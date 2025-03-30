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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и пошлинами, если Тегеран не заключит ядерной сделки, - NBC

Трамп пригрозил Ирану

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят бомбардировку Ирана. Также глава Белого дома пригрозил Ирану "вторичными пошлинами".

Об этом президент США сказал в интервью телеканалу NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого... Но есть вероятность, что если они не заключат соглашение, я введу для них вторичные тарифы, как это было четыре года назад", - сказал Трамп.

В то же время он добавил, что сейчас между американскими и иранскими официальными лицами "существуют контакты".

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

Читайте также: Иран отказался от прямых переговоров с США в ответ на письмо Трампа по ядерной сделке

Автор: 

Иран (1781) США (26506) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+36
хто ще не обсикал трампа у відповідь, на його погрози?
і особливо перси.
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30.03.2025 19:19
+21
Миротворець ×уєв.
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30.03.2025 19:19
+19
зараз І ран вже вдруге за місяць пошле його *****.
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30.03.2025 19:23
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хто ще не обсикал трампа у відповідь, на його погрози?
і особливо перси.
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30.03.2025 19:19 Ответить
перси останні у черзі, зараз на нього сцуть іннуіти.
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30.03.2025 19:26 Ответить
інуїти ссють на тампона і кайфують
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30.03.2025 19:41 Ответить
Коротко і влучно про Рудого.
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30.03.2025 22:57 Ответить
Миротворець ×уєв.
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30.03.2025 19:19 Ответить
Це якщо друг Валодя дозволить.
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30.03.2025 19:19 Ответить
Та давай уже бомбардуй, пустодзвоне!
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30.03.2025 19:22 Ответить
Митами?)))))))) ну і дебіл бл)))
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30.03.2025 19:22 Ответить
Рудий , схоже , мазохіст - йому подобається , коли його нах ... посилають ?
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30.03.2025 19:23 Ответить
Балачки, імпотента з євнухом…. Про вагітність!
Ну, то таке…
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30.03.2025 19:23 Ответить
оцінив, як біолог
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30.03.2025 19:37 Ответить
Десь так, ветеринарної служби.
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30.03.2025 21:15 Ответить
Пошлет его Иран, Трамп, как подзаборная шавка. только гавкает на всех, авось кто спужается
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30.03.2025 19:23 Ответить
По планеті крокує флеш-моб "Дай репана Трумпові!"
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30.03.2025 19:23 Ответить
зараз І ран вже вдруге за місяць пошле його *****.
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30.03.2025 19:23 Ответить
Ну що тут скажеш? Любить він це діло.
Всякий раз йому нагадує господаря - алйух.)
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30.03.2025 20:41 Ответить
Хоч одна світла думка))Хоча як подивитися: припиняться поставки зброї москалям і зростуть ціни на нафту((((
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30.03.2025 19:24 Ответить
Цены на руку кацапне и Китай увеличит закупки нефти у мордовии, т.к. основной покупатель нефти у персов - китаезы, это и нужно х-лу.
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30.03.2025 19:53 Ответить
Китай вже давно відмовився від кацапської нафти.
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30.03.2025 21:23 Ответить
Навіщо чепуху писати. ВСТО- 80 млн тон нафти на рік. Основний споживач-КНР. То, що не розвантаджують ДЕКІЛЬКА ПІДСАНКЦІЙНИХ танкерів, на загальний об'єм не впливає.
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30.03.2025 21:45 Ответить
Уверен или абы физдануть?.
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31.03.2025 17:13 Ответить
от же ж упоротий: мита та мита...
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30.03.2025 19:24 Ответить
Дуже потужний перд!🤣
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30.03.2025 19:28 Ответить
чому як руде так дурне?
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30.03.2025 19:31 Ответить
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30.03.2025 19:33 Ответить
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30.03.2025 19:33 Ответить
Цікаво, якби такий двобій справді відбувався, яка частина планети Земля вболівала б за тіло ліворуч?....
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30.03.2025 19:41 Ответить
чи справді ідіот, чи все ж таки маска....
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30.03.2025 19:36 Ответить
Трамп - це Зеленський... Тільки вищий зростом, сивий, і з ще більшими амбіціями...
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30.03.2025 19:38 Ответить
Два прохвоста - ето пара. Закон фізики- два від'ємних заряда **************.
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30.03.2025 22:59 Ответить
Один психолог із американців написав, що "...інтелектуальний розвиток Трампа завершився у віці 13 років...".
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31.03.2025 09:12 Ответить
Ага... Він уже "бойового хом"яка" "строїв на підвіконні", "війну в Україні за 24 години припиняв", "ХАМАС знищував"... Те саме й з Іраном буде...
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30.03.2025 19:36 Ответить
Обіцяв хамасу розверзнуте пекло, і шо?..
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30.03.2025 20:00 Ответить
ХАМАСу зараз Ізраїль насипає знову повну пазуху.
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30.03.2025 20:05 Ответить
І тупнув ножкою)))
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30.03.2025 19:36 Ответить
Він смішний. Коли ти погрожуєш 1 раз за 5 років - всі бояться, тобі 10 000 раз за місяць всім плювати
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30.03.2025 19:38 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Американцы подтягивают вторую авианосную группу "Карла Винсена" на Ближний Восток. Идет от Гуама в район выполнения боевой задачи. Где он будет - мождно предположить, что в Аравийском море. Оттуда удобно работать и по Йемену и по Ирану.

Силы собирают весьма впечатляющие. Однако же, есть один важный индикатор - количество авианосных групп. Пока их, с "Винсеном", будет две, как только станет три, или больше - это война.

Но возможно, ограничатся каким-то показательным ударом, поркой в воспитательных целях. Тогда хватит и двух. Отбиться у иранцев нет никакой возможности.
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30.03.2025 19:38 Ответить
Пуйло зателефонує краснову і той скаже що пожартував
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30.03.2025 20:23 Ответить
Ха-ХА-ХА!!!
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30.03.2025 19:38 Ответить
Нас Трамп бомбить не будет - это уже второй старый маразматик Путин делает. Хотя кто их знает.
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30.03.2025 19:42 Ответить
Ну, пока за 2+ месяца, кроме *******, ничего не случилось...
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30.03.2025 19:45 Ответить
3,14здабол
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30.03.2025 19:45 Ответить
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое))))
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30.03.2025 19:46 Ответить
"Уявляєте - як-би Трамп насміхався та строчив знущальні дописи у "Твіттер", якби американський президент виглядів так ганебно, як зараз?"
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30.03.2025 19:47 Ответить
Мамольоти летять, будем всіх бомбіть
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30.03.2025 19:50 Ответить
Генератор случайных фраз...
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30.03.2025 19:50 Ответить
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30.03.2025 19:53 Ответить
Опять наверное маск подогнал новую партию кокса и рыжего понесло, опять войну начать

обещает после дождичка в четверг.
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30.03.2025 19:53 Ответить
Даже жалко деда Маразма.
Опять пошлют нах...й...
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30.03.2025 20:01 Ответить
Він там вже прописався
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30.03.2025 21:16 Ответить
,,Грозився кіт , що він у брід Дніпро перебреде .......
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30.03.2025 20:33 Ответить
В Ірані нема таких дурнів як в Україні щоб відмовились від ядерної зброї. Взагалі тепер таких дурнів у світі не буде !
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30.03.2025 20:33 Ответить
В Іспанії зброї поки нема.
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30.03.2025 21:26 Ответить
Трамп ******
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30.03.2025 20:42 Ответить
этот Даунлд такой смешной!
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30.03.2025 20:45 Ответить
Колись він так само лякав П.Корею,навіть авіаносну групу надсилав,бомбити обіцяв.І що???А нічого,здувся як завжди.
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30.03.2025 20:53 Ответить
после будапештского *********** ни одна здоровая на голову страна ядерную бомбу не уничтожит. На сегодняшний день сотня-другая ядерных ракет лучшая гарантия безопасности.
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30.03.2025 20:57 Ответить
ЮАР.
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30.03.2025 21:29 Ответить
От і вся різниця в підходах до терористів без ядерної зброї і з ядерною зброєю. Тереган обіцяють бомбити, а Москву всіляко задобрюють.
Отже іранцям всього лиш треба встигнути зробити свою першу атомну бомбу - і тоді одразу станеш другом США, а в твоїх очах шукатимуть лише мир.
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30.03.2025 20:58 Ответить
Ядерна зброя тут взагалі ні до чого. Навіть будь вона в Ірану, це як мертвому припарка.
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30.03.2025 21:31 Ответить
Ну Пхенян чомусь ніхто не погрожує розбомбити. Більше того Трамп за першої каденції навіть літав шукати мир в Кімових очах
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30.03.2025 22:57 Ответить
Трамп нарцисс, нарцисс який обожнює лестощі. ***** до речі цю фішку просік, тому підлизуется до Трампа в турборежимі.

Чим скоріше світові лідери це зрозуміють, що до трампа треба особливий підхід, тим скоріше повернуть США підтримку Заходу.
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31.03.2025 00:01 Ответить
Трумп - КЛОУН ИЗ СОЛЯРИ САЛОНА
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30.03.2025 20:59 Ответить
Та усі на Трампона вже бовт забили.
Навіть іранці тролять рудого неадеквата...
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30.03.2025 20:59 Ответить
Також трампон пригрозив Ірану "вторинними митами"
-50% на Корани з Ірану
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30.03.2025 21:05 Ответить
Донні мабуть забув, що іранці його вже послали нах. Отака деменція, малята
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30.03.2025 21:14 Ответить
Зранку новий американський Аль Капоне встає і вводить мита.І вечором відміняє.Воно дурне.
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30.03.2025 21:24 Ответить
Трампон почав буянити у правильному напрямку?
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30.03.2025 22:01 Ответить
Коротше або "будєм бамбіть" або введуть мита, на які ірану якось начхати. Абсолютно рівнозначні дії. Монетку підкинуть щоб визначитись.
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30.03.2025 22:04 Ответить
Рудий дав час аж до травня. Хочё щоб згорнули заразом і балістику і допомогу проксі. Все зразу.
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30.03.2025 23:08 Ответить
Жодна країна в світі більше не відмовиться від ядерної зброї. Всі побачили, які "гарантії" можуть дати "найсильніші" країни. Як не нападуть самі, то видаватимуть допомогу одні сльози. А, і пропонувати компроміс, поступитися, давайте адекватно говорити що території вже не повернете...
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31.03.2025 02:36 Ответить
 
 