Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и пошлинами, если Тегеран не заключит ядерной сделки, - NBC

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят бомбардировку Ирана. Также глава Белого дома пригрозил Ирану "вторичными пошлинами".

Об этом президент США сказал в интервью телеканалу NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого... Но есть вероятность, что если они не заключат соглашение, я введу для них вторичные тарифы, как это было четыре года назад", - сказал Трамп.

В то же время он добавил, что сейчас между американскими и иранскими официальными лицами "существуют контакты".

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

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