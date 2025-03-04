Трамп приостановил помощь Украине из-за заявления Зеленского о продолжительности войны, - WSJ

Президент США Дональд Трамп принял решение заморозить помощь Украине после заявления Владимира Зеленского о возможной продолжительности войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, решение Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине поддержали все его топрадники по национальной безопасности,

Высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп решил сделать этот шаг после фразы Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго. Президент США разозлился из-за такого заявления, почувствовав необходимость продемонстрировать серьезность своих намерений и показать, что готов посадить Украину за стол переговоров.

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"Украинцы не восприняли наши намерения серьезно. Нам пришлось продемонстрировать это", - отметил анонимный собеседник.

Также, по словам чиновника, Трамп еще будет определять, какие шаги со стороны Украины будут достаточными для восстановления военной помощи, в частности, будет ли соглашение о недрах между Украиной и США достаточной предпосылкой для возвращения поставок оружия.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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