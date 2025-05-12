РУС
Уничтожено 55 из 108 "Шахедов", еще 30 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

ПВО уничтожает Шахеды

В ночь на 12 мая войска РФ атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили "Шахедами" по Конотопскому району: вспыхнули пожары, повреждены нежилые помещения. ФОТО

Где последствия?

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Воздушные Силы зафиксировали ударные БпЛА над Украиной.

ПВО (3025) Воздушные силы (2604) Шахед (1385)
23 ішака проскочили...Херово,дуже херово..
12.05.2025 09:03 Ответить
І жодної відповіді?
Як "мило" проходять перемир"я((
12.05.2025 09:16 Ответить
 
 