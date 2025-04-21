Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор о стратегическом партнерстве РФ с Ираном.
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, если одна из сторон подвергается нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.
Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества и проведению совместных военных учений.
Также Путин договорился с Ираном о взаимодействии с целью создания независимой платежной инфраструктуры и о содействии сотрудничеству СМИ двух стран для "противодействия дезинформации".
В целом документ включает 47 статей, регулирующих сотрудничество двух стран во всех ключевых сферах на ближайшие 20 лет.
Топ комментарии
+9 AbOriginal_UA
показать весь комментарий21.04.2025 15:19
+9 віктор федорович #394174
показать весь комментарий21.04.2025 15:23
+8 Dmytro Yermak #553069
показать весь комментарий21.04.2025 15:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп погрожує Ірану,пуйло- класний пацан але дружить з Іраном...Трамп попав у " тройнічок"..)
із 9 мая вас.... !!!
пєрємогли... !!!
пц. !
.
але це ще не все , побачимо кінцевий результат
відносин Ізраілю з Іраном !!
підтримав такого ж диктатора і терориста ,
підписавши договір про стратегічне партнерство,
це просто якесь жахіття відбувається в світі і ніхто іх невзмозі
зупинити 😡