Іран і США після другого раунду перемовин домовились про розробку проєкту майбутньої ядерної угоди, - Reuters

Іран і США після другого раунду непрямих переговорів домовилися доручити експертам розпочати розробку проєкту потенційної ядерної угоди.

Про це пише агентство Reuters, цитуючи заяву глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч між міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі з посланцем Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом відбулася 19 квітня у Римі за посередництва оманського чиновника, який передавав повідомлення між ними.

Іранський міністр заявив, що переговори відбувалися у конструктивній атмосфері та дозволили досягти певного прогресу в розумінні основних принципів і цілей потенційної угоди.

"Ми змогли досягти певного прогресу щодо низки принципів і цілей, і в кінцевому підсумку досягли кращого взаєморозуміння. Було домовлено, що переговори продовжаться і перейдуть у наступну фазу, в межах якої в середу в Омані розпочнуться зустрічі на рівні експертів. Експерти матимуть можливість розпочати розробку структури угоди", - цитує Reuters його заяву.

Повідомляється, що сторони знову зустрінуться наступної суботи, щоб "проаналізувати роботу експертів і оцінити, наскільки вона відповідає принципам потенційної угоди. Майданчиком для зустрічі знову буде Оман.

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США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

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