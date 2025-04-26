Иран и США провели в Омане третий раунд ядерных переговоров
В субботу, 26 апреля, Иран и США провели третий раунд встреч относительно ядерной программы Тегерана. Посредником между странами снова выступил Оман.
Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Американскую сторону на встрече вновь возглавил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, иранскую - министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. В состав делегаций также вошли эксперты.
Результаты третьего раунда непрямого общения пока неизвестны.
Написал министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди написал в сети X, что переговоры США и Ирана продолжатся 3 мая. По его словам, консультации 26 апреля продемонстрировали стремление всех участников "достичь соглашения, основанного на взаимном уважении".
Цель переговоров между США и Ираном - заключение нового соглашения по ядерной программе, которая должна предотвратить создание Ираном ядерного оружия и в обмен на снятие санкций США.
США хотят достичь ядерной сделки с Ираном
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.
Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.
Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.
12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.
19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.
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Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?
Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через него.
Чего там рвануло, пытаются выяснить, но учитывая масштаб взрыва и количество пострадавших (уже больше 600), там царит невероятный хаос и, как пишут иранские медиа, "спасатели пытаются взять обстановку под контроль". Приличная часть раненых умрет от отсутствия первой помощи в первый час после взрыва. У них там с этим очень плохо.
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.
Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.
Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.
В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
Як пише NYT, ізраїльські високопосадовці розробили плани нападу на іранські ядерні об'єкти в травні, що відкинуло б спроможності Ірану в розробці ядерної зброї на рік чи більше. Ізраїль розраховував на підтримку США, адже потребував не лише захисту від іранської відплати, а й допомоги у забезпеченні успіху атаки. Проте Трамп обрав дипломатію, а не військові дії, донісши це прем'єру-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху під час його візиту в Вашингтон.
За даними видання, Трамп ухвалив своє рішення після місяців внутрішніх дебатів щодо того, чи слід продовжувати дипломатичні дії, чи підтримати Ізраїль у прагненні перешкодити Ірану створити бомбу на тлі військового та економічного ослаблення Ірану. Дискусія призвела до консенсусу поки що проти військових дій, тоді як Іран сигналізує готовність до переговорів.
Бо іран то союзник пуйла
путін готовий прийняти на зберігання увесь іранський збагачений уран, але виступає категорично проти згортання іранської ядерної програми та відмови від участі рф у неї. москва збирається побудувати у Ірані АЕС.
путін вважає "неможливим у наявних умовах" здійснити на Іран тиск щоби той відмовився від власної "ракетної програми" на чому наполягав Трамп, проте готовий посприяти тому, щоби Іран визнав право Ізраїлю на існування.
путін готовий долучитися до переговорів по розробці нової "Ядерної угоди" між США та Іраном та відігравати у них конструктивну роль".
проте рішення по іранській ялерній програмі - це вести виключно двосторонній діалог з Іраном. змусити їх послати накуй кацапів, тобто взагалі викинути їх з Ірану. а викинути цапів з Ірану означає ніякої ядерної програми. і тут відразу знімаються санкції і Іран повертається в коло адекватних і нормальних країн типу ОАЕ, Катару, саудитів. головне - викинути кацапів звідти. тому той Вітьок має припинити їздити у мацкву по іранському питанню, бо мацква - це не вирішення іранського питання, це його ключова проблема.
Натяк від Сі прозорий
Наші "недорогенькі" (псевдо-змі) тільки заплутають ситуацію. То риф то острів пишуть..
І наче в'єтнамський....
От зараз і буде проба пера - чи буде компартія хань_Фашизму атакувати Китайську Республіку ( острів Тайвань / Формоза) чи почекає і оцінить ризики як неприйнятні.
. Доддіку Тромбу нема що показати з досягнннь, то суцільне ІБД.
У 💩ЗЕ навчився