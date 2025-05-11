РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Враг атакует "шахедами": в Киеве и Киевской области работала ПВО, в настоящее время существует угроза для Житомира

Под утро 11 мая 2025 года войска РФ атаковали Киев и Киевскую область ударными "шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА и Киевской ОВА.

Над территорией столицы и Киевской области работали силы ПВО.

"В окрестностях Киева продолжается боевая работа расчетов ПВО по вражеским воздушным целям. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорилось в сообщении.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - добавляли Киевской ОВА.

Также читайте: В Конгрессе США показали сбитый иранский "Шахед", которым РФ атаковала Украину. ФОТО

Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.

По данным Воздушных сил, сейчас есть дроновая угроза для Житомира.

Житомир (697) Киев (25993) Киевская область (4291) Воздушные силы (2601) Воздушные атаки на Киев (858) Шахед (1384) Житомирская область (1430) Житомирский район (29)
Ми ще ніколи не були так близько до миру.(с).
11.05.2025 07:17 Ответить
Загроза для Житомира виправдена. Пишуть про вибухи та дим у передмісті.
11.05.2025 07:30 Ответить
Вот и ответ.... ну или, хотят посмотреть на реакцию всех тех, кто последние дни припирал ***** словами о прекращении огня на 30 дней
11.05.2025 07:35 Ответить
Де відповідь???
11.05.2025 07:40 Ответить
Ми терпіли у цій війні.
11.05.2025 10:33 Ответить
Знову інформація надійшла про вибухи у Житомирі. Пожежа.
11.05.2025 07:57 Ответить
А у нас "перемир'я"...😡
11.05.2025 08:07 Ответить
Спонукають нас до миру - шоб ми не сумнівались
11.05.2025 08:39 Ответить
Це ж мир па-путінські та по-трампівськи.
11.05.2025 10:32 Ответить
 
 