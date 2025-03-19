Трамп дал Ирану два месяца для заключения ядерной сделки, - Axios
Президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.
Об этом сообщает Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По информации источников издания, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.
Собеседники Axios отметили, что президент США назвал двухмесячный срок для заключения сделки, хотя и не уточнили, идет ли речь о времени после получения письма или после начала переговоров.
Также США проинформировали о содержании письма нескольких союзников, в частности Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.
Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.
Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.
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трампон думає випустить 50 томагавків що слабші за Х-101 більшу половину яких Іран зіб'є - і щось досягне з Іраном?
Чи хуситів знищить 10-ю томагавками по пустелі?
Повна маячня.
Два місяці, це скільки в його летоісчесленії?
Це ніщо.
Особисто я ставлю на перше, бо трампон, як і пуйло, може нападати тільки на слабших, коли впевнений у швидкій перемозі, а коли є хоч якась вірогідність потужної військової відповіді - з'їде чи взагалі "а я таке казав?"...
піндоси, я вітаю вас з вашим вибором.
це, вже не те що смішно. тут, навіть плакати нема чим.
трампа, відкритим текстом, хусіти вже посилають. а воно продовжує віджигати.
ми все на зе!поца киваємо. мага, от де срака світова.
ТвіттеріХ про свою велич.
А якщо Іран таке використає- ти і твої рідні гадаєш не постраждають..?!
Чи нарасся десь на Лунє..?!)