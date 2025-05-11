РУС
Новости Атака шахедов на Киевщину
1 990 6

Атака "шахедов" на Киевщину: пострадал мужчина в Броварском районе, повреждены дома в Обуховском районе

шахед в Киевской области

Утром 11 мая 2025 года враг атаковал Киевскую область с помощью ударных БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атакует "шахедами": в Киеве и Киевской области работала ПВО, сейчас есть угроза для Житомира

Последствия атаки

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Он получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

Поврежден дачный дом.

Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

Автор: 

Киевская область (4291) Шахед (1384) Броварский район (28) Обуховский район (21)
Уточнення: під ранок, 11 травня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».
показать весь комментарий
11.05.2025 08:47 Ответить
про яке ****, припинення вогню???
про яке перемир,я???
про які умиви, нам вливають в вуха всі ці трампи-******????
ну. якщо обістався, чи тебе на...бав твій друг-*****, то так і скажи...
одні обібули...
один казав Київ за 3=4 дні, на...бав..
другий, якщо порушить конституцію, піде у відставку, на..бав вже разів 10.
третій: стану презом сша, закінчу війну за місяць, і вірить в це вже півроку.
то теж на бав.
і про припинення вогню з 08,05 до 12,05,
де воно??? на фронті сууть кожен день, шахеди летять, а сьогодня не 13,05, нікуя.
і знову іб,їбос.... бо на москву не летить нячого.
просто боневтік дав ***** провести парад.
а ******????
показать весь комментарий
11.05.2025 09:14 Ответить
тепер,коли Путін і Зінка забезпечили нормальне проведення параду Перемоги Колими над Бухенвальдом у Москвє....можна й лі спокійно розстрілювати нерозумних укрів...
показать весь комментарий
11.05.2025 09:19 Ответить
Нагадаю наріду, що зєрмаки по команді путіна не атакували 8-9 травня не тільки всратий парад у мААскві, але й НЕЗАХИЩЕНІ бази і заводи усієї кцпської території. Що було Б ТРЕБА робити і через те, що пу вивіз ППО до москви, і через те, що пігдоги були "в стєльку" через "свято"- відсоток попадань міг БИ бути дуже високий... Ця дія влади для мене знов як розмінування перешийків.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:19 Ответить
Зеленый фонарь, запускай дроны. Твой праздник 9 мая закончился.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:52 Ответить
Нажаль, по мацкві не нанесли удар. А можна було одним нальотом відправити всю ******* (включаючи Сі і інших закордонних гнид) на смітник історії. Навіть знищувати їх не треба було. Достатньо щоб ці сцикуни розбіглися, а шабаш побєдобєсія перетворити на посміховисько для рабсіян.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:05 Ответить
 
 