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Новини Ядерна угода між США та Іраном Ядерна програма Ірану
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США та Іран проведуть новий раунд непрямих переговорів 11 травня в Омані, - ЗМІ

Ядерні переговори США та Ірану пройдуть 11 травня

Сполучені Штати та Іран домовилися про новий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерану в неділю, 11 травня, в Омані, напередодні візиту американського президента Дональда Трампа до регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

У пʼятницю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Оман, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, запропонував сторонам провести черговий раунд перемовин у неділю й отримав згоду.

"Переговори рухаються вперед, і, природно, чим далі ми йдемо, тим більше консультацій проводимо і тим більше часу делегаціям потрібно для вивчення питань", – сказав Аракчі.

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За інформацією джерела AFP, у переговорах з американського боку братиме участь спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

"Як і раніше, ми очікуємо як прямих, так і непрямих дискусій", – додало джерело.

Раніше повідомлялося, що наступний раунд переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми Ірану мав відбутися у Римі, 3 травня. 

Читайте також: Ядерні перемовини Ірану та США: Тегеран заявляє про "розбіжності щодо основних питань", Вашингтон – про "прогрес в досягненні угоди"

Автор: 

Іран (2047) перемовини (2925) США (23105) ядерна зброя (1157)


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Україна здала в РФ всю тактичну ядерну зброю навіть не чекаючі Будапешта! Вчіться, іранці. Ще можете свої літаки та ракети сдать, бажано тим, хто цими ракетами по вам потім буде стрілять.
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09.05.2025 20:34 Відповісти
Запросіть Зеленського.
Він фахівець по "оманським" перемовинах.
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09.05.2025 20:36 Відповісти
Ніхто з них не хоче бути лохом, тому його досвід для них нерелевантний
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09.05.2025 20:39 Відповісти
То ж що наш Боневтік Потужний, що Трамп - популісти і обіцялкіни, не знаючі ні історії країн де проживають, ні світової історії, не маючи ніякого відношення до етносу, де проживають, їдуть до Оманів де багато для них піару та грошей, а для наріду обманів.
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09.05.2025 21:07 Відповісти
(глибокодумно):
Ниньки цілий світ перебуває в ОМАНІ...
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09.05.2025 20:36 Відповісти
історія рухається за спіраллю. один довбойоб в Омані вже намагався про щось домовитись з )(уйлом за участю патрушева. черговий довбойоб рухається протоптаною стежкою.
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09.05.2025 21:15 Відповісти
Мабуть їм пороблено.
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09.05.2025 21:19 Відповісти
Обман, тьху Оман как многа в єтам словє!!!
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09.05.2025 21:48 Відповісти
 
 