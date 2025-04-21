Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор о стратегическом партнерстве РФ с Ираном.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, если одна из сторон подвергается нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.

Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества и проведению совместных военных учений.

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Также Путин договорился с Ираном о взаимодействии с целью создания независимой платежной инфраструктуры и о содействии сотрудничеству СМИ двух стран для "противодействия дезинформации".

В целом документ включает 47 статей, регулирующих сотрудничество двух стран во всех ключевых сферах на ближайшие 20 лет.