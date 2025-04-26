Іран і США провели в Омані третій раунд ядерних переговорів
У суботу, 26 квітня, Іран та США провели третій раунд зустрічей щодо ядерної програми Тегерана. Посередником між країнами знову виступив Оман.
Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
Американську сторону на зустрічі знову очолив спеціальний представник президента США Стівен Віткофф, іранську - міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі. До складу делегацій також увійшли експерти.
Результати третього раунду непрямого спілкування поки невідомі.
Написав міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді написав в мережі X, що переговори США та Ірану продовжаться 3 травня. За його словами, консультації 26 квітня продемонстрували прагнення всіх учасників "досягти угоди, заснованої на взаємній повазі".
Мета переговорів між США та Іраном - укладення нової угоди щодо ядерної програми, яка має запобігти створенню Іраном ядерної зброї та в обмін на зняття санкцій США.
США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном
Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.
Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.
Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.
Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.
12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.
19 квітня у Римі відбувся другий раунд перемовин між США та Іраном.
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Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?
Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через него.
Чего там рвануло, пытаются выяснить, но учитывая масштаб взрыва и количество пострадавших (уже больше 600), там царит невероятный хаос и, как пишут иранские медиа, "спасатели пытаются взять обстановку под контроль". Приличная часть раненых умрет от отсутствия первой помощи в первый час после взрыва. У них там с этим очень плохо.
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.
Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.
Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.
В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
Як пише NYT, ізраїльські високопосадовці розробили плани нападу на іранські ядерні об'єкти в травні, що відкинуло б спроможності Ірану в розробці ядерної зброї на рік чи більше. Ізраїль розраховував на підтримку США, адже потребував не лише захисту від іранської відплати, а й допомоги у забезпеченні успіху атаки. Проте Трамп обрав дипломатію, а не військові дії, донісши це прем'єру-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху під час його візиту в Вашингтон.
За даними видання, Трамп ухвалив своє рішення після місяців внутрішніх дебатів щодо того, чи слід продовжувати дипломатичні дії, чи підтримати Ізраїль у прагненні перешкодити Ірану створити бомбу на тлі військового та економічного ослаблення Ірану. Дискусія призвела до консенсусу поки що проти військових дій, тоді як Іран сигналізує готовність до переговорів.
путін готовий прийняти на зберігання увесь іранський збагачений уран, але виступає категорично проти згортання іранської ядерної програми та відмови від участі рф у неї. москва збирається побудувати у Ірані АЕС.
путін вважає "неможливим у наявних умовах" здійснити на Іран тиск щоби той відмовився від власної "ракетної програми" на чому наполягав Трамп, проте готовий посприяти тому, щоби Іран визнав право Ізраїлю на існування.
путін готовий долучитися до переговорів по розробці нової "Ядерної угоди" між США та Іраном та відігравати у них конструктивну роль".
проте рішення по іранській ялерній програмі - це вести виключно двосторонній діалог з Іраном. змусити їх послати накуй кацапів, тобто взагалі викинути їх з Ірану. а викинути цапів з Ірану означає ніякої ядерної програми. і тут відразу знімаються санкції і Іран повертається в коло адекватних і нормальних країн типу ОАЕ, Катару, саудитів. головне - викинути кацапів звідти. тому той Вітьок має припинити їздити у мацкву по іранському питанню, бо мацква - це не вирішення іранського питання, це його ключова проблема.
Натяк від Сі прозорий