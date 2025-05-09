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Новини Фото Атака безпілотників Відносини Росії з Іраном
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У Конгресі США показали збитий іранський "Шахед", яким РФ атакувала Україну. ФОТО

Спікер Палати представників США Майк Джонсон разом із республіканськими законодавцями різко розкритикував Іран за його роль у розпалюванні конфліктів у різних частинах світу — від України до Близького Сходу та засудив за постачання Росії Shahed 136.

Про це повідомляє Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

Американські посадовці виступили на тлі іранського безпілотника Shahed 136, збитого Силами оборони України й доставленого до США через Польщу,

Дрон продемонстрували в будівлі Конгресу США Каннон-офіс під час заходу, організованого некомерційною організацією United Against Nuclear Iran (UANI), яка спеціалізується на протидії загрозам з боку Ірану, зокрема його ядерній програмі та військових діях. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Іран проведуть новий раунд непрямих переговорів 11 травня в Омані, - ЗМІ

Шахед показали у Конгресі США: Майк Джонсон засудив Іран

Організатори наголосили, що дрон-камікадзе Shahed 136 є наочним прикладом загрози, яку Іран становить для Заходу.

"Це — справжнє обличчя іранського режиму", - заявив директор з політики UANI Джейсон Бродський в інтерв'ю виданню.

Шахед показали у Конгресі США: Майк Джонсон засудив Іран

Марк Воллес, колишній посол США в ООН, а нині генеральний директор UANI, назвав Shahed 136 "найпоширенішою зброєю масового знищення в сучасному світі".

Майк Джонсон погодився з цими оцінками посадовців, зазначивши, що дрони-камікадзе змінили економіку війни –– на шкоду США.

Інші учасники заходу, такі як сенатор Тед Круз, голова комітету з закордонних справ Палати представників Брайан Маст, сенатор Джеймс Ланкфорд, описали, як Росія використовує іранські дрони для атак на мирне населення України, засудивши ісламський режим за "посилення" своїх злісних дій. Вони також пообіцяли ніколи не дозволити Тегерану здобути ядерну зброю.

Також читайте: РФ не запускала "шахеди" вночі, але била КАБами, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Іран (2049) Конгрес США (1231) Джонсон Майк (140) Шахед (1060) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+6
то вскрийте кришку та електроніку ще гляньте, пошукаєте своє, американське
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09.05.2025 22:43
+4
зараз ці американські перформанси виглядають просто жалюгідно.
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09.05.2025 22:43
+2
Вот это абсолютно адекватное решение. Один раз на это посмотреть стоит ста выступлений всяких спикеров.
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09.05.2025 22:40
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То який висновок? - наказати Іран - шоб другим неповадно було
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09.05.2025 22:39 Відповісти
так, це просто, що б натиснути на Іран, але марна справа..
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09.05.2025 22:42 Відповісти
Ну чого ж - Ізраїль за
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09.05.2025 22:44 Відповісти
та й Україна не проти

дасть Бог, хоч якийсь ленд-ліз дадуть

.
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09.05.2025 22:54 Відповісти
у Трампа по плану угода з Іраном. Яке покарання?
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09.05.2025 23:20 Відповісти
Вот это абсолютно адекватное решение. Один раз на это посмотреть стоит ста выступлений всяких спикеров.
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09.05.2025 22:40 Відповісти
Ну і шо? В конгресі розчулились, чи злякались? Там такого ніколи не бачили?
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09.05.2025 22:40 Відповісти
Так Іран їх зпроєктував, але зараз раша вже сама їх виробляє, викорисовує комплектуючі які йдуть з КНР та інших країн через фірми прокладки.
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09.05.2025 22:41 Відповісти
то вскрийте кришку та електроніку ще гляньте, пошукаєте своє, американське
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09.05.2025 22:43 Відповісти
зараз ці американські перформанси виглядають просто жалюгідно.
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09.05.2025 22:43 Відповісти
Була раніше інформація, шо Іран скопіював (вкрав) конструкцію цього шлюхеда із якогось збитого американського безпілотника. Так що не спроєктував.
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09.05.2025 22:46 Відповісти
ви вважаєте іранців хуситами в шльопанцях? неварто недооцінювати, у них є непогана наукова база,можливо навіть я\з вже є.
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09.05.2025 22:55 Відповісти
"Організатори наголосили, що дрон-камікадзе Shahed 136 є наочним прикладом загрози, яку Іран становить для Заходу." Ох вже той Іран, ***** звісно до загроз зовсім не причетний...він тільки бажає "міра"
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09.05.2025 22:49 Відповісти
Майк Джонсон разом із республіканськими законодавцями різко розкритикував Іран

Ач як: "різко розкритикував"!
Начувайтеся теперка, персюки!
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09.05.2025 22:53 Відповісти
Так Конгресменів США, і залякають, московською війною!!
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09.05.2025 22:56 Відповісти
Після побаченого вони взагалі підуть на обговорення на пів року.
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09.05.2025 23:27 Відповісти
 
 