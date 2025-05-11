Атака "шахедов" на Киевщину: пострадал мужчина в Броварском районе, повреждены дома в Обуховском районе

Утром 11 мая 2025 года враг атаковал Киевскую область с помощью ударных БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Последствия атаки

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Он получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

Поврежден дачный дом.

Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.