1 990 6
Атака "Шахедів" на Київщину: постраждав чоловік у Броварському районі, пошкоджено будинки на Обухівщині
Вранці 11 травня 2025 року ворог атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Наслідки атаки
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина зазнала гострої реакції на стрес, перебуває у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.
Пошкоджено дачний будинок.
Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
про яке перемир,я???
про які умиви, нам вливають в вуха всі ці трампи-******????
ну. якщо обістався, чи тебе на...бав твій друг-*****, то так і скажи...
одні обібули...
один казав Київ за 3=4 дні, на...бав..
другий, якщо порушить конституцію, піде у відставку, на..бав вже разів 10.
третій: стану презом сша, закінчу війну за місяць, і вірить в це вже півроку.
то теж на бав.
і про припинення вогню з 08,05 до 12,05,
де воно??? на фронті сууть кожен день, шахеди летять, а сьогодня не 13,05, нікуя.
і знову іб,їбос.... бо на москву не летить нячого.
просто боневтік дав ***** провести парад.
а ******????