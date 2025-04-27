Ядерні перемовини Ірану та США: Тегеран заявляє про "розбіжності щодо основних питань", Вашингтон – про "прогрес в досягненні угоди"

Іран та США домовилися продовжити переговори за підсумком третього раунду ядерних перемовин в Омані в суботу, 26 квітня.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі висловився "вкрай обережно" щодо можливого успіху майбутніх переговорів.

"Переговори надзвичайно серйозні та технічні… все ще існують розбіжності, як з основних питань, так і щодо деталей. Обидві сторони налаштовані серйозно і рішуче… Однак наш оптимізм щодо успіху переговорів залишається вкрай обережним", - сказав іранський міністр.

Водночас високопоставлений представник адміністрації США заявив, що переговори були "позитивними і продуктивними".

"Останній раунд перемовин тривав понад чотири години. Нам ще багато чого треба зробити, але був досягнутий подальший прогрес у досягненні угоди. Ми домовилися зустрітися знову незабаром в Європі", - цитує агентство американського посадовця.

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США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

19 квітня у Римі відбувся другий раунд перемовин між США та Іраном.

26 квітня відбувся третій раунд перемовин між країнами.

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