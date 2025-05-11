Враг атакует "шахедами": в Киеве и Киевской области работала ПВО, в настоящее время существует угроза для Житомира

Под утро 11 мая 2025 года войска РФ атаковали Киев и Киевскую область ударными "шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА и Киевской ОВА.

Над территорией столицы и Киевской области работали силы ПВО.

"В окрестностях Киева продолжается боевая работа расчетов ПВО по вражеским воздушным целям. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорилось в сообщении.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - добавляли Киевской ОВА.

Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.

По данным Воздушных сил, сейчас есть дроновая угроза для Житомира.