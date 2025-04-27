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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Ядерні перемовини Ірану та США: Тегеран заявляє про "розбіжності щодо основних питань", Вашингтон – про "прогрес в досягненні угоди"

Іран та США прокоментували хід ядерних перемовин

Іран та США домовилися продовжити переговори за підсумком третього раунду ядерних перемовин в Омані в суботу, 26 квітня.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі висловився "вкрай обережно" щодо можливого успіху майбутніх переговорів.

"Переговори надзвичайно серйозні та технічні… все ще існують розбіжності, як з основних питань, так і щодо деталей. Обидві сторони налаштовані серйозно і рішуче… Однак наш оптимізм щодо успіху переговорів залишається вкрай обережним", - сказав іранський міністр.

Водночас високопоставлений представник адміністрації США заявив, що переговори були "позитивними і продуктивними".

"Останній раунд перемовин тривав понад чотири години. Нам ще багато чого треба зробити, але був досягнутий подальший прогрес у досягненні угоди. Ми домовилися зустрітися знову незабаром в Європі", - цитує агентство американського посадовця.

Читайте також: Путін обговорив із лідером Оману ядерну програму Ірану, - Reuters

США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

19 квітня у Римі відбувся другий раунд перемовин між США та Іраном.

26 квітня відбувся третій раунд перемовин між країнами.

Читайте також: Іран і США провели в Омані третій раунд ядерних переговорів

Автор: 

Іран (2032) перемовини (2911) США (22890) ядерна зброя (1153)


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у Трапа не може бути, щоб не було "прогресу".
як "з українського питання", так і китайського, з палестинського, так і іранського.

А ми всі мусимо йому вірити
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27.04.2025 01:04 Відповісти
рецепт успіху у переговорах з Іраном полягає в тому, щоб викинути русню з Ірану. замість того, щоб їздити у макву на поклон і просити їх вплинути на Іран, то американці по факту мають проводити виключно двосторонні зустрічі з іранцями і на тих переговорах все звести до одного: або ви викидаєте русню з їхньою ядерною програмою з Ірану, після цього знімаються з вас санкції і ви процвітаєте, ну або від вашої ядерної програми нічого не лишиться, бо країни ядерного клубу не можуть довзолити неадекватам тримати у напрузі всю планету, ********** направо і наліво ядерною ялдою. вже на свою дозволили створити ядерну зброю корейцям, тепер чухаються всі. неадекватним не можна мати ядерну зброю. а кацапам в першу чергу.
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27.04.2025 01:15 Відповісти
Класика, ******** вашингтон це цирк. По факту це закінчення ЕРИ домінування США як тривала більше 100 років
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27.04.2025 01:34 Відповісти
 
 