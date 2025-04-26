Иран и США провели в Омане третий раунд ядерных переговоров

В субботу, 26 апреля, Иран и США провели третий раунд встреч относительно ядерной программы Тегерана. Посредником между странами снова выступил Оман.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Американскую сторону на встрече вновь возглавил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, иранскую - министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. В состав делегаций также вошли эксперты.

Результаты третьего раунда непрямого общения пока неизвестны.

Написал министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди написал в сети X, что переговоры США и Ирана продолжатся 3 мая. По его словам, консультации 26 апреля продемонстрировали стремление всех участников "достичь соглашения, основанного на взаимном уважении".

Цель переговоров между США и Ираном - заключение нового соглашения по ядерной программе, которая должна предотвратить создание Ираном ядерного оружия и в обмен на снятие санкций США.

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США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.

19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.

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