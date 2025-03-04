Трамп просил Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном, - Bloomberg

В феврале 2025 года Дональд Трамп попросил Владимира Путина помочь ему в ядерных переговорах с Ираном.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Это он сказал Путину непосредственно в телефонном разговоре. Тот согласился.

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"Высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней", - пишет издание.

Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".

Представитель министерства иностранных дел Ирана, когда его спросили, предложила ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что это "естественно", чтобы страны предлагали свою помощь.

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