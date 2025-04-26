Іран і США провели в Омані третій раунд ядерних переговорів

У суботу, 26 квітня, Іран та США провели третій раунд зустрічей щодо ядерної програми Тегерана. Посередником між країнами знову виступив Оман.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Американську сторону на зустрічі знову очолив спеціальний представник президента США Стівен Віткофф, іранську - міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі. До складу делегацій також увійшли експерти.

Результати третього раунду непрямого спілкування поки невідомі.

Написав міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді написав в мережі X, що переговори США та Ірану продовжаться 3 травня. За його словами, консультації 26 квітня продемонстрували прагнення всіх учасників "досягти угоди, заснованої на взаємній повазі".

Мета переговорів між США та Іраном - укладення нової угоди щодо ядерної програми, яка має запобігти створенню Іраном ядерної зброї та в обмін на зняття санкцій США.

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США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

19 квітня у Римі відбувся другий раунд перемовин між США та Іраном.

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