Президент Ірану Пезешкіян - Трампу: "Не буду вести перемовини, роби все, що хочеш"

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують. Це сталося після заклику Дональда Трампа до нових ядерних перемовин.

Його слова цитує Mehr News Agency, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас неприйнятно, щоб вони (США) віддавали накази й погрожували. Я навіть не буду з вами вести переговори. Робіть все, що ви хочете", - заявив президент Ірану.

Окрім цього, він заявив, що Трампу "має бути соромно після того, що ви нещодавно зробили з [президентом України] Зеленським", маючи на увазі нещодавню суперечку в Овальному кабінеті у Вашингтоні.

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Нагадаємо, напередодні очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. У четвер він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

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