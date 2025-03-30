Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и пошлинами, если Тегеран не заключит ядерной сделки, - NBC
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят бомбардировку Ирана. Также глава Белого дома пригрозил Ирану "вторичными пошлинами".
Об этом президент США сказал в интервью телеканалу NBC News, информирует Цензор.НЕТ.
"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого... Но есть вероятность, что если они не заключат соглашение, я введу для них вторичные тарифы, как это было четыре года назад", - сказал Трамп.
В то же время он добавил, что сейчас между американскими и иранскими официальными лицами "существуют контакты".
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.
Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.
Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і особливо перси.
Ну, то таке…
Всякий раз йому нагадує господаря - алйух.)
Американцы подтягивают вторую авианосную группу "Карла Винсена" на Ближний Восток. Идет от Гуама в район выполнения боевой задачи. Где он будет - мождно предположить, что в Аравийском море. Оттуда удобно работать и по Йемену и по Ирану.
Силы собирают весьма впечатляющие. Однако же, есть один важный индикатор - количество авианосных групп. Пока их, с "Винсеном", будет две, как только станет три, или больше - это война.
Но возможно, ограничатся каким-то показательным ударом, поркой в воспитательных целях. Тогда хватит и двух. Отбиться у иранцев нет никакой возможности.
обещает после дождичка в четверг.
Опять пошлют нах...й...
Отже іранцям всього лиш треба встигнути зробити свою першу атомну бомбу - і тоді одразу станеш другом США, а в твоїх очах шукатимуть лише мир.
Чим скоріше світові лідери це зрозуміють, що до трампа треба особливий підхід, тим скоріше повернуть США підтримку Заходу.
Навіть іранці тролять рудого неадеквата...
-50% на Корани з Ірану