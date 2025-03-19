Трамп дал Ирану два месяца для заключения ядерной сделки, - Axios

Президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.

Об этом сообщает Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации источников издания, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

Собеседники Axios отметили, что президент США назвал двухмесячный срок для заключения сделки, хотя и не уточнили, идет ли речь о времени после получения письма или после начала переговоров.

Также США проинформировали о содержании письма нескольких союзников, в частности Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

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Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.