Верховный лидер Ирана Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерному соглашению
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерному соглашению. Он заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".
Об этом сообщает иранская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Хаменеи заявил, что настойчивость "агрессивных правительств" в переговорах "не направлена на решение проблем". Вместо этого, по его словам, они якобы хотят "доминировать и навязывать свои ожидания".
"Проблема не только в ядерной программе. У них есть ожидания к оборонным и ракетным программам Ирана и его международным связям, которые Исламская республика определенно не оправдает", - сказал верховный лидер Ирана.
В то же время отмечается, что в своей речи Хаменеи не упомянул США или администрацию Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.
Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.
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синку, трампе, допомогла тобі твоя русня?
з всіх ботів які мені зустрічались з 2014, тебе я поважаю саме найбільш.
Другим послав цей бармалей.
Очікуємо *****...
Щось у Трампа пішло не так. 😁
Пообіцяв згоду на перемовини і посилив обстріли.
Той самий брехливий дід, що казав, що кращі гарантії безпеки - це його чесне слово?
За минулий тиждень "готовність до перемовин" стала зрозуміла навіть повному доні.
Заяви Трампа, це лише заяви. Половина з них ніколи в життя не втілюеться.
А Тромб - агент пітьми, тобто і є нашим ворогом.
Перший реальний виклик та пряме протистояння.
За даними WSJ, Іран зараз має достатньо високозбагаченого урану для створення чотирьох ядерних бомб. Офіційні особи США раніше оцінювали, що Тегерану може знадобитися кілька місяців, щоб отримати бомбу.
По сути это как последний довод - если допекут государство, загонят в угол, то - "к чёрту мир".
Понимают ли это лидеры государств... вряд ли. А рашка живёт по принципу "отхапаем всё, или уничтожим мир".
Так и живём, на пороховой бочке
Що стримує - ціни на нафту.
Якщо ще й Канада, у відповідь на тарифи США, введе свої тарифи на експорт нафти, або зупинить експорт, то в США будуть проблеми.
Пусть трамп почувствует разницу между мирными украинцами и теми, кому класть на США их их лидера.
Ну от і побачимо чи варті його погрози хоч пенні . А разом і весь світ, особливо рашка і Китай
Трамп отримав відповідь з Ірану!! Московіти в Ірані завершили увесь процес випуску ядерної зброї! Нітаняху з трампом, отримали облизня!!
Ось тобі трампе, і прутін день!
Слава Україні!! Пильнуймо державу!
Трампекс залетить до свого господаря Ху.йла, потім разом до цього поца, в новини дадуть, що не прийняв їх, а прийняв лише Ху.йла, по самі гланди, а насправді з агентом Рудий Підху.йловчик і всьо на мазі.