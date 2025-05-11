УКР
Новини Атака шахедів на Київщину
Атака "Шахедів" на Київщину: постраждав чоловік у Броварському районі, пошкоджено будинки на Обухівщині

шахед на Київщині

Вранці 11 травня 2025 року ворог атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує "Шахедами: у Києві та на Київщині працювала ППО, наразі є загроза для Житомира

Наслідки атаки

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина зазнала гострої реакції на стрес, перебуває у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

Пошкоджено дачний будинок.

Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

Київська область (4190) Шахед (1389) Броварський район (28) Обухівський район (24)
Уточнення: під ранок, 11 травня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».
11.05.2025 08:47 Відповісти
про яке ****, припинення вогню???
про яке перемир,я???
про які умиви, нам вливають в вуха всі ці трампи-******????
ну. якщо обістався, чи тебе на...бав твій друг-*****, то так і скажи...
одні обібули...
один казав Київ за 3=4 дні, на...бав..
другий, якщо порушить конституцію, піде у відставку, на..бав вже разів 10.
третій: стану презом сша, закінчу війну за місяць, і вірить в це вже півроку.
то теж на бав.
і про припинення вогню з 08,05 до 12,05,
де воно??? на фронті сууть кожен день, шахеди летять, а сьогодня не 13,05, нікуя.
і знову іб,їбос.... бо на москву не летить нячого.
просто боневтік дав ***** провести парад.
а ******????
11.05.2025 09:14 Відповісти
тепер,коли Путін і Зінка забезпечили нормальне проведення параду Перемоги Колими над Бухенвальдом у Москвє....можна й лі спокійно розстрілювати нерозумних укрів...
11.05.2025 09:19 Відповісти
Нагадаю наріду, що зєрмаки по команді путіна не атакували 8-9 травня не тільки всратий парад у мААскві, але й НЕЗАХИЩЕНІ бази і заводи усієї кцпської території. Що було Б ТРЕБА робити і через те, що пу вивіз ППО до москви, і через те, що пігдоги були "в стєльку" через "свято"- відсоток попадань міг БИ бути дуже високий... Ця дія влади для мене знов як розмінування перешийків.
11.05.2025 09:19 Відповісти
Зеленый фонарь, запускай дроны. Твой праздник 9 мая закончился.
11.05.2025 09:52 Відповісти
Нажаль, по мацкві не нанесли удар. А можна було одним нальотом відправити всю ******* (включаючи Сі і інших закордонних гнид) на смітник історії. Навіть знищувати їх не треба було. Достатньо щоб ці сцикуни розбіглися, а шабаш побєдобєсія перетворити на посміховисько для рабсіян.
11.05.2025 15:05 Відповісти
 
 