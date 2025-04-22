Путин обсудил с лидером Омана ядерную программу Ирана, - Reuters

Во вторник, 22 апреля, в Москве диктатор РФ Владимир Путин встретился с лидером Омана султаном Хайтемом бен Тариком Аль Саидом, чтобы обсудить ядерную программу Ирана. Это уже вторая встреча Путина с глазу на глаз с ближневосточным лидером менее чем за неделю.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин обсудил с лидером Омана ядерные переговоры между США и Ираном.

Оман, как известно, выступает посредником между Ираном и Соединенными Штатами в переговорах по ядерной программе Тегерана. По мнению Вашингтона, эта программа направлена на разработку ядерного оружия.

"Мы обсудили ход переговоров между иранскими и американскими представителями. Посмотрим, каким будет результат. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими иранскими коллегами. Там, где можем, помогаем", - цитирует "Интерфакс" помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова.

Reuters напоминает, что Трамп угрожал бомбить Иран, если не будет достигнута сделка. В свою очередь, Иран отрицает, что стремится к созданию атомного оружия.

Как отмечает агентство, Москва играет определенную роль в ядерных переговорах с Ираном как сторона, подписавшая предыдущую ядерную сделку, от которой Трамп отказался во время своего первого срока в 2018 году. Россия заявила, что любые военные действия США против Ирана будут незаконными, пишет Reuters.

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США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.

19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.

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