Знищено 10 із 10 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 13 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 12 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.
