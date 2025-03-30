Иран отказался от прямых переговоров с США в ответ на письмо Трампа по ядерной сделке
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Соединенными Штатами в ответ на письмо американского президента Дональда Трампа по ядерной программе.
Его заявление цитируют иранские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ответ в США прислали через Оман, который выступил посредником.
"Хотя в ответе исключается возможность прямых переговоров между двумя сторонами, в нем сказано, что путь для косвенных переговоров остается открытым", - сказал иранский президент.
Также Пезешкиан заявил, что продолжение переговорного процесса "будет зависеть от поведения американской стороны".
Пока остается непонятным, согласится ли Трамп на непрямые переговоры с Ираном.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.
Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.
Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.
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Прямої війни з Іваном навряд чи буде, хоча ракетами може по Тегерану влупити.
В любому випадку, чи більше він загрузне в Ірані там спокійніше буде Гренландії. Хоча я досі вважаю, що стати Штатом для них найкращий варіант.
Вже й Пезешкіан Трумпові по губах провів!
Невдовзі це робитиме кожна пезешка, Трумп все дл цього робить.
вже ніхто в світі
на одній грядці срать не сяде
не те щоби угоди підписувати
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Україна може запропонувати свої послуги посередника у мирних перемовинах між Іраном і США.
Оце був би номер!
Хай приїжджають до Києва. І зауважити, що приймуть Донні на Банковій тільки, якщо він буде у зеленій футболці.
І