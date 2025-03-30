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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Иран отказался от прямых переговоров с США в ответ на письмо Трампа по ядерной сделке

Иран отказал США в прямых переговорах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Соединенными Штатами в ответ на письмо американского президента Дональда Трампа по ядерной программе.

Его заявление цитируют иранские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ответ в США прислали через Оман, который выступил посредником.

"Хотя в ответе исключается возможность прямых переговоров между двумя сторонами, в нем сказано, что путь для косвенных переговоров остается открытым", - сказал иранский президент.

Также Пезешкиан заявил, что продолжение переговорного процесса "будет зависеть от поведения американской стороны".

Пока остается непонятным, согласится ли Трамп на непрямые переговоры с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

Читайте также: Трамп дал Ирану два месяца для заключения ядерной сделки, - Axios

Автор: 

Иран (1781) США (26506) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+11
висновок-маэш ядерну зброю,або займаэшся розробкою такоi,то з тобою рахуються!
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30.03.2025 17:11
+9
Взагалі-то, Гренландія є частиною Данії.
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30.03.2025 17:45
+8
окрім волтца з трампоном
вже ніхто в світі
на одній грядці срать не сяде
не те щоби угоди підписувати
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30.03.2025 17:19
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Це вже ж було - тепер хід Трампа
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30.03.2025 17:03 Ответить
Ядерна угода? А це про що? І для чого? Трамп завтра помре, а інший президент нападе на Іран...
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30.03.2025 17:03 Ответить
Помре чи ні, це одне. Трамп самозакоханий нарцисс, який багато наобіцяв, а тепер не знань як виконати обіцяне і не втратити лице.

Прямої війни з Іваном навряд чи буде, хоча ракетами може по Тегерану влупити.
В любому випадку, чи більше він загрузне в Ірані там спокійніше буде Гренландії. Хоча я досі вважаю, що стати Штатом для них найкращий варіант.
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30.03.2025 17:14 Ответить
Взагалі-то, Гренландія є частиною Данії.
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30.03.2025 17:45 Ответить
Якщо найкращий варіянт мати йолопа за президента, тоді так.
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30.03.2025 18:56 Ответить
Слабость не уважают, прогнулся Трампон перед кацапами - lose respect
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30.03.2025 17:04 Ответить
крутять трампона на бую
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30.03.2025 17:10 Ответить
висновок-маэш ядерну зброю,або займаэшся розробкою такоi,то з тобою рахуються!
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30.03.2025 17:11 Ответить
вівцейоби виявились розумнішими за потужних українців
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30.03.2025 17:11 Ответить
У них просто менше зрадників на зарплаті з **********...
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30.03.2025 19:44 Ответить
Нагинають хозяїна Білого дурдома навідь в Ірані. Щоб не прокукурікав Трам.пон,, його всі кому не лінь посилають. І навіщо це йому? Бавив-би внуків, а так є шанс, враховуючи його почесний вік, двинути лапті в овальному кака.бінеті.
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30.03.2025 17:16 Ответить
О!
Вже й Пезешкіан Трумпові по губах провів!
Невдовзі це робитиме кожна пезешка, Трумп все дл цього робить.
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30.03.2025 17:18 Ответить
Це тепер зветься Greate America.
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30.03.2025 17:47 Ответить
окрім волтца з трампоном
вже ніхто в світі
на одній грядці срать не сяде
не те щоби угоди підписувати
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30.03.2025 17:19 Ответить
Доня, а нах ты выходил из ядерной сделки с ояталами в 2018 году? Тогда так было нужно х-лу?
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30.03.2025 17:30 Ответить
А иран не координирует свои действия с кремлем?
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30.03.2025 17:41 Ответить
Трамп просив пуйло допомогти домовитися з Іраном, та щось не вийшло. Тому Трамп злиться на пуйла і погрожує митами на нафту.
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30.03.2025 19:06 Ответить
пішов нафуй ще раз, Трумпу з першого разу не дійшло
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30.03.2025 17:43 Ответить
Наразі лишається незрозумілим, чи погодиться Трамп на непрямі перемовини з Іраном. Джерело: https://censor.net/ua/n3544071
*************
Україна може запропонувати свої послуги посередника у мирних перемовинах між Іраном і США.
Оце був би номер!
Хай приїжджають до Києва. І зауважити, що приймуть Донні на Банковій тільки, якщо він буде у зеленій футболці.
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30.03.2025 18:18 Ответить
Іранці не дурні, вони маючи приклад, як США та рашка "домовилися" з Україною в 1994 році, ні за що не погодяться на трампові розводняки.
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30.03.2025 18:19 Ответить
Моя думка уже ніхто не відмовиться від ядерки, після того як прокинули Україну... угоди в цьому світі нічого не варті, приходить нова влада і вже починає бачити, все зовсім по іншому..

І
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30.03.2025 18:23 Ответить
Лучше одна водородная бомба, чем десять Будапештских меморандумов. Ким Чен Ын.
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30.03.2025 18:48 Ответить
Не потрібна воднева, - достатньо простого https://ru.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay "Малюка" з "Еноли Гей".

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30.03.2025 19:03 Ответить
продовження переговорного процесу "буде залежати від поведінки американської сторони". Краснова опустили нижче плінтуса...
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30.03.2025 19:53 Ответить
 
 