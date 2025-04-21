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Новости Отношения России с Ираном
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Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Россия и Иран стали официальными стратегическими партнерами

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор о стратегическом партнерстве РФ с Ираном.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, если одна из сторон подвергается нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.

Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества и проведению совместных военных учений.

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Также Путин договорился с Ираном о взаимодействии с целью создания независимой платежной инфраструктуры и о содействии сотрудничеству СМИ двух стран для "противодействия дезинформации".

В целом документ включает 47 статей, регулирующих сотрудничество двух стран во всех ключевых сферах на ближайшие 20 лет.

Россия и Иран стали официальными стратегическими партнерами

Автор: 

Иран (1796) путин владимир (31270) россия (95546)


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Топ комментарии
+9
«Диктаторы всех стран, соединяйтесь!» (с)
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21.04.2025 15:19
+9
Ізраїль мовчить.
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21.04.2025 15:23
+8
Чого мовчить? Їде на 9 травня на парад, обійматись з іранцями, хамасом і, звісно, путіним.
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21.04.2025 15:27
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Клас . !)
Трамп погрожує Ірану,пуйло- класний пацан але дружить з Іраном...Трамп попав у " тройнічок"..)
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21.04.2025 15:11 Ответить
Шалом усім єврєям !

із 9 мая вас.... !!!
пєрємогли... !!!
пц. !

.
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21.04.2025 15:30 Ответить
Свінгери,вони такі.
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21.04.2025 15:18 Ответить
«Диктаторы всех стран, соединяйтесь!» (с)
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21.04.2025 15:19 Ответить
значить будуть сінхронізатори для підривачів ядерних зарядів Ірану продавати.
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21.04.2025 15:20 Ответить
НЕ зрозумів? А чому пєрєсідєнт так довго чекав?
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21.04.2025 15:21 Ответить
Ізраїль мовчить.
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21.04.2025 15:23 Ответить
Чого мовчить? Їде на 9 травня на парад, обійматись з іранцями, хамасом і, звісно, путіним.
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21.04.2025 15:27 Ответить
Ізраілю заборонено Трампом торбити Іран ,
але це ще не все , побачимо кінцевий результат
відносин Ізраілю з Іраном !!
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21.04.2025 15:29 Ответить
Один терорист і диктатор ,
підтримав такого ж диктатора і терориста ,
підписавши договір про стратегічне партнерство,
це просто якесь жахіття відбувається в світі і ніхто іх невзмозі
зупинити 😡
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21.04.2025 15:25 Ответить
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21.04.2025 15:39 Ответить
 
 