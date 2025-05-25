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Новини Масований ракетний обстріл
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Росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників, - Повітряні сили

Ту-95МС

У ніч на неділю, 25 травня, Росія запустила ракети для атаки по Україні зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили ПС о 01:55.

Крилата ракета з півдня у напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 02:10. 

Доповнюється... 

Читайте також: Ворог атакував "Іскандером" та 145 "Шахедами": знищено 80 дронів, - Повітряні сили

Автор: 

ракети (4045) росія (65829) атака (363)


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Топ коментарі
+25
Нагадаю - США ПРИКАЗАЛИ НАМ віддати частину РФ а частину розпиляти сво\ 44 бомбардувальники. В обмін на папірець. Той папірець яким підтерлись всі

- США Трамп" це не наша війна нам там робити нічого але всі ресурси віддайте"
- Пуйло "Ми освободім всю Україну"

Ну що ж - виявилось що ми нація з найменшим інтелектом на планеті. Бо більше такими йолопами ніхто не виявився. Доречі щоб зараз купити 1 бомбарбувальник воно буде коштувати космічних грошей
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25.05.2025 02:34
+15
Тоді треба лупити по їх аеродромах . І по цивільним у тому числі, щоб небо над ними було закрито для цивільних літаків .
І вже нахабно російські кораблі почали вилазити із укриттів - пора добити ті корита
і не заважало б по кримському мосту движ зупинити
А то москалі будуть тягнути зі своїм миром рік
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25.05.2025 03:33
+11
Про це було відомо ще до виходу на пускові рубежі.
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25.05.2025 02:39
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Стали повідомляти про пуски ракет по факту,коли вони вже пролітають над головами..
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25.05.2025 02:24 Відповісти
Про це було відомо ще до виходу на пускові рубежі.
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25.05.2025 02:39 Відповісти
кажется, это обещанный "меморандум"
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25.05.2025 02:31 Відповісти
Ви чекали щось інше ?

.
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25.05.2025 06:57 Відповісти
Нагадаю - США ПРИКАЗАЛИ НАМ віддати частину РФ а частину розпиляти сво\ 44 бомбардувальники. В обмін на папірець. Той папірець яким підтерлись всі

- США Трамп" це не наша війна нам там робити нічого але всі ресурси віддайте"
- Пуйло "Ми освободім всю Україну"

Ну що ж - виявилось що ми нація з найменшим інтелектом на планеті. Бо більше такими йолопами ніхто не виявився. Доречі щоб зараз купити 1 бомбарбувальник воно буде коштувати космічних грошей
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25.05.2025 02:34 Відповісти
Ніхто не продасть.Та й що з ним робити,де ракети?,?
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25.05.2025 03:07 Відповісти
Тоді треба лупити по їх аеродромах . І по цивільним у тому числі, щоб небо над ними було закрито для цивільних літаків .
І вже нахабно російські кораблі почали вилазити із укриттів - пора добити ті корита
і не заважало б по кримському мосту движ зупинити
А то москалі будуть тягнути зі своїм миром рік
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25.05.2025 03:33 Відповісти
і не один рік
Ви ще незрозумілим ?

"кацапу достатньо картохи і ще дещо чогось"
Д.Грібаускайте

.
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25.05.2025 07:02 Відповісти
Мабутт цей красномовний дописувач мав на увазі, що їх не було б у Роісі.

Дійсно, краще б порізали всі ніж віддавати Роісє.
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25.05.2025 03:41 Відповісти
США нічого нам не«приказували»віддавати.
Попросили,так.
А що наші кравчуки-кучми раді були старатися,це інше питання.
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25.05.2025 04:49 Відповісти
Маячня
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25.05.2025 13:01 Відповісти
Наведіть хвамілію хоч одного міліардера та мінісра українця по національності.
В ССср було 52 млн зараз 27 млн тч Геноцид 1933 це забавка в порівнянні з ******** Геноцидом організованим США
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25.05.2025 06:40 Відповісти
Чому Індія і Пакістан за чотири дні припинили "війну"?..., - (трампло "зупинив"), тому що в них є ЯЗ. Хто підписав "будапештський папірець"?, - ядерні держави. Україна віддала весь арсенал, включно з тактичною. Віддайте Україні, кожна з цих держав: Британія, США, Франція, відкидаємо кацапстан з китайозами, по одній ядерній ракеті - по одній, і все - більше нікто не патякне в сторону України - це справедливо. І тоді Ураїна одразу буде і в НАТО, і в ЕС, і головне - в мирі.
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25.05.2025 03:30 Відповісти
Так Пакистану не просто віддали ЯО - Британія і Франція їм розробляли
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25.05.2025 03:34 Відповісти
І що буде?

ЯЗ у Роісі дуже нам заважає з ними воювати?
А Хамасу та Ірану ЯЗ Ізраїля дуже заважає?

Війна між Індією і Пакістаном більше всіх не потрібна Китаю. Ось і весь секрет.

Якби Китай не був зацікавлений у війни в Україні, РФ на це не пішла б. І ЯЗ тут ні до чого.
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25.05.2025 03:38 Відповісти
А для чого Китаю війна в Україні? Що він з цього має ?
ТА ЩЕ- може в Україні зачинити усі китайські ресторани , заборонити завоз китайських товарів ?
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25.05.2025 03:46 Відповісти
Для виснаження ЄС та США і відволікання уваги.
Криза у НАТО теж для Китаю добре.
Псування стосунків ЄС та США - взагалі подарунок.
Розбрат у складі ЄС - чудово.

Да і РФ здуру стала повністю залежна від Китаю. За такою ціною нафту купувати - подарунок долі. Повне захоплення ринку РФ - про таке і мріяти було важко.

Для Китаю з цієї війни суцільний профіт.
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25.05.2025 04:30 Відповісти
дятел яке в хера путіна виснаження США
хоч 1 літак чи гелікоптер підри передали з багатотисячних резервів Україні
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25.05.2025 06:42 Відповісти
Ну у цьому Китай пролетів.

А для підстраховки є ще Іран та Ізраїль..
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25.05.2025 13:02 Відповісти
Кажуть що у аслабадітєлєй мінус один ТУ.
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25.05.2025 03:55 Відповісти
Добре було б. Нових кацапи вже не роблять.
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25.05.2025 04:35 Відповісти
що за нах. у назві статті
які н..... росіяни
москалі кончені а не росіяни!!!!
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25.05.2025 07:20 Відповісти
По факту,удари по їх аеродромах таки зменшили кількість стратегічних бомбардувальників,а отже і кількість одночасно запущених з них ракет.
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25.05.2025 08:01 Відповісти
по факту не був знищений жоден ту 95.
просто раніше кацапи виснажували наше ппо ракетами з бетонними блоками замість бк, а зараз ішахедами.
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25.05.2025 08:29 Відповісти
Не думаю, що запуск ракети з бетоном набагато дешевше, чим з вибухівкою.
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25.05.2025 09:05 Відповісти
вони запускали старі ракети з імітаторами яз...
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25.05.2025 09:20 Відповісти
Де відповідь, віслючок? Кацапів треба знищувати....всіх, і цивільних і військових, а не слухати слюнявих, безхребетні в чмошників
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25.05.2025 09:13 Відповісти
 
 