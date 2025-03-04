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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Трамп приостановил помощь Украине из-за заявления Зеленского о продолжительности войны, - WSJ

трамп,зеленый

Президент США Дональд Трамп принял решение заморозить помощь Украине после заявления Владимира Зеленского о возможной продолжительности войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, решение Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине поддержали все его топрадники по национальной безопасности,

Высокопоставленный чиновник заявил, что Трамп решил сделать этот шаг после фразы Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго. Президент США разозлился из-за такого заявления, почувствовав необходимость продемонстрировать серьезность своих намерений и показать, что готов посадить Украину за стол переговоров.

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"Украинцы не восприняли наши намерения серьезно. Нам пришлось продемонстрировать это", - отметил анонимный собеседник.

Также, по словам чиновника, Трамп еще будет определять, какие шаги со стороны Украины будут достаточными для восстановления военной помощи, в частности, будет ли соглашение о недрах между Украиной и США достаточной предпосылкой для возвращения поставок оружия.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Трамп Дональд (5128) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+29
Тупа відмазка
Мотивація у краснова зовсім інша
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04.03.2025 13:18
+24
Просто огидний шантаж
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04.03.2025 13:17
+15
Ага. Знайшов привід, називається. Воно заморозило допомогу як тільки прийшло в Оральний кабінет. Тобто поліцейський який приїхав на виклик вирішив притримати жертву за руки щоб насильник скоріше закінчив згвалтування і настав мир
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04.03.2025 13:21
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Не треба повторювати трампові інсинуації, у Трампа в пріоритеті мир з путіним і закінчення війни на переважно умовах московії і своїх особистих. Він жодного разу не назвав росію агресором, а путіна - диктатором, і з цього треба все оцінювати. Трамп хам і торгаш, для нього крім грошей і маніії величі нічого не існує. До чого тут Зеленський, коли принижуючи його він принижує Україну? Він не хоче зрозуміти, що Україна веде війну за незалежність, можливо він погано вчив історію своєї країни, якщо забув, як США виборювали свою незалежність, що деякі європейські країни їм тоді допомагали, а сьогодні 4 липня - одне з наважливіших свят.
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04.03.2025 14:13 Ответить
А у 2024 більше півроку зі спікером "Мішею Івановим" чого не давали допомогу?
У кого не той колір шкарпеток був?
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04.03.2025 13:41 Ответить
Якщо дійсно підтвердиться рішення Трампа про припинення військової допомоги Україні, і військова допомога Україні реально припиниться, то це означатиме, що заявлена Трампом "зупинка війни" здійснюється шляхом припинення військової допомоги США Україні і є нічим іншим, як співучастю Трампа у війні на боці путіна, навмисним і цілеспрямованим послабленням Трампом Сил оборони України, суттєвому зменшенню боєздатності ЗСУ і фактичному примусу Трампом України до капітуляції перед путіним.
Хіба фашист Адольф Гітлер дійсно "досяг миру" і "припинив війну", коли змусив Францію капітулювати?
Хіба такий "мир та припинення вбивств в Україні" обіцяв Трамп своїм виборцям у США?
22 червня 1940 року Франція капітулювала перед Німеччиною, і в Комп'єнському лісі було укладено Друге Комп'єнське перемир'я. Офіційно військові дії закінчилися 25 червня. Французька армія в результаті війни втратила 84 000 осіб вбитими. Понад мільйон французів було взято в полон. Франція була окупована.
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04.03.2025 13:47 Ответить
Трамп виріс в "тепличному Нью Йорку" в багатій родині егоїстом. Жодних талантів в молодості не виявив. Рідна мати вважала його ідіотом позбавленим соціальних навичок. Родина пять разів відмазувала його від призиву на військову службу під час війни у Вьєтнамі. От він і виріс примітивним шахраєм.... Трампу здається що поклавши Україну під ***** він натравить *****стан на Китай. Але це абсолютно неможливо! ********* залежить від Китаю настільки що цьому невігласу навіть не снилось. Це Азія!!! Китай не віддасть свою сировинну базу.
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04.03.2025 14:12 Ответить
Можна тут скільки завгодно скакати з бубнами, обзивати рижого, всеодно все незалежне просрано і все буде підписано, питання тільки часу, а час не стоїть а територія зменшується.
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04.03.2025 14:24 Ответить
...тепер у світі два *****!!!
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04.03.2025 14:32 Ответить
Вибрали оте руде *******.....Боже спаси Америку...
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04.03.2025 14:47 Ответить
а до рашки Трамп претензій не має? таке враження що це ми на когось напали і тільки від нас залежить коли війна закінчиться... ця війна може закінчиться як хотів Трамп за 24 години, пу виводить свої війська з території України і всьо, ми не побіжимо їх доганяти, Америці такий варіант не спадав на думку?. Які до нас претензії? Три роки пройшло а Трамп схоже спав і прокинувшись не в курсі шо сталося. Спочатку забороняли обстілювать ворожу територію, створюючи комфортні умови для агресора, а тепер шантажують і вимагають перестати стріляти, перестати оборонятись зовсім. Нас вбивають а сусіди вийшли подивитись і кажуть шоб ми лежали рівненько не закриваючись бо нас незручно вбивати. Не можуть дочекатись коли рашка нас винищить і всіляко вирішили допомогти вже не приховуючи за дипломатією свої наміри... зупиніть планету, я зійду...
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04.03.2025 15:09 Ответить
Що ви на рудого психопата накинулись? Є причина ,крім Путлера і у нас - Зелений тупий Поц!
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04.03.2025 15:57 Ответить
Читаємо ... ну що , одні "кинули" - напали , другі - просто кинули

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
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04.03.2025 15:35 Ответить
Ну так читай - "вимагати від Ради Безпеки ООН негайних дій." Так вони й вимагали. І Рада Безпеки ООН діяла, як могла - балакала. ЇЇ роль - балаканина і висловлювання озабочень. Рада Безпеки грізно так спитала Росію "ти навіщо порушила Будапештський меморандум"? А Росія така - "Хто я? Та нє ви шо! Я не нарушала, вони просто фашисти, і по руські розмовлять не дають, вооот!". Ну от і все. Просто наш Кучма підписав бумажку без всяких реальних зобов'язань всіх сторін, на радість Росії. Бо Рада безпеки ООН - це просто говорільня.
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04.03.2025 18:11 Ответить
бо не треба дратувати наймогутнішого старигана планети.
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05.03.2025 02:58 Ответить
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