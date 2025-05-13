Уничтожены 10 из 10 "шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 13 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 10 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Приморско-Ахтарска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 12 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
kharkov1000
показать весь комментарий13.05.2025 08:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Abolinsh
показать весь комментарий13.05.2025 09:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль