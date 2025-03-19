РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8417 посетителей онлайн
Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Трамп об Иране Трамп угрожает Ирану
3 209 35

Трамп дал Ирану два месяца для заключения ядерной сделки, - Axios

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев.

Об этом сообщает Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По информации источников издания, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

Собеседники Axios отметили, что президент США назвал двухмесячный срок для заключения сделки, хотя и не уточнили, идет ли речь о времени после получения письма или после начала переговоров.

Также США проинформировали о содержании письма нескольких союзников, в частности Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте также: Верховный лидер Ирана Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерному соглашению

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

Автор: 

Иран (1786) США (26528) ядерная безопасность (493) Трамп Дональд (5155)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
з першого разу трампон не поняв що його послали, треба ще раз
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58
+13
Фантомас расбушевался... ***** вже послав і аятола пошле
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58
+13
А то що буде? Образиться? Чи санкцій навалить? Не Ірану, звісно, Канаді наприклад.
показать весь комментарий
19.03.2025 20:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шось він почав розтягувати задоволення - два дні і Томагавки на підльоті
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58 Ответить
Путін запустив по Україні більше 10 000 ракет з 2022 року - і не досяг своїх цілей.
трампон думає випустить 50 томагавків що слабші за Х-101 більшу половину яких Іран зіб'є - і щось досягне з Іраном?
Чи хуситів знищить 10-ю томагавками по пустелі?
Повна маячня.
показать весь комментарий
19.03.2025 22:11 Ответить
Деда Доні, вже ніхто серйозно не сприймає.
Два місяці, це скільки в його летоісчесленії?
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58 Ответить
24 години × 2 місяця = приблизно 3000 років....
показать весь комментарий
19.03.2025 21:07 Ответить
Трампу залишилось на посту десь 2,5 роки - бо за рік до виборів - президент Америки уже мало що вирішує - всі чекають нового.
Це ніщо.
показать весь комментарий
19.03.2025 22:14 Ответить
з першого разу трампон не поняв що його послали, треба ще раз
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58 Ответить
Трумп іноді сам себе лякається. А потім пишається.
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58 Ответить
Фантомас расбушевался... ***** вже послав і аятола пошле
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58 Ответить
А коли аятоли його пошлють, як інші, то що він зробить? Ковтне, як у випадку з пупсиком-чучхеїстом чи завдасть удару як з єменськими хуситами?
Особисто я ставлю на перше, бо трампон, як і пуйло, може нападати тільки на слабших, коли впевнений у швидкій перемозі, а коли є хоч якась вірогідність потужної військової відповіді - з'їде чи взагалі "а я таке казав?"...
показать весь комментарий
19.03.2025 20:59 Ответить
от жеж клоуняра!
піндоси, я вітаю вас з вашим вибором.
це, вже не те що смішно. тут, навіть плакати нема чим.
трампа, відкритим текстом, хусіти вже посилають. а воно продовжує віджигати.
ми все на зе!поца киваємо. мага, от де срака світова.
показать весь комментарий
19.03.2025 20:59 Ответить
А то що буде? Образиться? Чи санкцій навалить? Не Ірану, звісно, Канаді наприклад.
показать весь комментарий
19.03.2025 20:59 Ответить
Зелю за костюм нагне.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:04 Ответить
Доні , спочатку розберись хуситами в Ємені, розбомби ядерні об'єкти аятол і вони з радістю сядуть складати ядерні угоди.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:02 Ответить
А чому не 24 години?
показать весь комментарий
19.03.2025 21:03 Ответить
Ще один смішний , що ******** "прості рішення"
показать весь комментарий
19.03.2025 21:05 Ответить
Майже впевнений, що погрозами все і закінчиться. Іран лише пригрозить вдарити по нафтосфері Перської затоки та по танкерах, і через 5 хвилин після цього ціна бензину в США проб'є діру в стратосфері, далі Трамп здується і буде лише багато писати в Твіттері Х про свою велич.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:05 Ответить
А потім дасть ще шість місяців, а після того ще три роки...
показать весь комментарий
19.03.2025 21:06 Ответить
"Трамп дав Ірану!" На цій чудовій новині переходимо на головну сторінку.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:10 Ответить
Ірану не має про що хвилюватися. Він через тиждень забуває що казав, а тут цілих два місяці.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:13 Ответить
Наступним кроком він підніме ставки - дасть шість місяців!
показать весь комментарий
19.03.2025 21:15 Ответить
А чого не два роки? Якраз до обрання нового складу Конгресу. Можна буде черговий свій пройоб спихнути на демократів.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:17 Ответить
Ірану не вистачає 2 місяці щоб скласти ядерну бомбу...потім він пішле рудого в дупу.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:26 Ответить
Десяту чи соту?
показать весь комментарий
19.03.2025 21:38 Ответить
Ну да, ну да, взял иран и заключил сделку, ты рыжий дурачек заставил всех союзников задуматься про собственное яо, а враги вдруг сделки начнут с тобой заключать! Хотя... возможно уже и не такие уж враги, чем черт (трамп) не шутит.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:35 Ответить
А то что? На месте Ирана я бы даже ускорил процесс производства ядерки. С такими лжецами и преступниками как запад и израиль надо вооружаться самым гнусным оружием, включая био, ядерное и химическое оружие. Другого не понимают к сожалению.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:41 Ответить
І шо далі..?!
А якщо Іран таке використає- ти і твої рідні гадаєш не постраждають..?!
Чи нарасся десь на Лунє..?!)
показать весь комментарий
19.03.2025 22:08 Ответить
Плевать кто пострадает. Главное носители лживой демократии припухнут как с северной кореей. Иранцы тоже хотят жить. Если применят то только от безысходности. Но гарантия того, что к тебе преступники не полезут бомбить будет. В принципе любой себя уважающей стране нужно иметь ядерку.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:13 Ответить
Помаранчевий лох
показать весь комментарий
19.03.2025 21:42 Ответить
там де два місяці там і два роки всі з великим прибором клали на трампа
показать весь комментарий
19.03.2025 21:45 Ответить
Рижа мавпа буде послана
показать весь комментарий
19.03.2025 21:45 Ответить
А що буде коли "мілий друг Валодєнька" подзвонить Трампончику і ультимативно попросить припинити вихарюватись?
показать весь комментарий
19.03.2025 21:49 Ответить
А чого не 24 години...?!😁
показать весь комментарий
19.03.2025 22:06 Ответить
а то що, не поїде на хокей з ******?
показать весь комментарий
19.03.2025 22:30 Ответить
,, А то будет как вчера,, (с)
показать весь комментарий
19.03.2025 23:16 Ответить
У Трампа вже є досвід: не треба обіцяти вирішити критичне питання за 24 години. Треба брати двомісячний термін, аби через два місяці забути про обіцянку.
показать весь комментарий
20.03.2025 10:43 Ответить
 
 