Верховный лидер Ирана Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерному соглашению

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерному соглашению. Он заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".

Об этом сообщает иранская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Хаменеи заявил, что настойчивость "агрессивных правительств" в переговорах "не направлена на решение проблем". Вместо этого, по его словам, они якобы хотят "доминировать и навязывать свои ожидания".

"Проблема не только в ядерной программе. У них есть ожидания к оборонным и ракетным программам Ирана и его международным связям, которые Исламская республика определенно не оправдает", - сказал верховный лидер Ирана.

В то же время отмечается, что в своей речи Хаменеи не упомянул США или администрацию Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

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