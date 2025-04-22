Путин обсудил с лидером Омана ядерную программу Ирана, - Reuters
Во вторник, 22 апреля, в Москве диктатор РФ Владимир Путин встретился с лидером Омана султаном Хайтемом бен Тариком Аль Саидом, чтобы обсудить ядерную программу Ирана. Это уже вторая встреча Путина с глазу на глаз с ближневосточным лидером менее чем за неделю.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Путин обсудил с лидером Омана ядерные переговоры между США и Ираном.
Оман, как известно, выступает посредником между Ираном и Соединенными Штатами в переговорах по ядерной программе Тегерана. По мнению Вашингтона, эта программа направлена на разработку ядерного оружия.
"Мы обсудили ход переговоров между иранскими и американскими представителями. Посмотрим, каким будет результат. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими иранскими коллегами. Там, где можем, помогаем", - цитирует "Интерфакс" помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова.
Reuters напоминает, что Трамп угрожал бомбить Иран, если не будет достигнута сделка. В свою очередь, Иран отрицает, что стремится к созданию атомного оружия.
Как отмечает агентство, Москва играет определенную роль в ядерных переговорах с Ираном как сторона, подписавшая предыдущую ядерную сделку, от которой Трамп отказался во время своего первого срока в 2018 году. Россия заявила, что любые военные действия США против Ирана будут незаконными, пишет Reuters.
США хотят достичь ядерной сделки с Ираном
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.
Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.
Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.
12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.
19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Той дурень сподівається , що його кумір балодья допоможе з Іраном і буде рудій мавпі хоч щось показати своїм 73% бовдурам
Иран нарастил обогащённый уран. Всё, суёшь в ракету и отправляешь (образно)
Было бы 3%, то у Трампа бы очко не играло с последующими угрозами бомбёжки, и путлер бы сраку из бункера бы не вынул ради поездки
а тільки утвердження його особистих переконань та ілюзій.
Бувайте.
Бувайте
Инспекторам МАГАТЭ всё же удаётся обнаружить в Иране центрифуги для обогащения урана.
Ноябрь 2012
в Иране введён в эксплуатацию подземный комбинат «Фордо», способный производить до 43 кг обогащённого до уровня 20 % урана в месяц. Считается, что для создания одного ядерного заряда требуется 250 кг урана такого уровня обогащения
2013
США считает, что Ирану уже хватает на одну или несколько ядрёнок
Что там было за последние 12 лет, одному Богу известно. Часть урана была по соглашению вывезена, но часть осталась. И они всё это время продолжали его обогащать.
Что там лапочет дитё про 3% мне до сих пор не понятно, тогда как даже википедии известно про 20% ещё в 2012.
Так что - "WINNERS PROOF - LOSERS LEARN"