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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Верховный лидер Ирана Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерному соглашению

Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерной сделке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призывы США к переговорам по ядерному соглашению. Он заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".

Об этом сообщает иранская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Хаменеи заявил, что настойчивость "агрессивных правительств" в переговорах "не направлена на решение проблем". Вместо этого, по его словам, они якобы хотят "доминировать и навязывать свои ожидания".

"Проблема не только в ядерной программе. У них есть ожидания к оборонным и ракетным программам Ирана и его международным связям, которые Исламская республика определенно не оправдает", - сказал верховный лидер Ирана.

В то же время отмечается, что в своей речи Хаменеи не упомянул США или администрацию Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. В четверг он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Читайте также: Трамп предложил Ирану провести переговоры по ядерному соглашению

Автор: 

Иран (1770) США (26336) Хаменеи (8) ядерное оружие (1325)


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Топ комментарии
+41
Дивлячись на те, як "гаранти безпеки" та "ядерні пацифісти" РФ та США знущаються над Україною після того, як переконали її позбавитись ядерної зброї в обмін на "гарантії безпеки", жодна притомна країна в світі не піде на добровільну відмову від розробки та виробництва власної ядерної зброї стримування агресорів. Шукайте дурнів ретельніше.
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09.03.2025 01:33
+39
що, синку, трампе, допомогла тобі твоя русня?
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09.03.2025 01:19
+23
"На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!" ©️
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09.03.2025 01:21
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що, синку, трампе, допомогла тобі твоя русня?
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09.03.2025 01:19 Ответить
Мабудь теж костюм з краваткою надівати не схотів ...?
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09.03.2025 01:20 Ответить
Чалма не той системы. Для Сделок не годится
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09.03.2025 07:06 Ответить
100%
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09.03.2025 12:46 Ответить
ННН! але ти древній!!!!
з всіх ботів які мені зустрічались з 2014, тебе я поважаю саме найбільш.
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09.03.2025 12:31 Ответить
"На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!" ©️
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09.03.2025 01:21 Ответить
і не кажи, цей 95 квартал вже в печінках сидить
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09.03.2025 12:07 Ответить
китайці роблять адекватні, політично виважені заяви! ірнці не хочуть мати справ із агресивними урядами трампутa. ХТО ТЕПЕР ОСЬ ЗЛА?
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09.03.2025 01:23 Ответить
- той , хто і був до цього - нічого не змінилося !
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09.03.2025 01:24 Ответить
Вони і раніше не хотіли. Просто Трамп вважає що він король світу і коли він щось каже, то інші роблять. А тут виявляється що дипломатія ще трохи складніше ніж "ти робиш так, так і так. Бо я так хочу".
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09.03.2025 01:31 Ответить
пов'язав дід на голову полотєнце та й послав недолугого донні сцаними тряпками по мєлкім пєрсідськім лєсом
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09.03.2025 01:24 Ответить
Вимальовується новий тренд
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09.03.2025 01:24 Ответить
Просто послал найух
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09.03.2025 01:24 Ответить
Першим Трампа послав Сі.
Другим послав цей бармалей.
Очікуємо *****...

Щось у Трампа пішло не так. 😁
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09.03.2025 01:26 Ответить
***** вже те зробив, але не публічно.
Пообіцяв згоду на перемовини і посилив обстріли.
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09.03.2025 01:31 Ответить
Це хто сказав, що ***** щось пообіцяло?
Той самий брехливий дід, що казав, що кращі гарантії безпеки - це його чесне слово?
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09.03.2025 01:38 Ответить
Доні заявляв що моль готова до перемовин, а агресор Зе хоче продовжувати війну.
За минулий тиждень "готовність до перемовин" стала зрозуміла навіть повному доні.
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09.03.2025 01:45 Ответить
І якій частині цієї брехні ти віриш?
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09.03.2025 02:13 Ответить
Шось мені здається,що трампушка хоче злити нас в обмін на персів
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09.03.2025 01:31 Ответить
Нікуди він Україну зливати не буде, йому потрібний образ політичного мачо, який прийшов і зробив. Щоправда, реальність трохи складніша.
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09.03.2025 01:32 Ответить
Справа в тому,що трампушка Україну вже зрадив.Вмене лише едите питання:чи він агент(чи просто ідіот),чи він шось хоче від русні отримати?Якщо взяти до уваги,що 80 млн протестантів які голосували за рыжего,заради Ізраїлю,пробачать трампу що завгодно.І може бути таке,що заради цього електорату він готовий на угоду с дияволом.Тобто трампушка хоче лишити Україну без зброї в обмін на невтручання рф в майбутню війну сша+ Ізраїль проти Ирану.
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09.03.2025 01:56 Ответить
Ніяких клятв вірності США і сам Трамп Україні не давали.
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09.03.2025 08:16 Ответить
РФ і так не буде втручатися, просто не потягне.
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09.03.2025 08:33 Ответить
Ти правда такий тупий, що не розумієш, що особа президента в США уособлює в собі США як державу. А в особі Трумпа та його МАГА кодли США старанно серуть на Міжнародне право. Це навіть дуже терплячі китайці зауважили. Не будем брати до уваги Україну. А відношення Трумпа до Канади, що це як не зрада. Чисто гітлерівські загарбницькі замашки. Там же крім головного договору від 1908 року про демаркацію кордонів існує купа інших договорів про спільний кордон, на які Трумп з МАГА плюють та серуть.
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09.03.2025 08:52 Ответить
Ага, "держава це я", правда тут трохи це не працюе.
Заяви Трампа, це лише заяви. Половина з них ніколи в життя не втілюеться.
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09.03.2025 08:58 Ответить
Ага. Треба лише трампону окреслити спірні, з Канадою, території та записати їх в американську Конституцію. А так все йде по плану... Плану руйнування Америки та світового правопорядку.
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09.03.2025 10:30 Ответить
півнику, а, що уособлювала собою тімашонка, коли до х..ла їздилана поклон і здавати інтереси України?
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10.03.2025 07:13 Ответить
Дивлячись на те, як "гаранти безпеки" та "ядерні пацифісти" РФ та США знущаються над Україною після того, як переконали її позбавитись ядерної зброї в обмін на "гарантії безпеки", жодна притомна країна в світі не піде на добровільну відмову від розробки та виробництва власної ядерної зброї стримування агресорів. Шукайте дурнів ретельніше.
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09.03.2025 01:33 Ответить
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09.03.2025 08:53 Ответить
Ядерно озброюються країни "вісі зла" та їхні сателіти. Демократичним країнам це заборонено!
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09.03.2025 10:33 Ответить
трамп хоче повторити блискучій успіх перемовин з КНДР 2019 року.
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09.03.2025 01:34 Ответить
Трамп проявив неповагу - не надів чалму з піжамою. А з козирів в нього - лише зіґа Маска.
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09.03.2025 01:37 Ответить
З козирів у нього авіаносний флот США, на відміну від клоуна, який просить гарантій бо сам ***** не може.
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09.03.2025 02:17 Ответить
Щось на ×ую повертіли рудого "миротворця" разом з козирями.
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09.03.2025 03:46 Ответить
на #ую будуть тебе вертіьи зелена мразєботіна коли ракети до зрк закінчаться
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09.03.2025 07:09 Ответить
Ти дурень! Бо вважаєш, що це якийсь мікроскопічний ЗЕлупа так вплинув на Трумпа, що той прикоротив ВСІ поставки зброї та амуніції для ЗСУ
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09.03.2025 08:58 Ответить
гандонченко, а чому ти сцикливо мовчиш, що колись так само х...ло з тімашонкою танцював, точніш сношав, у них це так називається
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10.03.2025 07:30 Ответить
Ви повірили Трампу? Теж лошара?
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09.03.2025 09:20 Ответить
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, зелений дегенерате. ))
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09.03.2025 22:14 Ответить
Я не розумію хвилю радості в коментарях, що іран бомбить Україну разом з росією то вже класно??🤬🤬🤬. Радіємо що він Трампа послав???
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09.03.2025 01:41 Ответить
Кацапія обіцяла посприяти перемовинам, але, за своєю споконвічною традицією, прокинула. Є шанс, що Доні припинить шукати мир в очах *****.
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09.03.2025 01:59 Ответить
Антиамериканізм це останній прихисток лузерів 😬
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09.03.2025 02:01 Ответить
Просто часом лякає, що цей холі вар проти США, змінить вектор сприйняття, не здивуюсь коли в єдіном поривє разом з росією 🤬. Наче жертва, що звикає до свого маніяка.
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09.03.2025 02:26 Ответить
Я цілком розділяю ваше занепокоєння. Замість того щоб досягти миру і відродити країну і стати Південною Кореєєю Європи у людей у головах якась чортівня.
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09.03.2025 02:31 Ответить
Ви, мабуть, адепт Трумпа? З таким ідіотом, як він, скоріше розвалиш усе, що є, як він і робить це зараз із своїм "молочним братом" Муском зі штатами
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09.03.2025 06:19 Ответить
Антиамериканизм у трамполизов
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09.03.2025 07:08 Ответить
Якщо ти такий розумний, як видаєш з себе, прокоментуй агресивні зазіхання США в особі Трумпа і його кліки МАГА на Канаду, Мексику, Гренландію (Данію), Панаму ...
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09.03.2025 09:02 Ответить
Я думаю, що то не радість, а гіркий сарказм та жаль, що американці наступили на українські граблі. Чи вони не знають, що "Розумні вчаться на чужих помилках, а дурні на своїх"?
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09.03.2025 10:43 Ответить
краще на бикування трампа лише ХАМАС відреагувало - тупо не помітило американського рудого бичару.
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09.03.2025 01:42 Ответить
Там де домінує релігія фінансовим шахраям оборудки не вдаються.
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09.03.2025 01:47 Ответить
Гордість бере за іран? Скажіть круті хлопаки 😸😸, з таким успіхом скоро і уйлом будемо захоплюватися 🤬🤬🤬.
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09.03.2025 01:49 Ответить
Іран - союзник пітьми - ворога України.
А Тромб - агент пітьми, тобто і є нашим ворогом.
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09.03.2025 02:05 Ответить
Ні. Трамп не може запропонувати мусульманину місце поряд з Аллахом і 600 гурій в потойбічному житті. Як би це вам пояснити ... різні "валюти". Коли ***** ротом зєлєнского каже українцям "какая разніца?" українці цю "разніцу" бачать і посилають кацапів нах.
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09.03.2025 02:05 Ответить
Теоретично якби Трамп хотів він би міг експресом відправити їх до алаха 😸
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09.03.2025 02:22 Ответить
Теоретично Трамп не може хотіти геноциду. Іранців 90 мільйонів.
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09.03.2025 02:33 Ответить
Запасаємося попкорном і дивимося на реакцію Трампа.
Перший реальний виклик та пряме протистояння.
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09.03.2025 02:11 Ответить
"Рональд Рейган" з порту не вийде - гидуватиме...
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09.03.2025 02:24 Ответить
Найрадикальніший варіант передбачав би відправку більшої кількості американських солдатів, військових літаків і кораблів на Близький Схід. Вашингтон також може передати Ізраїлю бомби, щоб вивести з ладу ядерні об'єкти Ірану. Також розглядається потенційна участь США у спільній операції.

За даними WSJ, Іран зараз має достатньо високозбагаченого урану для створення чотирьох ядерних бомб. Офіційні особи США раніше оцінювали, що Тегерану може знадобитися кілька місяців, щоб отримати бомбу.
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09.03.2025 02:33 Ответить
Честно говоря, ЯО себя отжило сразу после первого сброса. Оружие как бы есть, а использовать нельзя, иначе миру придёт жопа, большая и жирная. Учёные подсчитали, что до мировой экологической катастрофы достаточно меньше 50ти бомб.
По сути это как последний довод - если допекут государство, загонят в угол, то - "к чёрту мир".
Понимают ли это лидеры государств... вряд ли. А рашка живёт по принципу "отхапаем всё, или уничтожим мир".
Так и живём, на пороховой бочке
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09.03.2025 02:43 Ответить
Побоюючись створення Іранoм зброї масового знищення, ЦАХАЛ неодноразово атакував іранські ядерні та військові об'єкти, а у 2020 році Моссад ліквідував іранського вченого Мохсена Фахрізаде, який вважався керівником програми озброєнь країни.
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09.03.2025 02:50 Ответить
Трамп з Ізраїлем планyють знову атакувати іранські ядерні та військові обʼєкти.

Що стримує - ціни на нафту.

Якщо ще й Канада, у відповідь на тарифи США, введе свої тарифи на експорт нафти, або зупинить експорт, то в США будуть проблеми.
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09.03.2025 06:48 Ответить
Козыря в деле.
Пусть трамп почувствует разницу между мирными украинцами и теми, кому класть на США их их лидера.
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09.03.2025 02:39 Ответить
Правильно,рушникоголові. Ще б поводили трампону хером по всій морді.
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09.03.2025 02:51 Ответить
Рушники відмовили Рудому і не захотіли укладати сдєлку, порахували агресивним брехуном.
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09.03.2025 04:40 Ответить
Знову повторюють видео Алека Болдуина в ролі Рудого Донні 2016. Першокласно зіграв Донні придурка.
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09.03.2025 04:43 Ответить
Даже эти, самые отъявленные террористы, не хотят иметь дело с трампом, а наш президент всё надеется на него.....
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09.03.2025 07:14 Ответить
Навряд чи навіть "наш" ЗЕлупа при всій його захланості надіється. Йому діватись нікуди, а він все продовжує вважати себе "величним" (с).
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09.03.2025 09:09 Ответить
Чекаємо, коли Гренландія пошле Трампона нах...
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09.03.2025 07:18 Ответить
І це тільки початок, Трамп показавши своїми діями що йому вірити, себе не поважати, поставив США в скрутне політичне становище
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09.03.2025 07:27 Ответить
Сьогодні ж сплив термін ультиматуму ХАМАСу, де трамп обіцяв всі кари небесні.
Ну от і побачимо чи варті його погрози хоч пенні . А разом і весь світ, особливо рашка і Китай
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09.03.2025 07:39 Ответить
Якийсь абсолютно обісраний манясвіт. в Ізраїлі ніколи не було аналогів швхедів. Натомість Іран їх безліч разів демонстрував. Хоча Ізраїль і справді ділився технологіями бпла з русньою. Так і з'явились орлани.
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09.03.2025 09:23 Ответить
Сосамба піндоси, вас кидатимуть і не поважатимуть вже абсолютно всі
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09.03.2025 08:48 Ответить
Бедного рыжего клоуна кто еще не послал с его глупыми инициативами ))
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09.03.2025 08:56 Ответить
Гегемону поводили по губам
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09.03.2025 09:03 Ответить
Після того як в України відібрали ядерну зброю та припинили підтримувати у війні з кацапами, то хєр ви тепер змусите Іран домовлятися.
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09.03.2025 09:05 Ответить
А... Великого сдельщика Трампа послали на куй... Как же так?
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09.03.2025 09:08 Ответить
Несподіван_очка
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09.03.2025 10:44 Ответить
Після того як США розброїли Україну, і зараз допомагають ******* її знищити, який ідіот з цією публікою буде мати справи.
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09.03.2025 10:04 Ответить
Наслідки авантюри, США та країн Європи щодо ракетного роззброєння України, очевидні і дурню!
Трамп отримав відповідь з Ірану!! Московіти в Ірані завершили увесь процес випуску ядерної зброї! Нітаняху з трампом, отримали облизня!!
Ось тобі трампе, і прутін день!
Слава Україні!! Пильнуймо державу!
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09.03.2025 10:30 Ответить
А ви сумнівались що рушники_на_головах привселюдно попісяють на Потужний лист Трампа?
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09.03.2025 10:43 Ответить
Буде як у Володькі: на публіку одно, а по факту Оман.
Трампекс залетить до свого господаря Ху.йла, потім разом до цього поца, в новини дадуть, що не прийняв їх, а прийняв лише Ху.йла, по самі гланди, а насправді з агентом Рудий Підху.йловчик і всьо на мазі.
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09.03.2025 11:11 Ответить
 
 