Враг атакует "шахедами": в Киеве и Киевской области работала ПВО, в настоящее время существует угроза для Житомира
Под утро 11 мая 2025 года войска РФ атаковали Киев и Киевскую область ударными "шахедами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА и Киевской ОВА.
Над территорией столицы и Киевской области работали силы ПВО.
"В окрестностях Киева продолжается боевая работа расчетов ПВО по вражеским воздушным целям. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорилось в сообщении.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - добавляли Киевской ОВА.
Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.
По данным Воздушных сил, сейчас есть дроновая угроза для Житомира.
