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Новости Трамп Путин ядерные переговоры с Ираном
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Трамп просил Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном, - Bloomberg

Путин поможет Трампу в переговорах с Ираном

В феврале 2025 года Дональд Трамп попросил Владимира Путина помочь ему в ядерных переговорах с Ираном.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Это он сказал Путину непосредственно в телефонном разговоре. Тот согласился.

Читайте также: Трамп приостановил помощь Украине из-за заявления Зеленского о продолжительности войны, - WSJ

"Высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней", - пишет издание.

Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".

Представитель министерства иностранных дел Ирана, когда его спросили, предложила ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что это "естественно", чтобы страны предлагали свою помощь.

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Автор: 

Иран (1780) путин владимир (31219) россия (95402) США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+18
Трамп - співучасник міжнародного тероризму.
Просити у одного терориста посередництва з іншим терористом - це взагалі той ще кульбіт.

Цікаво, що було б, якщо б після 11.09.2001 США замість знищення терористів шукали посерелників, вели перемовини...
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04.03.2025 13:57
+17
В Ірані уже готуються здати ядрену зброю під Будапешські гарантії... 🤣
Далі США та росія плануть підписати Будапешські гарантії з кндр, китаєм та Францією... 😁
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04.03.2025 14:04
+10
Дивлячись на України, ні одна держава тепер не відмовиться від ядерної зброї. будуть робити на кухні в кожній хаті. 😬
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04.03.2025 14:04
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ага, і ізраіль "випадково" проголосував "як треба"
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04.03.2025 13:54 Ответить
Даже ***** офигел насколько рижий тупой))
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04.03.2025 14:34 Ответить
В Ірані уже готуються здати ядрену зброю під Будапешські гарантії... 🤣
Далі США та росія плануть підписати Будапешські гарантії з кндр, китаєм та Францією... 😁
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04.03.2025 14:04 Ответить
Ну й дибіл. Пороси вовка овець стерегти
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04.03.2025 13:54 Ответить
Завести курей у власних дворах для вирішення «яєчних» проблем - порадив американцям міністр аграрної політики Трампа Брук Роллінз
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04.03.2025 13:56 Ответить
досить скігліті, беріть лопати)
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04.03.2025 14:51 Ответить
Трамп - співучасник міжнародного тероризму.
Просити у одного терориста посередництва з іншим терористом - це взагалі той ще кульбіт.

Цікаво, що було б, якщо б після 11.09.2001 США замість знищення терористів шукали посерелників, вели перемовини...
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04.03.2025 13:57 Ответить
Президент США обізвав би Усаму бен Ладена довбо*обом, той би образився і побіг би шукати захисту в ООН...
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04.03.2025 14:46 Ответить
Трамп , де яйця ?
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04.03.2025 13:57 Ответить
мір, дружба, жвачка. рускій мір
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04.03.2025 13:57 Ответить
Найпрестижніша наукова інституція світу розглядає питання про виключення Маска з числа співробітників.
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04.03.2025 13:58 Ответить
Не ,ну Трамп реально ИДИОТ, живёт дятел в своём мире, очень далёким от реального мира.
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04.03.2025 13:59 Ответить
Іран: "...ми згодні на підсання Єль-Ріядского меморандума: ми відмовляємся від ядерки, а ви нам - порожні обіцянки..."
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04.03.2025 14:01 Ответить
Є ще варіант: США віддають свої копалини Ірану і останні будуть домовлятися з усіма ворогами про безпеку США...
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04.03.2025 14:04 Ответить
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04.03.2025 14:02 Ответить
***** ***** навколішки вже просить,) такої ГАНЬБИ!!! Амеріка нібачила ніколи!!
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04.03.2025 14:04 Ответить
"В нас немає ЯЗ,але якщо треба буде ми її застосуємо"- ось яким мав би бути девіз України для гарантії власної безпеки.
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04.03.2025 14:04 Ответить
Це якщо б ми мали національну владу і уряд, а в нашому випадку з засиллям манкуртів , агентів всіх мастей маєм те що маєм , тобто війну
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04.03.2025 14:08 Ответить
Дивлячись на України, ні одна держава тепер не відмовиться від ядерної зброї. будуть робити на кухні в кожній хаті. 😬
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04.03.2025 14:04 Ответить
Як там? Дурний президент Бай..., тьфу Трамп думає, що влада продається? Мули чи путін продадуть свою безмежну владу за цяцьки трампа?
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04.03.2025 14:06 Ответить
от за що трамп продав україну
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04.03.2025 14:09 Ответить
Росія немає серйозного тиску на Іран, трамп просто дурачок, Ірану відмовлятись від ядерки на фоні нашої ситуації просто тупо
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04.03.2025 14:15 Ответить
Співпраця США з московією,бажання Ізраїлю залишити московитські бази у Сирії,постачання Ізраїлю зброї на 16 мільярдів,"вистава" у овальному кабінеті,припинення постачання зброї Україні-це "пазли" одного гидотного "малюнку"!
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04.03.2025 14:18 Ответить
читал у одного западного эксперта, что сейчас, глядя на то что происходит с Украиной и на поведение "гарантов" ее разоружения, он прогнозирует, что как минимум несколько десятков стран, не афишируя, уже рассматривают вопрос возможности разработки собственного ЯО.
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04.03.2025 14:20 Ответить
Це яким треба дибілом бути щоб просити терориста убивцю, що б той допоміг домовитись з ісламськими терористами.
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04.03.2025 14:35 Ответить
Трампон зовсім дєбільний - рашка допомогає Ірану виробити ядерну зброю, а тут такий Трампон...
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04.03.2025 14:58 Ответить
Знайшов кого просити!!! Це ще один доказ що трамп повнуй нуль в політиці!!! Нема про розмовляти!!!
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04.03.2025 14:59 Ответить
Ну шо, нетаняха, як тобі переговорник?
трамп і путін, завжди, кинуть тебе...
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04.03.2025 15:33 Ответить
Ага , это всё равно , что написать на драмтеатре " Дети " . На какие результаты трампакс надеется ?
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04.03.2025 16:00 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/70027
Перевзування в повітрі. Ледь не вчора радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц писав, що «переговори з Іраном через росію - це лицемірство з боку минулої адміністрації по відношенню до американців». Але зараз, напевно, скаже, що ситуація змінилась, і навіть оком не моргне.
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04.03.2025 16:22 Ответить
То як, скоро аятолла буде good guy?
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04.03.2025 18:10 Ответить
 
 