25.05.2025 03:41 Ответить
США нічого нам не«приказували»віддавати.
Попросили,так.
А що наші кравчуки-кучми раді були старатися,це інше питання.
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25.05.2025 04:49 Ответить
Маячня
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25.05.2025 13:01 Ответить
Наведіть хвамілію хоч одного міліардера та мінісра українця по національності.
В ССср було 52 млн зараз 27 млн тч Геноцид 1933 це забавка в порівнянні з ******** Геноцидом організованим США
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25.05.2025 06:40 Ответить
Чому Індія і Пакістан за чотири дні припинили "війну"?..., - (трампло "зупинив"), тому що в них є ЯЗ. Хто підписав "будапештський папірець"?, - ядерні держави. Україна віддала весь арсенал, включно з тактичною. Віддайте Україні, кожна з цих держав: Британія, США, Франція, відкидаємо кацапстан з китайозами, по одній ядерній ракеті - по одній, і все - більше нікто не патякне в сторону України - це справедливо. І тоді Ураїна одразу буде і в НАТО, і в ЕС, і головне - в мирі.
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25.05.2025 03:30 Ответить
Так Пакистану не просто віддали ЯО - Британія і Франція їм розробляли
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25.05.2025 03:34 Ответить
І що буде?

ЯЗ у Роісі дуже нам заважає з ними воювати?
А Хамасу та Ірану ЯЗ Ізраїля дуже заважає?

Війна між Індією і Пакістаном більше всіх не потрібна Китаю. Ось і весь секрет.

Якби Китай не був зацікавлений у війни в Україні, РФ на це не пішла б. І ЯЗ тут ні до чого.
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25.05.2025 03:38 Ответить
А для чого Китаю війна в Україні? Що він з цього має ?
ТА ЩЕ- може в Україні зачинити усі китайські ресторани , заборонити завоз китайських товарів ?
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25.05.2025 03:46 Ответить
Для виснаження ЄС та США і відволікання уваги.
Криза у НАТО теж для Китаю добре.
Псування стосунків ЄС та США - взагалі подарунок.
Розбрат у складі ЄС - чудово.

Да і РФ здуру стала повністю залежна від Китаю. За такою ціною нафту купувати - подарунок долі. Повне захоплення ринку РФ - про таке і мріяти було важко.

Для Китаю з цієї війни суцільний профіт.
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25.05.2025 04:30 Ответить
дятел яке в хера путіна виснаження США
хоч 1 літак чи гелікоптер підри передали з багатотисячних резервів Україні
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25.05.2025 06:42 Ответить
Ну у цьому Китай пролетів.

А для підстраховки є ще Іран та Ізраїль..
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25.05.2025 13:02 Ответить
Кажуть що у аслабадітєлєй мінус один ТУ.
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25.05.2025 03:55 Ответить
Добре було б. Нових кацапи вже не роблять.
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25.05.2025 04:35 Ответить
що за нах. у назві статті
які н..... росіяни
москалі кончені а не росіяни!!!!
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25.05.2025 07:20 Ответить
По факту,удари по їх аеродромах таки зменшили кількість стратегічних бомбардувальників,а отже і кількість одночасно запущених з них ракет.
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25.05.2025 08:01 Ответить
по факту не був знищений жоден ту 95.
просто раніше кацапи виснажували наше ппо ракетами з бетонними блоками замість бк, а зараз ішахедами.
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25.05.2025 08:29 Ответить
вони запускали старі ракети з імітаторами яз...
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25.05.2025 09:20 Ответить
Де відповідь, віслючок? Кацапів треба знищувати....всіх, і цивільних і військових, а не слухати слюнявих, безхребетні в чмошників
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25.05.2025 09:13 Ответить
 
 