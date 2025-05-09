У Конгресі США показали збитий іранський "Шахед", яким РФ атакувала Україну. ФОТО

Спікер Палати представників США Майк Джонсон разом із республіканськими законодавцями різко розкритикував Іран за його роль у розпалюванні конфліктів у різних частинах світу — від України до Близького Сходу та засудив за постачання Росії Shahed 136.

Про це повідомляє Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

Американські посадовці виступили на тлі іранського безпілотника Shahed 136, збитого Силами оборони України й доставленого до США через Польщу,

Дрон продемонстрували в будівлі Конгресу США Каннон-офіс під час заходу, організованого некомерційною організацією United Against Nuclear Iran (UANI), яка спеціалізується на протидії загрозам з боку Ірану, зокрема його ядерній програмі та військових діях.

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Організатори наголосили, що дрон-камікадзе Shahed 136 є наочним прикладом загрози, яку Іран становить для Заходу.

"Це — справжнє обличчя іранського режиму", - заявив директор з політики UANI Джейсон Бродський в інтерв'ю виданню.

Марк Воллес, колишній посол США в ООН, а нині генеральний директор UANI, назвав Shahed 136 "найпоширенішою зброєю масового знищення в сучасному світі".

Майк Джонсон погодився з цими оцінками посадовців, зазначивши, що дрони-камікадзе змінили економіку війни –– на шкоду США.

Інші учасники заходу, такі як сенатор Тед Круз, голова комітету з закордонних справ Палати представників Брайан Маст, сенатор Джеймс Ланкфорд, описали, як Росія використовує іранські дрони для атак на мирне населення України, засудивши ісламський режим за "посилення" своїх злісних дій. Вони також пообіцяли ніколи не дозволити Тегерану здобути ядерну зброю.

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