Рашисти вдарили "Шахедами" по Конотопському району: спалахнули пожежі, пошкоджено нежитлові приміщення. ФОТО

Рятувальники ліквідували наслідки атаки ворожих безпілотників на територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду Конотопського район.

За даними ДСНС, пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі.

Співробітники ДСНС ліквідували виявлені осередки горіння.

Територію, по якій було завдано удару, обстежено. Інформація про травмованих не надходила.

Раніше у Повітряних силах інформували, що загалом знищено 60 "Шахедів" зі 108, ще 41 дрон - локаційно втрачений.