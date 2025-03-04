Трамп просил Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном, - Bloomberg
В феврале 2025 года Дональд Трамп попросил Владимира Путина помочь ему в ядерных переговорах с Ираном.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Это он сказал Путину непосредственно в телефонном разговоре. Тот согласился.
"Высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней", - пишет издание.
Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".
Представитель министерства иностранных дел Ирана, когда его спросили, предложила ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что это "естественно", чтобы страны предлагали свою помощь.
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Далі США та росія плануть підписати Будапешські гарантії з кндр, китаєм та Францією... 😁
Просити у одного терориста посередництва з іншим терористом - це взагалі той ще кульбіт.
Цікаво, що було б, якщо б після 11.09.2001 США замість знищення терористів шукали посерелників, вели перемовини...
трамп і путін, завжди, кинуть тебе...
Перевзування в повітрі. Ледь не вчора радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц писав, що «переговори з Іраном через росію - це лицемірство з боку минулої адміністрації по відношенню до американців». Але зараз, напевно, скаже, що ситуація змінилась, і навіть оком не моргне.