РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14732 посетителя онлайн
Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Переговоры Путина и лидера Омана
938 23

Путин обсудил с лидером Омана ядерную программу Ирана, - Reuters

Ядерную программу Ирана Путин обсудил с главой Омана

Во вторник, 22 апреля, в Москве диктатор РФ Владимир Путин встретился с лидером Омана султаном Хайтемом бен Тариком Аль Саидом, чтобы обсудить ядерную программу Ирана. Это уже вторая встреча Путина с глазу на глаз с ближневосточным лидером менее чем за неделю.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин обсудил с лидером Омана ядерные переговоры между США и Ираном.

Оман, как известно, выступает посредником между Ираном и Соединенными Штатами в переговорах по ядерной программе Тегерана. По мнению Вашингтона, эта программа направлена на разработку ядерного оружия.

"Мы обсудили ход переговоров между иранскими и американскими представителями. Посмотрим, каким будет результат. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими иранскими коллегами. Там, где можем, помогаем", - цитирует "Интерфакс" помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова.

Reuters напоминает, что Трамп угрожал бомбить Иран, если не будет достигнута сделка. В свою очередь, Иран отрицает, что стремится к созданию атомного оружия.

Как отмечает агентство, Москва играет определенную роль в ядерных переговорах с Ираном как сторона, подписавшая предыдущую ядерную сделку, от которой Трамп отказался во время своего первого срока в 2018 году. Россия заявила, что любые военные действия США против Ирана будут незаконными, пишет Reuters.

Читайте также: Иран недалек от того, чтобы иметь ядерное оружие, - Гросси

США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.

19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.

Читайте также: Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Автор: 

Иран (1796) путин владимир (31270) США (26672) Оман (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Понти кидає перед тампоном))
Той дурень сподівається , що його кумір балодья допоможе з Іраном і буде рудій мавпі хоч щось показати своїм 73% бовдурам
показать весь комментарий
22.04.2025 18:58
+1
Перед можливими перемовинами з клоуном ***** натякнув зеленому скомороху, що його оманське бабло в небезпеці, бо із султаном Оману тіпа всьо схвачєно, тим більше що Оман це чорний офшор, якому пох на будь-які правила, саме тому там своє бабло зберігають і наркокартелі і торговці зброєю ... а чим гірший за них лідор КралВрал 95 ?
показать весь комментарий
22.04.2025 18:59
+1
Уран Ірану збагачений до 3%, його можна засунути або в реактор або в дупу знатокам фізики для подальшого збагачення але не в ракету.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось знову "мутить"
показать весь комментарий
22.04.2025 18:30 Ответить
Понти кидає перед тампоном))
Той дурень сподівається , що його кумір балодья допоможе з Іраном і буде рудій мавпі хоч щось показати своїм 73% бовдурам
показать весь комментарий
22.04.2025 18:58 Ответить
Как ***** развалилось, карандашик почувствовал безопасность. Не дорабатывает пан Малюк..
показать весь комментарий
22.04.2025 18:41 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2025 18:49 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2025 18:50 Ответить
В городі бузина...
показать весь комментарий
22.04.2025 20:05 Ответить
... а у зебилов понюшка коксу.
показать весь комментарий
22.04.2025 21:39 Ответить
Зачем ядерным государствам какие-то соглашения, если они никогда не будут нарушены из-за предмета соглашения? Ну а если будут нарушены, то миру уже будет без разницы...
показать весь комментарий
22.04.2025 18:54 Ответить
це яким ядерним государствам? Іран ж не є ядерним государством.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:03 Ответить
А что значит быть ядерным государством? Подписанная декларация о количестве готовых к отправке ракет?
Иран нарастил обогащённый уран. Всё, суёшь в ракету и отправляешь (образно)
показать весь комментарий
22.04.2025 19:10 Ответить
Уран Ірану збагачений до 3%, його можна засунути або в реактор або в дупу знатокам фізики для подальшого збагачення але не в ракету.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:18 Ответить
Это где написано про 3% ? В декларации о доходах? ))))
Было бы 3%, то у Трампа бы очко не играло с последующими угрозами бомбёжки, и путлер бы сраку из бункера бы не вынул ради поездки
показать весь комментарий
22.04.2025 19:20 Ответить
Найгірша трата часу - сперечатися з дурнем, якого не хвилює ні істина, ні реальність,
а тільки утвердження його особистих переконань та ілюзій.

Бувайте.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:26 Ответить
Дурень тот, кто втирает про 3% не имея реальных доказательств. Это в простонародье - балабол.
Бувайте
показать весь комментарий
22.04.2025 19:41 Ответить
чіво? ) нема в Ірану ніякого збагаченого урану. так само як і у білорусів. а ядерна бомба в Ірану може появитися при бажанні хоч завтра, по такій самій схемі як це зробили лапті з білорусами. "ядерна програма" Ірану - це виключно робота русні для лякалки Близького Сходу. не були би там замішані кацапи у цій програмі, то іранці з американцями вже давно договорились би між собою. Іран тупий як валянок, коли собі на шкоду зв'язався з тими кацапами. послав би він їх давно нах, то зараз процвітав би як ОАЕ, Катар чи саудити із своїми запасами нафти і газу...
показать весь комментарий
22.04.2025 21:05 Ответить
2003
Инспекторам МАГАТЭ всё же удаётся обнаружить в Иране центрифуги для обогащения урана.
Ноябрь 2012
в Иране введён в эксплуатацию подземный комбинат «Фордо», способный производить до 43 кг обогащённого до уровня 20 % урана в месяц. Считается, что для создания одного ядерного заряда требуется 250 кг урана такого уровня обогащения
2013
США считает, что Ирану уже хватает на одну или несколько ядрёнок

Что там было за последние 12 лет, одному Богу известно. Часть урана была по соглашению вывезена, но часть осталась. И они всё это время продолжали его обогащать.
Что там лапочет дитё про 3% мне до сих пор не понятно, тогда как даже википедии известно про 20% ещё в 2012.
Так что - "WINNERS PROOF - LOSERS LEARN"
показать весь комментарий
22.04.2025 22:20 Ответить
то все для прікритія. для звітності перед МАГАТЕ і ООН. та й тою усією програмою займаються кацапські спеціалісти.. вони там можуть ще десятиліттями мусолити ту ядерну програму і таким чином шантажувати весь світ і говорити до американців, що не з Іраном ви маєте переговори вести по його ядерній програмі, а з нами, лаптями, бо ми маємо вплив на Іран... а по факту, то лапті можуть хоч завтра доставити в Іран вже готову ядерну боєголовку чи навіть кілька ядерних боєголовок. ядерна програма Ірану лише для підняття значимості і вялічія лаптєй. ну от нахіба Ірану та атомна еклектростанція, яку їм лапті будують зараз? нафіга? у них же запаси нафти хоч залийся. і газу. свого власного, за який нікому не потрібно платити. цеж не Японія, яка не має власної нафти і газу і тому вимушена будувати дорогущі атомні електростанції. Ірану та атомна електростанція нафіг не потрібна. це все робиться за вказівкою кацапів. в Ірану інфляція кожного року по 40-70%, жопа в країні під санкціями. і ще за будівництво АЕС потрібно гроші кацапам платити. тупо. дуже тупо. а рецепт їхнього успіху на поверхні. посилають нах кацапів, виганяють їх з Ірану з тою ядерною програмою і самостійно без кацапів домовляються з американцями і європейцями про те, що згортають ті всі свої ядерні потуги і з них знімають санкції. іранська нафта спокійно продається по світу, іранський газ іде по трубопроводам у Європу. через кілька років Іран процвітає. головне - тільки кацапів потрібно нах послати. ось і весь пецепт іранського успіху.
показать весь комментарий
22.04.2025 22:36 Ответить
Перед можливими перемовинами з клоуном ***** натякнув зеленому скомороху, що його оманське бабло в небезпеці, бо із султаном Оману тіпа всьо схвачєно, тим більше що Оман це чорний офшор, якому пох на будь-які правила, саме тому там своє бабло зберігають і наркокартелі і торговці зброєю ... а чим гірший за них лідор КралВрал 95 ?
показать весь комментарий
22.04.2025 18:59 Ответить
Що таке "оманське бабло" можете конкретніше, чи як завжди тут - аби бовкнути?
показать весь комментарий
22.04.2025 20:07 Ответить
Це той ОМАН котрий дав збити Ірану літак Беніних авіаліній - шаб вова не видєлувався, а обіцяв всього шо надо Патрушеву... От цікаво, Умєров туди входив як головний премовник майбутніх процесів - почали з Анкари коли , він був лиш головою держмайна -крав як краде й в МО ,туди ого й заховав дЄрьмак...Але й на сьогодні лишається головним перемовникам МАРОДЕРАТУ
показать весь комментарий
22.04.2025 19:34 Ответить
Хйло хочет показать свою полезность, адекватность и договороспособность. бывает, но быстро проходит (но "западным партнерам" возможно будет достаточно). это как всякие службы приходят и говорят "никаких проблем не видим, тихий спокойный человек", а через неделю выносят кучу трупов и все такие "ну кто ж знал, только десять раз вызывали"
показать весь комментарий
22.04.2025 20:34 Ответить
 
 