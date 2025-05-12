Уничтожено 55 из 108 "Шахедов", еще 30 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 12 мая войска РФ атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Где последствия?

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

