Уничтожены 10 из 10 "шахедов", - Воздушные силы

ПВО уничтожает Шахеды

В ночь на 13 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 10 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 55 из 108 "Шахедов", еще 30 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 12 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

