Ворог атакував "Іскандером" та 145 "Шахедами": знищено 80 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 14 травня 2025 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Криму, 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.

42 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Де є наслідки?

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Що про нічну атаку відомо?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі у Кропивницькому пролунала серія вибухів.

Також зазначалося, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО. Пізніше стало відомо, що "Шахеди" атакували Рівненщину: двоє поранених, є руйнування цивільної інфраструктури.