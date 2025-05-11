Атака "шахедов" на Киевщину: пострадал мужчина в Броварском районе, повреждены дома в Обуховском районе
Утром 11 мая 2025 года враг атаковал Киевскую область с помощью ударных БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Последствия атаки
В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Он получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.
Поврежден дачный дом.
Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.
Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.
про яке перемир,я???
про які умиви, нам вливають в вуха всі ці трампи-******????
ну. якщо обістався, чи тебе на...бав твій друг-*****, то так і скажи...
одні обібули...
один казав Київ за 3=4 дні, на...бав..
другий, якщо порушить конституцію, піде у відставку, на..бав вже разів 10.
третій: стану презом сша, закінчу війну за місяць, і вірить в це вже півроку.
то теж на бав.
і про припинення вогню з 08,05 до 12,05,
де воно??? на фронті сууть кожен день, шахеди летять, а сьогодня не 13,05, нікуя.
і знову іб,їбос.... бо на москву не летить нячого.
просто боневтік дав ***** провести парад.
а ******????