Иран отказался от прямых переговоров с США в ответ на письмо Трампа по ядерной сделке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Соединенными Штатами в ответ на письмо американского президента Дональда Трампа по ядерной программе.

Его заявление цитируют иранские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ответ в США прислали через Оман, который выступил посредником.

"Хотя в ответе исключается возможность прямых переговоров между двумя сторонами, в нем сказано, что путь для косвенных переговоров остается открытым", - сказал иранский президент.

Также Пезешкиан заявил, что продолжение переговорного процесса "будет зависеть от поведения американской стороны".

Пока остается непонятным, согласится ли Трамп на непрямые переговоры с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

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