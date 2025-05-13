УКР
Новини Результат роботи ППО
857 2

Знищено 10 із 10 "Шахедів", - Повітряні сили

ППО знищує Шахеди

У ніч на 13 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 12 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

Автор: 

ППО (3471) Повітряні сили (2947) Шахед (1390)
Плешивый чешет репу.. Бить нельзя остановиться..))).
показати весь коментар
13.05.2025 08:54 Відповісти
А в статистике 100 сбитых, это как? 🤔
показати весь коментар
13.05.2025 09:38 Відповісти
 
 