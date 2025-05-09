В Конгрессе США показали сбитый иранский "Шахед", которым РФ атаковала Украину. ФОТО

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вместе с республиканскими законодателями резко раскритиковал Иран за его роль в разжигании конфликтов в разных частях мира - от Украины до Ближнего Востока и осудил за поставки России Shahed 136.

Об этом сообщает Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.

Американские чиновники выступили на фоне иранского беспилотника Shahed 136, сбитого Силами обороны Украины и доставленного в США через Польшу,

Дрон продемонстрировали в здании Конгресса США Каннон-офис во время мероприятия, организованного некоммерческой организацией United Against Nuclear Iran (UANI), которая специализируется на противодействии угрозам со стороны Ирана, в частности его ядерной программе и военных действиях.

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Организаторы отметили, что дрон-камикадзе Shahed 136 является наглядным примером угрозы, которую Иран представляет для Запада.

"Это - истинное лицо иранского режима", - заявил директор по политике UANI Джейсон Бродский в интервью изданию.

Марк Уоллес, бывший посол США в ООН, а ныне генеральный директор UANI, назвал Shahed 136 "самым распространенным оружием массового уничтожения в современном мире".

Майк Джонсон согласился с этими оценками чиновников, отметив, что дроны-камикадзе изменили экономику войны -- в ущерб США.

Другие участники мероприятия, такие как сенатор Тед Круз, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст, сенатор Джеймс Ланкфорд, описали, как Россия использует иранские дроны для атак на мирное население Украины, осудив исламский режим за "усиление" своих злобных действий. Они также пообещали никогда не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

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