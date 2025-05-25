Россияне осуществили пуски ракет со стратегических бомбардировщиков, - Воздушные силы
В ночь на воскресенье, 25 мая, Россия запустила ракеты для атаки по Украине со стратегических бомбардировщиков.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксированы пуски ракет из стратегических бомбардировщиков. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили ВС в 01:55.
Крылатая ракета с юга в направлении Кривого Рога, - сообщалось в 02:10.
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+25 Михайло Иляш
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+15 Sophia-Maria Duglass #550966
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- США Трамп" це не наша війна нам там робити нічого але всі ресурси віддайте"
- Пуйло "Ми освободім всю Україну"
Ну що ж - виявилось що ми нація з найменшим інтелектом на планеті. Бо більше такими йолопами ніхто не виявився. Доречі щоб зараз купити 1 бомбарбувальник воно буде коштувати космічних грошей
І вже нахабно російські кораблі почали вилазити із укриттів - пора добити ті корита
і не заважало б по кримському мосту движ зупинити
А то москалі будуть тягнути зі своїм миром рік
Ви ще незрозумілим ?
"кацапу достатньо картохи і ще дещо чогось"
Д.Грібаускайте
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Дійсно, краще б порізали всі ніж віддавати Роісє.
Попросили,так.
А що наші кравчуки-кучми раді були старатися,це інше питання.
В ССср було 52 млн зараз 27 млн тч Геноцид 1933 це забавка в порівнянні з ******** Геноцидом організованим США
ЯЗ у Роісі дуже нам заважає з ними воювати?
А Хамасу та Ірану ЯЗ Ізраїля дуже заважає?
Війна між Індією і Пакістаном більше всіх не потрібна Китаю. Ось і весь секрет.
Якби Китай не був зацікавлений у війни в Україні, РФ на це не пішла б. І ЯЗ тут ні до чого.
ТА ЩЕ- може в Україні зачинити усі китайські ресторани , заборонити завоз китайських товарів ?
Криза у НАТО теж для Китаю добре.
Псування стосунків ЄС та США - взагалі подарунок.
Розбрат у складі ЄС - чудово.
Да і РФ здуру стала повністю залежна від Китаю. За такою ціною нафту купувати - подарунок долі. Повне захоплення ринку РФ - про таке і мріяти було важко.
Для Китаю з цієї війни суцільний профіт.
хоч 1 літак чи гелікоптер підри передали з багатотисячних резервів Україні
А для підстраховки є ще Іран та Ізраїль..
які н..... росіяни
москалі кончені а не росіяни!!!!
просто раніше кацапи виснажували наше ппо ракетами з бетонними блоками замість бк, а зараз ішахедами.