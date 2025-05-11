Атака "Шахедів" на Київщину: постраждав чоловік у Броварському районі, пошкоджено будинки на Обухівщині

Вранці 11 травня 2025 року ворог атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Наслідки атаки

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина зазнала гострої реакції на стрес, перебуває у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці.

Пошкоджено дачний будинок.

Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.