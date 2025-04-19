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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Іран і США після другого раунду перемовин домовились про розробку проєкту майбутньої ядерної угоди, - Reuters

Іран та США провели другий раунд перемовин

Іран і США після другого раунду непрямих переговорів домовилися доручити експертам розпочати розробку проєкту потенційної ядерної угоди.

Про це пише агентство Reuters, цитуючи заяву глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч між міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі з посланцем Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом відбулася 19 квітня у Римі за посередництва оманського чиновника, який передавав повідомлення між ними.

Іранський міністр заявив, що переговори відбувалися у конструктивній атмосфері та дозволили досягти певного прогресу в розумінні основних принципів і цілей потенційної угоди.

"Ми змогли досягти певного прогресу щодо низки принципів і цілей, і в кінцевому підсумку досягли кращого взаєморозуміння. Було домовлено, що переговори продовжаться і перейдуть у наступну фазу, в межах якої в середу в Омані розпочнуться зустрічі на рівні експертів. Експерти матимуть можливість розпочати розробку структури угоди", - цитує Reuters його заяву.

Повідомляється, що сторони знову зустрінуться наступної суботи, щоб "проаналізувати роботу експертів і оцінити, наскільки вона відповідає принципам потенційної угоди. Майданчиком для зустрічі знову буде Оман.

Читайте також: Право Ірану на збагачення урану не підлягає обговоренню, - глава МЗС країни Арагчі

США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

Читайте також: Іран хоче гарантій, що США не вийдуть із майбутньої ядерної угоди, - Reuters

Автор: 

Іран (2032) США (22818) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+4
В Харькове уже тревога обьявлена, 21 час ровно. Три часа как перемирие.
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19.04.2025 21:01
+4
Трамп уже проводил "успешные" ядерные переговоры с КНДР. Результат известен.
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19.04.2025 21:08
+2
Иран просто переждет этого рыжего дурачка!
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19.04.2025 21:01
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19.04.2025 20:48 Відповісти
Питання наявності в Ірану збагаченого урану, який в перспективі може бути використаний для створення ядерної зброї, є одним з ключових під час цих перемовин.
Арагчі наголошував, що збагачення урану в рамках його ядерної програми країни "не підлягає обговоренню". "Ми готові зміцнювати довіру у відповідь на можливі занепокоєння, але питання збагачення не підлягає обговоренню", - заявляв він.
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19.04.2025 20:49 Відповісти
Ізраїль не виключив можливості атаки на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці, незважаючи на те, що Трамп попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, що Вашингтон не готовий підтримати такий крок на даному етапі. Про це у неділю, 19 квітня, повідомило агентство Reuters із посиланням на ізраїльського чиновника та два інші джерела. Нетаньягу наполягає, що будь-які переговори з Іраном мають призвести до повного демонтажу його ядерної програми.
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19.04.2025 20:51 Відповісти
Водночас ізраїльські офіційні особи дійшли висновку, що Армія оборони Ізраїлю може завдати обмеженого удару по Ірану, що не вимагатиме такої значної підтримки з боку США, зазначає Reuters. Тим не менш, Ізраїлю все одно знадобиться допомога Вашингтона для самозахисту, якщо Тегеран вирішить відповісти, заявили джерела.

Ізраїльський чиновник повідомив агентству, що рішення ще не ухвалено.
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19.04.2025 20:54 Відповісти
Стратегія Трампа стосовно Росії зазнала тотального краху. Але він продовжує розповідати, що все йде добре і що зараз буде досягнуто якоїсь угоди. Так само може бути й з Іраном.

Hавіть якщо США та Ірану вдасться досягти якоїсь угоди, вона навряд сподобається третій зацікавленій стороні - Ізраїлю.
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19.04.2025 21:03 Відповісти
Мабуть запропонують Ізраїлю віддати Ірану голанські висоти та єрусалім в обмін на мир
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19.04.2025 21:15 Відповісти
Яку угоду? - не мішати Ірану виготовляти ядерну бімбу - тільки удар по центру прийняття рішень можуть привести ісламістів до тями
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19.04.2025 20:56 Відповісти
Иран просто переждет этого рыжего дурачка!
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19.04.2025 21:01 Відповісти
В Харькове уже тревога обьявлена, 21 час ровно. Три часа как перемирие.
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19.04.2025 21:01 Відповісти
Угроза по баллистике. Уточнение прошло по местным новостям. Для Харькова 3 часа было перемирие. Самое короткое.
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19.04.2025 21:08 Відповісти
Ну іранці воне не такі тупі, як от ті, як там їх, що тактичну ядерку віддали просто так, без всяких угод, а за стратегічну отримали цілий собачий хрін, а зараз хотять ресурси віддати, за той самий хрін, та й ще Трамп потужно насере на голову в якості добавки.
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19.04.2025 21:01 Відповісти
"Палковник трамп", працює на расію, з перевиконанням плана...
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19.04.2025 21:02 Відповісти
В принципі оце і є найбільш логічне пояснення кидка України з боку трампоїдів. Їм треба була допомога від ху-йла по іранській ЯЗ. Бо одна хитрожопа країна цілком може отримати ядрьон-бонбою по пейсах.
Тоді і голосування тієї країни в ООН стає зрозумілим...
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19.04.2025 21:06 Відповісти
Трамп уже проводил "успешные" ядерные переговоры с КНДР. Результат известен.
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19.04.2025 21:08 Відповісти
Домовились домовлятися. Як з Україною майже. Меморандумів достатньо тромбу, а там хоч потоп.
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19.04.2025 21:11 Відповісти
Угода передбачає передачу Іраном "рідкоземельної нафти" США, які нічого не гарантують, але обіцяють всьо парешать...
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19.04.2025 21:12 Відповісти
Хай вітько вітькоффа і аятоллу запросить підписати цю угоду у Будапешт.
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19.04.2025 21:22 Відповісти
Ирану не помешало бы ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЯДЕРНЫХ ДОГОВОРЁННОСТЕЙ Украины...
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19.04.2025 22:00 Відповісти
Перси вже заявили, що центрифуги як працювали так і будуть працювати -питання збагачення не обговорюється так як і робота з проксі. Так що Рудий пес вирішив трохи попи.....ти про сдєлку. Недарма ж хазяїн театру маріонеток так спішно закючав з персами договорнячок про мир та дружбу. А Рудий та Бібі як друзі фантастичного х....швидко пристали.
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20.04.2025 01:55 Відповісти
 
 