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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Президент Ірану Пезешкіян - Трампу: "Не буду вести перемовини, роби все, що хочеш"

Пезешкіян відповів Трампу на заклик відновити ядерні переговори

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують. Це сталося після заклику Дональда Трампа до нових ядерних перемовин.

Його слова цитує Mehr News Agency, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас неприйнятно, щоб вони (США) віддавали накази й погрожували. Я навіть не буду з вами вести переговори. Робіть все, що ви хочете", - заявив президент Ірану.

Окрім цього, він заявив, що Трампу "має бути соромно після того, що ви нещодавно зробили з [президентом України] Зеленським", маючи на увазі нещодавню суперечку в Овальному кабінеті у Вашингтоні.

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Нагадаємо, напередодні очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. У четвер він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Також читайте: Верховний лідер Ірану Хаменеї відкинув заклики США до переговорів щодо ядерної угоди

Автор: 

Іран (2009) перемовини (2852) США (22497) ядерна зброя (1145) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+29
Мдя...
Реально крім мародерства України інших досягнень у трампуші нема...
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11.03.2025 23:13
+26
я не думав що на фарсі коротка фраза "іди *****" вимовляється так довго.
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11.03.2025 23:24
+26
Трамп як шавка - спершу намагається наскочити та налякати, але коли у відповідь посилають на ***, то одразу втрачає інтерес і переключається на когось слабшого, де можна відчути себе потужним вовчарою, а не їбонутою чіхуахуа.
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11.03.2025 23:25
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Их эпоха прошла.
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12.03.2025 09:10 Відповісти
Не уважаю иран, но такой ответ трампу заслуживает уважения и он сыграет свою положительную роль для ирана.

Очень хотелось бы такого ответа не только от Украины, но и от всей Европы, чтобы раз и навсегда посадить этого параноика на задницу.
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12.03.2025 08:12 Відповісти
Іран та Ізраіль періодично обмінюються авіаційними ударами, але до гарячої фази ніколи не доходить.
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12.03.2025 08:30 Відповісти
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12.03.2025 11:27 Відповісти
якось навить незручно за Донні
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12.03.2025 12:43 Відповісти
Президент Ірану подивився як дозволяють собі розмовляти з президетном країни в котрій нема ЯО і послав трампа туди де йому саме місце! Це величезне "досягення" трампа від тої вистави що він розікрав в своєму овальному кабінеті.
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12.03.2025 14:43 Відповісти
ВОТ ОН И ДОПЗДЕЛСЯ !)
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12.03.2025 17:12 Відповісти
Ни кто сша близко к себе не подпускатъ понимая последствия трамп или не трамп, все в первую очередь за свою страну, кроме Украины дает себя гнуть залазить в замен вообще ни плана ни гарантии. Единственная наивная страна надеется на слабый не конкретный запад
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12.03.2025 23:06 Відповісти
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