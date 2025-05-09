США та Іран проведуть новий раунд непрямих переговорів 11 травня в Омані, - ЗМІ

Сполучені Штати та Іран домовилися про новий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерану в неділю, 11 травня, в Омані, напередодні візиту американського президента Дональда Трампа до регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

У пʼятницю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Оман, який виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном, запропонував сторонам провести черговий раунд перемовин у неділю й отримав згоду.

"Переговори рухаються вперед, і, природно, чим далі ми йдемо, тим більше консультацій проводимо і тим більше часу делегаціям потрібно для вивчення питань", – сказав Аракчі.

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За інформацією джерела AFP, у переговорах з американського боку братиме участь спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф.

"Як і раніше, ми очікуємо як прямих, так і непрямих дискусій", – додало джерело.

Раніше повідомлялося, що наступний раунд переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми Ірану мав відбутися у Римі, 3 травня.

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