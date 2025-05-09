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Новости Фото Атака беспилотников Отношения России с Ираном
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В Конгрессе США показали сбитый иранский "Шахед", которым РФ атаковала Украину. ФОТО

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вместе с республиканскими законодателями резко раскритиковал Иран за его роль в разжигании конфликтов в разных частях мира - от Украины до Ближнего Востока и осудил за поставки России Shahed 136.

Об этом сообщает Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.

Американские чиновники выступили на фоне иранского беспилотника Shahed 136, сбитого Силами обороны Украины и доставленного в США через Польшу,

Дрон продемонстрировали в здании Конгресса США Каннон-офис во время мероприятия, организованного некоммерческой организацией United Against Nuclear Iran (UANI), которая специализируется на противодействии угрозам со стороны Ирана, в частности его ядерной программе и военных действиях.

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Шахед показали в Конгрессе США: Майк Джонсон осудил Иран

Организаторы отметили, что дрон-камикадзе Shahed 136 является наглядным примером угрозы, которую Иран представляет для Запада.

"Это - истинное лицо иранского режима", - заявил директор по политике UANI Джейсон Бродский в интервью изданию.

Шахед показали в Конгрессе США: Майк Джонсон осудил Иран

Марк Уоллес, бывший посол США в ООН, а ныне генеральный директор UANI, назвал Shahed 136 "самым распространенным оружием массового уничтожения в современном мире".

Майк Джонсон согласился с этими оценками чиновников, отметив, что дроны-камикадзе изменили экономику войны -- в ущерб США.

Другие участники мероприятия, такие как сенатор Тед Круз, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст, сенатор Джеймс Ланкфорд, описали, как Россия использует иранские дроны для атак на мирное население Украины, осудив исламский режим за "усиление" своих злобных действий. Они также пообещали никогда не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

Также читайте: РФ не запускала "шахеды" ночью, но била КАБами, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Иран (1809) Конгресс США (1237) Джонсон Майк (133) Шахед (1057) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+2
зараз ці американські перформанси виглядають просто жалюгідно.
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09.05.2025 22:43
+1
Вот это абсолютно адекватное решение. Один раз на это посмотреть стоит ста выступлений всяких спикеров.
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09.05.2025 22:40
+1
то вскрийте кришку та електроніку ще гляньте, пошукаєте своє, американське
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09.05.2025 22:43
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То який висновок? - наказати Іран - шоб другим неповадно було
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09.05.2025 22:39 Ответить
так, це просто, що б натиснути на Іран, але марна справа..
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09.05.2025 22:42 Ответить
Ну чого ж - Ізраїль за
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09.05.2025 22:44 Ответить
та й Україна не проти

дасть Бог, хоч якийсь ленд-ліз дадуть

.
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09.05.2025 22:54 Ответить
Вот это абсолютно адекватное решение. Один раз на это посмотреть стоит ста выступлений всяких спикеров.
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09.05.2025 22:40 Ответить
Ну і шо? В конгресі розчулились, чи злякались? Там такого ніколи не бачили?
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09.05.2025 22:40 Ответить
Так Іран їх зпроєктував, але зараз раша вже сама їх виробляє, викорисовує комплектуючі які йдуть з КНР та інших країн через фірми прокладки.
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09.05.2025 22:41 Ответить
то вскрийте кришку та електроніку ще гляньте, пошукаєте своє, американське
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09.05.2025 22:43 Ответить
зараз ці американські перформанси виглядають просто жалюгідно.
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09.05.2025 22:43 Ответить
Була раніше інформація, шо Іран скопіював (вкрав) конструкцію цього шлюхеда із якогось збитого американського безпілотника. Так що не спроєктував.
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09.05.2025 22:46 Ответить
ви вважаєте іранців хуситами в шльопанцях? неварто недооцінювати, у них є непогана наукова база,можливо навіть я\з вже є.
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09.05.2025 22:55 Ответить
"Організатори наголосили, що дрон-камікадзе Shahed 136 є наочним прикладом загрози, яку Іран становить для Заходу." Ох вже той Іран, ***** звісно до загроз зовсім не причетний...він тільки бажає "міра"
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09.05.2025 22:49 Ответить
Майк Джонсон разом із республіканськими законодавцями різко розкритикував Іран

Ач як: "різко розкритикував"!
Начувайтеся теперка, персюки!
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09.05.2025 22:53 Ответить
Так Конгресменів США, і залякають, московською війною!!
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09.05.2025 22:56 Ответить
 
 