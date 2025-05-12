УКР
Знищено 55 зі 108 "Шахедів", ще 30 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 12 травня війська РФ атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Де є наслідки?

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Повітряні Сили зафіксували ударні БпЛА над Україною.

Коментувати
23 ішака проскочили...Херово,дуже херово..
показати весь коментар
12.05.2025 09:03 Відповісти
І жодної відповіді?
Як "мило" проходять перемир"я((
показати весь коментар
12.05.2025 09:16 Відповісти
 
 