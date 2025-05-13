Уничтожены 10 из 10 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 13 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 10 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной.

