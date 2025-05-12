3 312 13
Повітряні Сили зафіксували ударні БпЛА над Україною (оновлено)
Ввечері 11 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з півночі!
- На півдні Сумщини - ворожий розвідувальний БпЛА. Залучено засоби щодо його збиття.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південно-східний.
- Ворожі ударні БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний.
- Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!
Оновлення станом на 00:20
- БпЛА на сході та півдні Чернігівщини, курс - західний/південний/південно-західний;
- БпЛА на заході та в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.
- БпЛА на сході Запорізької області, курс - північно-західний/західний;
- БпЛА в центральній частині Дніпропетровщини, курс - північно-західний.
