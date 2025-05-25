Росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників, - Повітряні сили

У ніч на неділю, 25 травня, Росія запустила ракети для атаки по Україні зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили ПС о 01:55.

Крилата ракета з півдня у напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 02:10.

Доповнюється...

Читайте також: Ворог атакував "Іскандером" та 145 "Шахедами": знищено 80 дронів, - Повітряні сили