УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5247 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
3 312 13

Повітряні Сили зафіксували ударні БпЛА над Україною (оновлено)

шахеди

Ввечері 11 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з півночі!
  • На півдні Сумщини - ворожий розвідувальний БпЛА. Залучено засоби щодо його збиття.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південно-східний.
  • Ворожі ударні БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний.
  • Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!

Оновлення станом на 00:20

  • БпЛА на сході та півдні Чернігівщини, курс - західний/південний/південно-західний;
  • БпЛА на заході та в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.
  • БпЛА на сході Запорізької області, курс - північно-західний/західний;
  • БпЛА в центральній частині Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

Читайте: Рашисти вдарили "Шахедами" по Конотопському району: спалахнули пожежі, пошкоджено нежитлові приміщення. ФОТО

Автор: 

Повітряні сили (2945) повітряна тривога (964) Шахед (1390) війна в Україні (5735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Це ***** шле Зелі запрошення в Турцію. Тільки хреново що поки Зеля буде в Турції, всі ці запрошення будуть ловити українці своїми головами. А таки тероризм це дуже хороша і дієва штука. Вбивай мирних людей і рано чи пізно до тебе приповзуть на колінах просити мир. Ось чому зараз в світом правлять терористи і диктатори
показати весь коментар
11.05.2025 23:08 Відповісти
+10
розбір завалів з ліквідованими рашистами:

показати весь коментар
11.05.2025 23:23 Відповісти
+7
Заявлено, як результат ракетного удару по оперативному штабу - пункту дислокації "40-й отдельной бригады морской пехоты" рашистський військ в н.п. Рильск Курської області:

показати весь коментар
11.05.2025 23:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ***** шле Зелі запрошення в Турцію. Тільки хреново що поки Зеля буде в Турції, всі ці запрошення будуть ловити українці своїми головами. А таки тероризм це дуже хороша і дієва штука. Вбивай мирних людей і рано чи пізно до тебе приповзуть на колінах просити мир. Ось чому зараз в світом правлять терористи і диктатори
показати весь коментар
11.05.2025 23:08 Відповісти
Заявлено, як результат ракетного удару по оперативному штабу - пункту дислокації "40-й отдельной бригады морской пехоты" рашистський військ в н.п. Рильск Курської області:

показати весь коментар
11.05.2025 23:13 Відповісти
розбір завалів з ліквідованими рашистами:

показати весь коментар
11.05.2025 23:23 Відповісти
Хай розбирають до 81-ї річниці!
показати весь коментар
11.05.2025 23:25 Відповісти
Трамп - рузкіе молодці лучшіе ребята в міре
ЗЕ - уже біже в Стамбул злити вам укрів мой царь

І лише ми вмираєм щодня. А чому ? - бо обрали НЕукраїнця поца і нарика
показати весь коментар
11.05.2025 23:33 Відповісти
Педнув в калюжу?
До Подоляка за гонораром!
показати весь коментар
11.05.2025 23:57 Відповісти
«А якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, на чому все зупиняється, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, він надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було б здобути (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зустрічайтеся зараз!» - заявив також Трамп.
показати весь коментар
12.05.2025 00:30 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/Propovedn/krest-v-gsp.php Боже, спаси Україну
показати весь коментар
12.05.2025 00:32 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 00:37 Відповісти
Невже прозрів Джей Ди Венс ?
Це добре 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
12.05.2025 00:59 Відповісти
І Венса Пиня вилікував.
показати весь коментар
12.05.2025 10:38 Відповісти
 
 